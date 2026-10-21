நீங்கள் எல்லாம் ஜென் ஸியே அல்ல.. கரப்பான்பூச்சிகளை வெளுத்து வாங்கிய நீதிபதி...
டில்லி ஜந்தர் மந்தரில் தடையை மீறி போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு கைது செய்யப்பட்ட கரப்பான் பூச்சி அமைப்பை சேர்ந்த சவுரவ் தாஸ் மற்றும் அசுதோஷ் ரன்கா ஆகியோரின் மனு டில்லி உயர்நீதிமன்றத்தில் விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது நீதிபதி சுப்ரமணியன் பிரசாத் அவர்களை கடுமையாக சாடினார்.
விசாரணைக்கு உரிய நேரத்திற்கு முன்பாக தனியாக மனு தாக்கல் செய்தது ஏன் என்றும், பொறுமை இல்லாமல் இப்படி நடந்து கொள்வது கண்டிக்கத்தக்கது என்றும் நீதிபதி கண்டித்தார். மேலும், மனுதாரர்களின் வயது முறையே 27 மற்றும் 31 என்பதால் அவர்கள் 'ஜென் ஸி' பிரிவில் வர மாட்டார்கள் என்றும், ஏற்கனவே கையெழுத்திட்ட பிணை பத்திர உத்தரவாதத்தை இவர்கள் மீறியுள்ளதாகவும் நீதிபதி சுட்டிக்காட்டினார்.
மக்களாட்சியில் ஆட்சி மாற்றம் என்பது தேர்தல் மூலமே கொண்டு வரப்பட வேண்டுமே தவிர, இதுபோன்ற சட்டவிரோத போராட்டங்கள் மூலம் அல்ல என்று தெளிவுபடுத்திய நீதிபதி, இந்த ரிட் மனுவை விசாரணைக்கு எடுத்துக்கொள்ள முடியாது எனத் தெரிவித்தார். இதையடுத்து மனுதாரர்கள் தரப்பு தங்களது மனுவைத் திரும்பப் பெற்றுக் கொண்டது குறிப்பிடத்தக்கது.