  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. தேசியச் செய்திகள்
  4. Reliance Jio Transforms into Digital Tech Giant Reaching 30000 Cr Net Profit in FY26
Written By SIVA SIVA
Last Updated : Tuesday, 6 October 2026 (17:27 IST)

AI, கிளவுட் கம்ப்யூட்டிங் தொழில்நுட்பங்களில் நுழைகிறது ஜியோ.. ஜியோபிரைன்' என்ற சொந்த AI தளம்..

ரிலையன்ஸ் ஜியோ
Written By: SIVA
Updated: Tue, 6 Oct 2026 (17:27 IST)
google-news
ரிலையன்ஸ் ஜியோ நிறுவனம் வெறும் தொலைத்தொடர்பு சேவையோடு நிற்காமல், செயற்கை நுண்ணறிவு கிளவுட் கம்ப்யூட்டிங் மற்றும் 5G உள்ளிட்ட பல தொழில்நுட்பங்களை உள்ளடக்கிய ஒரு பிரம்மாண்ட டிஜிட்டல் தளமாக உருவெடுத்து வருகிறது.
 
செபியிடம்  தாக்கல் செய்த அறிக்கையின்படி, மார்ச் 31, 2026 நிலவரப்படி ஜியோ நிறுவனம் 26.85 கோடி 5G வாடிக்கையாளர்களை பெற்றுள்ளது. மேலும், 2026 நிதியாண்டில் இந்தியாவின் ஒட்டுமொத்த வயர்லெஸ் டேட்டா போக்குவரத்தில் சுமார் 60 சதவீதத்தை ஜியோ கையாண்டுள்ளது. பிராட்பேண்ட் சேவைகளான ஜியோஃபைபர் மற்றும் ஜியோஏர்ஃபைபர் மூலம் 2.71 கோடி வீடுகளை சென்றடைந்து 67.56 சதவீத நிகர வளர்ச்சியை பதிவு செய்துள்ளது.
 
எளிய மக்களுக்காக ரூ.799 விலையில் 'ஜியோபாரத்' போனையும், வணிக நிறுவனங்களுக்காக 'Private 5G-in-a-Box' மற்றும் 'JioThings' போன்ற IoT தொழில்நுட்பங்களையும் வழங்குகிறது. மேலும் 'ஜியோபிரைன்' என்ற சொந்த AI தளத்தையும், கூகுள் AI புரோ  கூட்டணியையும் பயனர்களுக்கு அளிக்கிறது.
 
நிதி ரீதியாக, ஜியோவின் வருவாய் 2024 நிதியாண்டில் ரூ.1,09,558 கோடியிலிருந்து, 2026 நிதியாண்டில் ரூ.1,46,885 கோடியாக உயர்ந்துள்ளது. இதர செலவுகள் போக ரூ.30,049 கோடியை நிகர லாபமாகப் பதிவு செய்து அசுர வளர்ச்சி கண்டுள்ளது.
About Writer
SIVA
வெப்துனியாவில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் பணிபுரிந்து வருகிறேன். அரசியல் செய்திகள், பொழுதுபோக்கு, டெக்னாலஜி, மருத்துவம், பிசினஸ் செய்திகள் எழுதுவேன்..... Read More
அடுத்த கட்டுரையில்
சட்டவிரோத குவாரி.. திமுக ஆட்சியில் போடப்பட்ட அரசாணை ரத்து..நீதிமன்றத்தில் தவெக அரசு தகவல்...

AI அம்சத்துடன் இந்திய நிறுவனமான லாவா விராட் கர்வ்: ரூ. 25,000-க்குள் ஒரு பிரீமியம் ஸ்மார்ட்போன்!

AI அம்சத்துடன் இந்திய நிறுவனமான லாவா விராட் கர்வ்: ரூ. 25,000-க்குள் ஒரு பிரீமியம் ஸ்மார்ட்போன்!இந்திய நிறுவனமான லாவா, ரூ. 23,999 விலையில் விராட் கர்வ் என்ற புதிய ஸ்மார்ட்போனை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. பிரீமியம் அம்சங்களை விரும்பும் பயனர்களுக்கு இது ஒரு சிறந்த தேர்வாக அமைந்துள்ளது.

ரோட்டில் தர்ணா செய்த பிரியங்கா காந்தி.. தரதர என இழுத்து சென்ற டெல்லி போலீஸ்..

ரோட்டில் தர்ணா செய்த பிரியங்கா காந்தி.. தரதர என இழுத்து சென்ற டெல்லி போலீஸ்..இந்திய தேர்தல் ஆணையத்தின் சிறப்பு தீவிர திருத்த நடவடிக்கை (SIR) மற்றும் தலைமை தேர்தல் ஆணையர் ஞானேஷ் குமாரின் ராஜினாமாவை வலியுறுத்தி, காங்கிரஸ் உள்ளிட்ட ‘இந்தியா’ கூட்டணி தலைவர்கள் டெல்லியில் பிரம்மாண்ட போராட்டத்தை மேற்கொண்டனர்.

தனுஷ், சிவகார்த்திகேயன் அரசியலுக்கு வராங்களே!.. வைகோ ரியாக்‌ஷன் இதுதான்!..

தனுஷ், சிவகார்த்திகேயன் அரசியலுக்கு வராங்களே!.. வைகோ ரியாக்‌ஷன் இதுதான்!..ரசிகர்களால் தளபதி என கொண்டாடப்படும் விஜய் 2 வருடங்களுக்கு முன்பு தமிழக வெற்றிக் கழகம் என்கிற அரசியல் கட்சியை துவங்கி 2026 சட்டமன்ற தேர்தலில் தனித்து போட்டியிட்டு வெற்றி பெற்று தமிழக முதலமைச்சராக மாறியிருக்கிறார்.

ரீசார்ஜ் தொகையை உயர்த்திய ஏர்டெல்!.. பயனாளர்கள் ஷாக்

ரீசார்ஜ் தொகையை உயர்த்திய ஏர்டெல்!.. பயனாளர்கள் ஷாக்சமீபகாலமாகவே ஏர்டெல், ஜியோ போன்ற செல்போன் நெட்வொர்க் நிறுவனங்கள் ரீசார்ஜ் தொகையை அதிரடியாக உயர்த்தி வருகின்றன. குறைந்தபட்சம் 200 ரூபாய் இல்லாமல் ரீசார்ஜ் செய்ய முடியாது என்கிற நிலை தற்போது உருவாகியிருக்கிறது.

பேரணி நடந்தபோது அசைவம் சாப்பிட்டாரா ராகுல் காந்தி.. பாஜக கிளப்பிய புது சர்ச்சை...

பேரணி நடந்தபோது அசைவம் சாப்பிட்டாரா ராகுல் காந்தி.. பாஜக கிளப்பிய புது சர்ச்சை...டெல்லியில் நேற்று 'இந்தியா' கூட்டணி சார்பில் தலைமை தேர்தல் ஆணையர் ஞானேஷ் குமார் பதவி விலக கோரி பிரம்மாண்ட பேரணி நடைபெற்றது. மக்களவை எதிர்க்கட்சித் தலைவர் ராகுல் காந்தி மற்றும் மாநிலங்களவை எதிர்க்கட்சி தலைவர் மல்லிகார்ஜுன கார்கே தலைமையேற்று நடத்திய இந்த பேரணியின் போது எடுக்கப்பட்ட வீடியோ ஒன்று தற்போது சமூக வலைதளங்களில் பெரும் விவாதப் பொருளாக மாறியுள்ளது.