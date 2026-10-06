AI, கிளவுட் கம்ப்யூட்டிங் தொழில்நுட்பங்களில் நுழைகிறது ஜியோ.. ஜியோபிரைன்' என்ற சொந்த AI தளம்..
ரிலையன்ஸ் ஜியோ நிறுவனம் வெறும் தொலைத்தொடர்பு சேவையோடு நிற்காமல், செயற்கை நுண்ணறிவு கிளவுட் கம்ப்யூட்டிங் மற்றும் 5G உள்ளிட்ட பல தொழில்நுட்பங்களை உள்ளடக்கிய ஒரு பிரம்மாண்ட டிஜிட்டல் தளமாக உருவெடுத்து வருகிறது.
செபியிடம் தாக்கல் செய்த அறிக்கையின்படி, மார்ச் 31, 2026 நிலவரப்படி ஜியோ நிறுவனம் 26.85 கோடி 5G வாடிக்கையாளர்களை பெற்றுள்ளது. மேலும், 2026 நிதியாண்டில் இந்தியாவின் ஒட்டுமொத்த வயர்லெஸ் டேட்டா போக்குவரத்தில் சுமார் 60 சதவீதத்தை ஜியோ கையாண்டுள்ளது. பிராட்பேண்ட் சேவைகளான ஜியோஃபைபர் மற்றும் ஜியோஏர்ஃபைபர் மூலம் 2.71 கோடி வீடுகளை சென்றடைந்து 67.56 சதவீத நிகர வளர்ச்சியை பதிவு செய்துள்ளது.
எளிய மக்களுக்காக ரூ.799 விலையில் 'ஜியோபாரத்' போனையும், வணிக நிறுவனங்களுக்காக 'Private 5G-in-a-Box' மற்றும் 'JioThings' போன்ற IoT தொழில்நுட்பங்களையும் வழங்குகிறது. மேலும் 'ஜியோபிரைன்' என்ற சொந்த AI தளத்தையும், கூகுள் AI புரோ கூட்டணியையும் பயனர்களுக்கு அளிக்கிறது.
நிதி ரீதியாக, ஜியோவின் வருவாய் 2024 நிதியாண்டில் ரூ.1,09,558 கோடியிலிருந்து, 2026 நிதியாண்டில் ரூ.1,46,885 கோடியாக உயர்ந்துள்ளது. இதர செலவுகள் போக ரூ.30,049 கோடியை நிகர லாபமாகப் பதிவு செய்து அசுர வளர்ச்சி கண்டுள்ளது.