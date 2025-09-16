செவ்வாய், 16 செப்டம்பர் 2025
Written By Mahendran
Last Modified: செவ்வாய், 16 செப்டம்பர் 2025 (10:25 IST)

ராயல் என்ஃபீல்ட் அறிமுகம் செய்யும் 4 புதிய மாடல் பைக்குகள்.. விலை இத்தனை லட்சமா?

புகழ்பெற்ற இருசக்கர வாகன தயாரிப்பு நிறுவனமான ராயல் என்ஃபீல்டு, இந்திய சந்தையில் தனது METEOR 350 சீரிஸில் நான்கு புதிய பைக்குகளை அறிமுகம் செய்துள்ளது. இந்த புதிய மாடல்கள், வாடிக்கையாளர்களிடையே பெரும் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளன.
 
 
புதிய பைக்குகள், ஃபயர்பால், ஸ்டெல்லார், அரோரா, மற்றும் சூப்பர்நோவா என நான்கு புதிய வகைகளில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. இந்த நான்கு மாடல்களும் இணைந்து, ராயல் என்ஃபீல்டின் METEOR 350 சீரிஸில் மொத்தம் ஏழு பைக்குகளை உருவாக்குகின்றன.
 
இந்த புதிய மாடல்களின் ஆரம்ப விலை ரூ. 1.95 லட்சமாக (எக்ஸ்-ஷோரூம்) நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த பைக்குகள் செப்டம்பர் 22, 2025 முதல் விற்பனைக்கு வரவுள்ளன. 
 
இந்த பைக்குகள், அவற்றின் தனித்துவமான வடிவமைப்பு மற்றும் மேம்படுத்தப்பட்ட அம்சங்களால் வாடிக்கையாளர்களைக் கவரும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
 
