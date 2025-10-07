செவ்வாய், 7 அக்டோபர் 2025
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. தேசியச் செய்திகள்
Written By Siva
Last Updated : செவ்வாய், 7 அக்டோபர் 2025 (17:06 IST)

பீகார் தேர்தல் 2025: பாஜக பாதி.. ஐஜத பாதி.. தொகுதிகளை சமமாக பிரித்து கொள்ள முடிவு..!

பீகார் தேர்தல் 2025: பாஜக பாதி.. ஐஜத பாதி.. தொகுதிகளை சமமாக பிரித்து கொள்ள முடிவு..!
2025 பீகார் சட்டமன்ற தேர்தலுக்கான ஆளும் தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணிக்குள் தொகுதிப் பங்கீட்டு பேச்சுவார்த்தைகள் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகின்றன.
 
கூட்டணியின் முக்கியக் கட்சிகளான பா.ஜ.க.வும் முதலமைச்சர் நிதிஷ் குமார் தலைமையிலான ஐக்கிய ஜனதா தளமும் மொத்தம் உள்ள 243 தொகுதிகளில் சுமார் 205 தொகுதிகளை சமமாகப் பிரித்துக்கொள்ள முடிவு செய்துள்ளன. இருப்பினும், இறுதிப் பங்கீடு இன்னும் முடிவாகவில்லை.
 
மீதமுள்ள 38 தொகுதிகள், லோக் ஜனசக்தி, ஹிந்துஸ்தானி அவாம் மோர்ச்சா, ராஷ்ட்ரிய லோக் சமதா ஆகிய சிறிய கூட்டணிக் கட்சிகளுக்கு ஒதுக்கப்பட உள்ளன. ஆரம்ப நிலவரப்படி, சிராக் பாஸ்வானின் LJP-க்கு 25, ஜிதன் ராம் மாஞ்சியின் HAM-க்கு 7, மற்றும் உபேந்திர குஷ்வாஹாவின் RLM-க்கு 6 தொகுதிகள் வழங்கப்படலாம் என்று கூறப்படுகிறது.
 
சிராக் பாஸ்வானுடன் பேச்சுவார்த்தை தொடர்ந்து நடைபெறுவதால், அவரது ஒதுக்கீடு அதிகரிக்க வாய்ப்புள்ளது. இதனால் சிறிய கட்சிகளுக்கு சட்டமன்றத் தொகுதிகள் குறைந்தால், அதற்கு ஈடாக மாநிலங்களவை அல்லது சட்ட மேலவை தொகுதிகளைப் பா.ஜ.க. வழங்கக்கூடும் என்று தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.
 
Edited by Siva

நம் தமிழ்நாட்டின் பெருமையையும் உலகறியச் செய்திருக்கிறார் அஜித் குமார்.. நயினார் நாகேந்திரன் பாராட்டு..!

நம் தமிழ்நாட்டின் பெருமையையும் உலகறியச் செய்திருக்கிறார் அஜித் குமார்.. நயினார் நாகேந்திரன் பாராட்டு..!நம் தமிழ்நாட்டின் பெருமையையும் உலகறியச் செய்திருக்கிறார் அஜித் குமார் என பாஜக தமிழக தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் பாராட்டு தெரிவித்துள்ளார். இதுகுறித்து அவர் தனது எக்ஸ் பக்கத்தில் கூறியிருப்பதாவது:

விஜய் மீது வன்மம் இல்லை.. அவர் சொந்தமாக சிந்திக்க வேண்டும்! - திருமாவளவன் கருத்து!

விஜய் மீது வன்மம் இல்லை.. அவர் சொந்தமாக சிந்திக்க வேண்டும்! - திருமாவளவன் கருத்து!கரூர் விவகாரத்தை தொடர்ந்து தவெகவை தொடர்ந்து விமர்சித்து வந்த விசிக தலைவர் திருமாவளவன் தனக்கு விஜய் மேல் எந்த வன்மமும் இல்லை எனக் கூறியுள்ளார்.

இன்றும், நாளையும் காத்திருக்கு செம மழை! எந்தெந்த மாவட்டங்களில்?

இன்றும், நாளையும் காத்திருக்கு செம மழை! எந்தெந்த மாவட்டங்களில்?வளிமண்டல சுழற்சி காரணமாக தமிழகத்தின் பல பகுதிகளில் நல்ல மழை பெய்து வரும் நிலையில் இன்றும், நாளையும் பல மாவட்டங்களில் மழைக்கு வாய்ப்புள்ளதாக வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது.

இயற்பியல் நோபல் 2025: குவாண்டம் மின்சுற்று கண்டுபிடிப்புக்காக மூவருக்கு பரிசு!

இயற்பியல் நோபல் 2025: குவாண்டம் மின்சுற்று கண்டுபிடிப்புக்காக மூவருக்கு பரிசு!2025 ஆம் ஆண்டுக்கான இயற்பியலுக்கான நோபல் பரிசு மூவருக்கு கூட்டாக வழங்கப்படுவதாக இன்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

கழுத்தில் கத்திக்குத்து.. ரத்த வெள்ளத்தில் தானே நடந்து மருத்துவமனைக்கு வந்த வியாபாரி.. என்ன நடந்தது?

கழுத்தில் கத்திக்குத்து.. ரத்த வெள்ளத்தில் தானே நடந்து மருத்துவமனைக்கு வந்த வியாபாரி.. என்ன நடந்தது?கேரள மாநிலம் காசர்கோடு மாவட்டத்தில், 36 வயதான அனில் குமார் என்ற மீன் வியாபாரி, கொடுக்கல் வாங்கல் தகராறில் கொடூரமாக தாக்கப்பட்டார். இச்சம்பவத்தில், அவரை தாக்கியவர்கள் கத்தியால் குத்தியதில், கத்தி அவரது கழுத்திலேயே குத்திய நிலையில் நின்றது. கழுத்தில் கத்தியோடு அவர் மருத்துவமனைக்கு வந்தது பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com