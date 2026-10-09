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  4. UIDAI Introduces New SOP and Rules for Name Correction in Aadhaar Card
Written By SIVA SIVA

ஆதார் அட்டையில் திருத்தம் செய்ய வேண்டுமா? சில புதிய விதிமுறைகள் அமல்..

ஆதார் அட்டை
Written By: SIVA
Updated: Fri, 9 Oct 2026 (17:18 IST)
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ஆதார் அட்டையில் பெயர் திருத்தங்களை மேற்கொள்வதற்காக இந்திய தனித்துவ அடையாள ஆணையம்  புதிய வழிகாட்டுதல்களையும் நிலையான செயல்பாட்டு நடைமுறையையும்  அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. 2021-ஆம் ஆண்டு வெளியிடப்பட்ட வழிகாட்டுதல்களுக்கு பதிலாக இந்த புதிய விதிமுறைகள் அமலுக்கு வந்துள்ளன.
 
புதிய விதிகளின்படி, பெயர் திருத்தங்கள் அனைத்தும் ஒரே மாதிரியாக கருதப்படாது; மாறாக, மாற்றங்களின் தன்மையை பொறுத்து தனித்தனி நடைமுறைகள் பின்பற்றப்படும். சிறிய எழுத்துப்பிழைகள், பெயரின் வரிசை மாற்றம், முதலெழுத்தை விரிவுபடுத்துதல், குடும்ப பெயரை சேர்த்தல் அல்லது நீக்குதல் மற்றும் அடையாளத்தையே முழுமையாக மாற்றுதல் ஆகியவை வெவ்வேறாக வகைப்படுத்தப்பட்டுள்ளன.
 
திருமணம், விவாகரத்து அல்லது பதிவு தொடர்பான பிழைகள் என ஒவ்வொரு வகை பெயர் மாற்றத்திற்கும் குறிப்பிட்ட அடையாளச் சான்று ஆவணங்கள் மற்றும் உறுதிமொழி பத்திரங்கள் சமர்ப்பிக்கப்பட வேண்டும். விண்ணப்பதாரர்கள் சமர்ப்பிக்கும் ஆவணங்களில் உள்ள எழுத்துக்கூட்டு மற்றும் வடிவமைப்பு சார்ந்த அமைப்பின்படியே ஆதார் அட்டையில் பெயர் புதுப்பிக்கப்படும் என UIDAI தெளிவுபடுத்தியுள்ளது.
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SIVA
வெப்துனியாவில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் பணிபுரிந்து வருகிறேன். அரசியல் செய்திகள், பொழுதுபோக்கு, டெக்னாலஜி, மருத்துவம், பிசினஸ் செய்திகள் எழுதுவேன்..... Read More
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