செவ்வாய், 16 செப்டம்பர் 2025
Written By Mahendran
Last Modified: செவ்வாய், 16 செப்டம்பர் 2025 (11:02 IST)

அதிமுக ஆட்சியை காப்பாற்றியது 122 எம்.எல்.ஏக்கள் தான்.. பாஜக அல்ல.. டிடிவி தினகரன்

அ.தி.மு.க.வின் ஆட்சியை பா.ஜ.க.தான் காப்பாற்றியது என்று எடப்பாடி பழனிசாமி கூறிய நிலையில், அதற்கு அ.ம.மு.க. பொதுச்செயலாளர் டி.டி.வி. தினகரன் பதிலடி கொடுத்துள்ளார். "அ.தி.மு.க. ஆட்சியை காப்பாற்றியது பா.ஜ.க. அல்ல; அ.தி.மு.க.வின் 122 எம்.எல்.ஏக்கள் தான்" என்று தினகரன் திட்டவட்டமாகக் கூறியுள்ளார்.
 
கூவத்தூரில் எம்.எல்.ஏக்கள் தங்கவைக்கப்பட்டு வாக்களித்ததால்தான் பழனிசாமி முதலமைச்சரானார் என்றும், ஆனால் தற்போது அவர் அப்பட்டமாகப் பொய் பேசி வருகிறார் என்றும் டி.டி.வி. தினகரன் குற்றம் சாட்டியுள்ளார். 
 
அ.தி.மு.க.வின் ஆட்சி காப்பாற்றப்பட்டதற்கு சசிகலாவும் அவரது ஆதரவாளர்களும்தான் காரணம் என்றும், இதில் பா.ஜ.க.வுக்கு எந்த பங்கும் இல்லை என்றும் அவர் தெரிவித்தார். தினகரனின் இந்த பதிலடி அரசியல் வட்டாரத்தில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
 
ராயல் என்ஃபீல்ட் அறிமுகம் செய்யும் 4 புதிய மாடல் பைக்குகள்.. விலை இத்தனை லட்சமா?

ராயல் என்ஃபீல்ட் அறிமுகம் செய்யும் 4 புதிய மாடல் பைக்குகள்.. விலை இத்தனை லட்சமா?புகழ்பெற்ற இருசக்கர வாகன தயாரிப்பு நிறுவனமான ராயல் என்ஃபீல்டு, இந்திய சந்தையில் தனது METEOR 350 சீரிஸில் நான்கு புதிய பைக்குகளை அறிமுகம் செய்துள்ளது. இந்த புதிய மாடல்கள், வாடிக்கையாளர்களிடையே பெரும் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளன.

விஜய் அரசியல் வரலாறு தெரிந்து கொண்டு பேச வேண்டும்: பாஜக பிரமுகர் குஷ்பு

விஜய் அரசியல் வரலாறு தெரிந்து கொண்டு பேச வேண்டும்: பாஜக பிரமுகர் குஷ்புநடிகரும், தமிழக வெற்றிக்கழக தலைவருமான விஜய், சமீபத்தில் திருச்சி மக்கள் சந்திப்பின்போது, தி.மு.க.வை விமர்சித்தது போலவே பா.ஜ.க.வையும் விமர்சித்தார். குறிப்பாக, ‘ஒரே நாடு ஒரே தேர்தல்’ திட்டமானது வாக்குத் திருட்டுக்காக பயன்படுத்தப்படும் என்றும், அதன் மூலம் பா.ஜ.க. மீண்டும் ஆட்சிக்கு வர முயல்கிறது என்றும் அவர் பேசியிருந்தார். விஜய்யின் இந்த கருத்துகள் அரசியல் வட்டாரத்தில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளன.

முதல்முறையாக ரூ.82,000ஐ தாண்டிய தங்கம் விலை.. இனி அடுத்த டார்கெட் ரூ.1 லட்சம் தானா?

முதல்முறையாக ரூ.82,000ஐ தாண்டிய தங்கம் விலை.. இனி அடுத்த டார்கெட் ரூ.1 லட்சம் தானா?கடந்த சில நாட்களாக தங்கத்தின் விலை தொடர்ந்து உயர்ந்து வருவது முதலீட்டாளர்கள் மற்றும் பொதுமக்கள் மத்தியில் பெரும் கவலையை ஏற்படுத்தியுள்ளது. ஒரு கிராம் தங்கம் பத்தாயிரம் ரூபாயை தாண்டி விற்பனையாகி வந்த நிலையில், இன்று மீண்டும் விலை உயர்ந்து முதல் முறையாக ஒரு சவரன் ரூ.82,000-ஐ தாண்டியுள்ளது. இந்த அதிரடி விலை உயர்வு, பொதுமக்கள் மத்தியில் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. தற்போதைய நிலவரப்படி, ஒரு சில மாதங்களில் ஒரு சவரன் தங்கம் ஒரு லட்சம் ரூபாயைத் தொடும் என்று நிபுணர்கள் கணித்துள்ளனர்.

நாய் என திட்டியதால் பெண் ஊழியர் தற்கொலை! குடும்பத்திற்கு ரூ.90 கோடி இழப்பீடு!

நாய் என திட்டியதால் பெண் ஊழியர் தற்கொலை! குடும்பத்திற்கு ரூ.90 கோடி இழப்பீடு!ஜப்பானில் இளம்பெண்ணை நாய் என மேனேஜர் திட்டியதால் அவர் தற்கொலை செய்துக் கொண்ட சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

இந்திய அமெரிக்க வர்த்தக பேச்சுவார்த்தை எதிரொலி: இன்று மீண்டும் உயரும் பங்குச்சந்தை..!

இந்திய அமெரிக்க வர்த்தக பேச்சுவார்த்தை எதிரொலி: இன்று மீண்டும் உயரும் பங்குச்சந்தை..!இந்தியாவும் அமெரிக்காவும் மீண்டும் வர்த்தக பேச்சுவார்த்தைகளை தொடங்கியுள்ள நிலையில், இந்திய பங்குச்சந்தை இன்று ஏற்றத்துடன் வர்த்தகமாகி வருகிறது. இது முதலீட்டாளர்கள் மத்தியில் நம்பிக்கையை அதிகரித்துள்ளது.

