வெற்றி பயணம் திட்டத்தை நாங்கள் எதிர்க்கவில்லை.. ஆனால் இதை செய்து கொடுங்க: தனியார் பேருந்து உரிமையாளர்கள்..
தமிழக முதல்வர் ஜோசப் விஜய் அக்டோபர் 2-ஆம் தேதி தொடங்கி வைத்த 'வெற்றிப் பயணம்' மகளிர் இலவச பேருந்துத் திட்டத்தால் தங்களின் வாழ்வாதாரம் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாக சிவகங்கை மாவட்டத் தனியார் பேருந்து உரிமையாளர்கள் கவலை தெரிவித்துள்ளனர். சிவகங்கை மாவட்டத்தில் 101 அரசு பேருந்துகளில் இத்திட்டம் செயல்படுத்தப்பட்டு வருகிறது.
இதன் காரணமாக மாவட்டத்தில் இயங்கும் 99 தனியார் பேருந்துகளும் 40 சிற்றுந்துகளும் பெரும் வருவாய் இழப்பை சந்தித்துள்ளதாகத் தனியார் பேருந்து உரிமையாளர் தனசேகரன் தெரிவித்துள்ளார். இத்திட்டத்தால் தங்களை நம்பியுள்ள ஓட்டுநர்கள், நடத்துநர்கள் உள்ளிட்ட லட்சக்கணக்கான தொழிலாளர்களின் வாழ்வாதாரம் கேள்விக்குறியாகியுள்ளதாக அவர் சுட்டிக்காட்டினார்.
இத்திட்டத்திற்குத் தனியார் பேருந்து உரிமையாளர்கள் எதிர்ப்பு தெரிவிக்கவில்லை என்றாலும், தங்களின் வருவாய் இழப்பை ஈடுகட்ட அரசு உடனடியாக நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என கோரியுள்ளனர். தனியார் பேருந்துகள் பாதிக்காத வகையில் அரசு பேருந்துகளின் நேரத்தை மாற்றி அமைக்க வேண்டும், சாலை வரியை குறைக்க வேண்டும், கடந்த 8 ஆண்டுகளாக உயர்த்தப்படாத பேருந்து கட்டணத்தை உயர்த்த வேண்டும் மற்றும் வழித்தட நீட்டிப்பு வழங்க வேண்டும் ஆகிய கோரிக்கைகளை தமிழக முதல்வர் ஜோசப் விஜய்யிடம் அவர்கள் முன்வைத்துள்ளனர்.