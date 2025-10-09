வியாழன், 9 அக்டோபர் 2025
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. தேசியச் செய்திகள்
Written By Mahendran
Last Modified: வியாழன், 9 அக்டோபர் 2025 (16:31 IST)

பீகார் தேர்தல்: பிரசாந்த் கிஷோர் அறிவித்த வேட்பாளர் பட்டியலில் கணித மேதை, வழக்கறிஞர், மருத்துவர்..!

பீகார் தேர்தல்: பிரசாந்த் கிஷோர் அறிவித்த வேட்பாளர் பட்டியலில் கணித மேதை, வழக்கறிஞர், மருத்துவர்..!
தேர்தல் வியூக நிபுணர் பிரசாந்த் கிஷோர் தலைமையிலான 'ஜன் சுராஜ்' கட்சி, அடுத்த மாதம் பீகாரில் நடைபெறும் தேர்தல்களுக்காக 51 வேட்பாளர்கள் அடங்கிய முதல் பட்டியலை வெளியிட்டுள்ளது. 
 
ஊழலை எதிர்த்து பேசும் பிரசாந்த் கிஷோர், "தூய்மையான பிம்பம்" கொண்டவர்களுக்கு முக்கியத்துவம் அளித்து, முன்னாள் அரசு அதிகாரிகள், ஓய்வுபெற்ற காவல்துறை அதிகாரிகள், மருத்துவர்கள் மற்றும் கல்வியாளர்களை வேட்பாளர்களாக நிறுத்தியுள்ளார்.
 
வேட்பாளர் பட்டியலில் 16% முஸ்லிம்களும், 17% மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்ட சமூகத்தினரும் உள்ளனர். 
 
கும்ஹ்ரார் தொகுதியின் வேட்பாளரான கே.சி. சின்ஹா, பாட்னா பல்கலைக்கழக முன்னாள் துணைவேந்தர் மற்றும் தலைமுறைகளுக்கு பாடப்புத்தகங்களை எழுதிய கணித மேதை ஆவார்.
 
மன்ஜி தொகுதி வேட்பாளர் ஒய்.பி. கிரி, பாட்னா உயர்நீதிமன்றத்தின் மூத்த வழக்கறிஞர் மற்றும் மத்திய அரசின் கூடுதல் சொலிசிட்டர் ஜெனரலாகப் பணியாற்றியவர்.
 
முசாஃபர்பூர் வேட்பாளரான டாக்டர் அமித் குமார் தாஸ், கிராமப்புற சுகாதாரப் பணியில் ஈடுபட்டுள்ள மருத்துவர் ஆவார்.
 
இந்த முதல் பட்டியலில் பிரசாந்த் கிஷோரின் பெயர் இடம்பெறவில்லை. தனது சொந்த தொகுதியான கர்கஹர்-இல் ரிதேஷ் ரஞ்சன் வேட்பாளராக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளதால், தேஜஸ்வி யாதவின் ரகோபூர் தொகுதியில் அவர் போட்டியிட வாய்ப்பு இருப்பதாக யூகிக்கப்படுகிறது.
 
Edited by Mahendran

உலக நாடுகளை உலுக்கிய இருமல் மருந்து விவகாரம்! விளக்கம் கேட்ட உலக சுகாதார அமைப்பு!

உலக நாடுகளை உலுக்கிய இருமல் மருந்து விவகாரம்! விளக்கம் கேட்ட உலக சுகாதார அமைப்பு!இந்தியாவில் இருமல் மருந்து சாப்பிட்ட 20 குழந்தைகள் பலியான விவகாரம் குறித்து விளக்கம் கேட்டு மத்திய அரசை அணுகியுள்ளது உலக சுகாதார அமைப்பு

இபிஎஸ் கூட்டத்தில் தவெக கொடியை ஆட்டியது அதிமுகவினரா? - டீகோட் செய்த நெட்டிசன்கள்!

இபிஎஸ் கூட்டத்தில் தவெக கொடியை ஆட்டியது அதிமுகவினரா? - டீகோட் செய்த நெட்டிசன்கள்!குமாரபாளையத்தில் அதிமுக கூட்டத்தில் தவெகவினர் கட்சி கொடிகளுடன் கலந்துக் கொண்டதாக வெளியான செய்தி குறித்து சமூக வலைதளங்களில் தவெகவினரே சந்தேகம் எழுப்பியுள்ளனர்.

ஏ.சி. பெட்டியில் டிக்கெட் இல்லாமல் பயணித்த ஆசிரியை; பரிசோதகரை மிரட்டி வாக்குவாதம்..!

ஏ.சி. பெட்டியில் டிக்கெட் இல்லாமல் பயணித்த ஆசிரியை; பரிசோதகரை மிரட்டி வாக்குவாதம்..!பீகார் மாநில அரசு பள்ளி ஆசிரியை ஒருவர், ரயிலில் உள்ள ஏ.சி. பெட்டியில் டிக்கெட் இல்லாமல் பயணித்தபோது, டிக்கெட் பரிசோதகருடன் ஏற்பட்ட காரசாரமான வாக்குவாதம் தொடர்பான வீடியோ சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகி வருகிறது.

உயரதிகாரிகளின் டார்ச்சரால் மன உளைச்சல்: மனைவிக்கு உயில் எழுதி வைத்துவிட்டு ஐபிஎஸ் அதிகாரி தற்கொலை..!

உயரதிகாரிகளின் டார்ச்சரால் மன உளைச்சல்: மனைவிக்கு உயில் எழுதி வைத்துவிட்டு ஐபிஎஸ் அதிகாரி தற்கொலை..!ஹரியானா மாநிலத்தின் மூத்த ஐ.பி.எஸ். அதிகாரி ஒய். பூரன் குமார் சண்டிகரில் உள்ள தனது வீட்டில் அக்டோபர் 7ஆம் தேதி பணி துப்பாக்கியால் சுட்டுத் தற்கொலை செய்துகொண்டார். தற்கொலைக்கு முந்தைய நாள் தனது மனைவி, ஐ.ஏ.எஸ். அதிகாரி அம்னீத் பி. குமாருக்கு, 9 பக்கங்கள் கொண்ட தற்கொலை கடிதம் மற்றும் உயிலை அனுப்பியுள்ளார்.

'கை’ நம்மை விட்டு போகாது.. பாஜக புது அடிமையை தேடும்.. காங்கிரஸ், தவெக குறித்து உதயநிதி..!

'கை’ நம்மை விட்டு போகாது.. பாஜக புது அடிமையை தேடும்.. காங்கிரஸ், தவெக குறித்து உதயநிதி..!திண்டுக்கல்லில் நடந்த திருமண விழாவில் கலந்துகொண்ட தமிழக துணை முதல்வர் உதயநிதி ஸ்டாலின், பா.ஜ.க. மற்றும் அ.தி.மு.க.வின் கூட்டணி அரசியலை மறைமுகமாக விமர்சித்தார்.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com