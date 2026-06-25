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Last Updated : Thursday, 25 June 2026 (08:37 IST)

ஆதார் அட்டை முதல் கிரெடிட் கார்டு வரை.. ஜூலை 1 முதல் 4 முக்கிய மாற்றங்கள்..

ஜூலை மாத மாற்றங்கள்
Publish: Thu, 25 Jun 2026 (08:36 IST) Updated: Thu, 25 Jun 2026 (08:37 IST)
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ஒவ்வொரு மாத தொடக்கத்திலும் சில முக்கிய நிதி மற்றும் நிர்வாக விதிமுறைகள் மாறுவது வழக்கம். அந்த வகையில், ஜூலை 1 முதல் பொதுமக்களின் அன்றாட பட்ஜெட்டை பாதிக்கக்கூடிய 4 முக்கிய மாற்றங்கள் அமலுக்கு வரவுள்ளன.
 
முதலில், ஆதார் அட்டைதாரர்கள் தங்களது ஈமெயில் முகவரியை ஆன்லைன் மூலம் இலவசமாக புதுப்பித்துக் கொள்ள UIDAI அடுத்த 6 மாதங்களுக்கு அனுமதி அளித்துள்ளது. இதனால் மொபைல் மூலமாகவே வீட்டிலிருந்தபடி எளிதாக அப்டேட் செய்யலாம். 
 
இரண்டாவதாக, சர்வதேச சந்தை நிலவரப்படி ஜூலை 1 முதல் கமர்ஷியல் கேஸ் சிலிண்டர் மற்றும் விமான எரிபொருள் விலையில் மாற்றங்கள் வர வாய்ப்புள்ளது. உலகளாவிய போர் பதற்றத்தால் ஏற்கனவே விலை உயர்வு இருக்கும் சூழலில் இது கவனிக்கத்தக்கது.
 
மூன்றாவதாக, கிரெடிட் கார்டு சலுகைகளில் வங்கிகள் புதிய கட்டுப்பாடுகளை கொண்டு வருகின்றன. குறிப்பாக, விமான நிலைய லவுஞ்ச் போன்ற பயண சலுகைகளை பெற இனி குறிப்பிட்ட தொகைக்கு கார்டை பயன்படுத்தியிருக்க வேண்டும் என்ற விதிமுறை அமலாகிறது.
 
இறுதியாக, ஜூலை மாதத்தில் வாராந்திர விடுமுறைகள் மற்றும் பண்டிகைகள் காரணமாக பல நாட்கள் வங்கிகள் இயங்காது. எனவே, பண பரிவர்த்தனை மற்றும் காசோலை தொடர்பான பணிகளை முன்கூட்டியே திட்டமிடுவது அவசியமாகும். இந்த மாற்றங்கள் அனைத்தும் பொதுமக்களின் அன்றாட செலவுகளோடு தொடர்புடையவை என்பதால், முன்கூட்டியே விழிப்புடன் இருப்பது நல்லது.
 
Edited by Siva
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Webdunia

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