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  4. Identity vs Citizenship: Which Documents Actually Prove You Are an Indian?
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Last Updated : Saturday, 27 June 2026 (15:04 IST)

ஆதார் அட்டை, பான் கார்டு, வாக்காளர் அடையாள அட்டை.. இது எதுவுமே குடியுரிமை சான்றிதழ் இல்லை.. அப்ப எதுதான் குடியுரிமை சான்றிதழ்..

இந்திய குடியுரிமை
Publish: Sat, 27 Jun 2026 (15:02 IST) Updated: Sat, 27 Jun 2026 (15:04 IST)
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நாம் அன்றாடம் பயன்படுத்தும் பாஸ்போர்ட், ஆதார் அட்டை, பான் கார்டு மற்றும் வாக்காளர் அடையாள அட்டை ஆகியவை நமது குடியுரிமைக்கான அத்தாட்சி அல்ல என்று மத்திய வெளியுறவுத்துறை அண்மையில் தெளிவுபடுத்தியுள்ளது. இந்த ஆவணங்கள் அனைத்தும் ஒரு நபரின் அடையாளம் மற்றும் முகவரியை நிரூபிக்க மட்டுமே பயன்படுகின்றன. 
 
இந்தியாவில் சில குறிப்பிட்ட காலத்திற்கு தங்கியிருக்கும் வெளிநாட்டினரும் ஆதார் மற்றும் பான் கார்டுகளை பெற முடியும் என்பதால், இவற்றை குடியுரிமைக்கான ஆதாரமாக கருத முடியாது. மேலும், பாஸ்போர்ட் சட்டத்தின்படி அவசர காலங்களில் இந்தியர் அல்லாதோருக்கும் பாஸ்போர்ட் வழங்க அரசுக்கு அதிகாரம் உண்டு.
 
அப்படியென்றால், இந்தியாவில் எதுதான் உண்மையான குடியுரிமை ஆவணம் என்ற கேள்வி எழுகிறது. ஒருவர் பிறந்த இடம் மற்றும் தேதியின் அடிப்படையில் வழங்கப்படும் 'பிறப்பு சான்றிதழ்' மிக முக்கியமான குடியுரிமை ஆதாரமாக கருதப்படுகிறது. 
 
இதுதவிர, இந்திய அரசால் நேரடியாக வழங்கப்படும் 'குடியுரிமை சான்றிதழ்', வெளிநாட்டவர் இந்திய குடியுரிமைக்கு மாறும்போது வழங்கப்படும் 'இயல்பாக்குதல் சான்றிதழ்' மற்றும் குடியுரிமை சட்டத்தின் கீழ் தரப்படும் 'பதிவுச்சான்றிதழ்' ஆகியவை மட்டுமே குடியுரிமையை உறுதிப்படுத்தும் சட்டப்பூர்வ ஆவணங்கள் ஆகும். 
 
இந்தியாவில் ஒட்டுமொத்த மக்களுக்கும் பொதுவான, பிரத்யேகமான ஒரே ஒரு குடியுரிமை ஆவணம் என்று எதுவும் தற்போது வரை நடைமுறையில் இல்லை என்பதை நாம் புரிந்துகொள்ள வேண்டும்.
 
Edited by Siva
About Writer
Webdunia

ஆதார் அட்டை, பான் கார்டு, வாக்காளர் அடையாள அட்டை.. இது எதுவுமே குடியுரிமை சான்றிதழ் இல்லை.. அப்ப எதுதான் குடியுரிமை சான்றிதழ்..

ஆதார் அட்டை, பான் கார்டு, வாக்காளர் அடையாள அட்டை.. இது எதுவுமே குடியுரிமை சான்றிதழ் இல்லை.. அப்ப எதுதான் குடியுரிமை சான்றிதழ்..நாம் அன்றாடம் பயன்படுத்தும் பாஸ்போர்ட், ஆதார் அட்டை, பான் கார்டு மற்றும் வாக்காளர் அடையாள அட்டை ஆகியவை நமது குடியுரிமைக்கான அத்தாட்சி அல்ல என்று மத்திய வெளியுறவுத்துறை அண்மையில் தெளிவுபடுத்தியுள்ளது. இந்த ஆவணங்கள் அனைத்தும் ஒரு நபரின் அடையாளம் மற்றும் முகவரியை நிரூபிக்க மட்டுமே பயன்படுகின்றன.

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