திங்கள், 8 டிசம்பர் 2025
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
Written By Siva

ஈரோட்டில் மாற்று இடம் தேர்வு செய்துவிட்டோம்: விஜய் பொதுக்கூட்டம் குறித்து செங்கோட்டையன்..!

ஈரோட்டில் மாற்று இடம் தேர்வு செய்துவிட்டோம்: விஜய் பொதுக்கூட்டம் குறித்து செங்கோட்டையன்..!
தமிழக வெற்றி கழக தலைவர் விஜய்யின் ஈரோடு சுற்றுப்பயணத்திற்கான பொதுக்கூட்டத்திற்கு, ஆரம்பத்தில் அனுமதி மறுக்கப்பட்ட நிலையில், மாற்று ஏற்பாடுகள் குறித்து மாநில ஒருங்கிணைப்பாளர் கே.ஏ. செங்கோட்டையன் விளக்கமளித்துள்ளார்.
 
ஈரோட்டில் செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவர், விஜய் டிசம்பர் 16 அன்று ஈரோடு மாவட்டத்தில் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொள்ள இருப்பதாகவும், இதற்காக வாரி மகாலுக்கு அருகாமையில் உள்ள ஒரு தனியார் இடம் தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும் தெரிவித்தார். 
 
மேலும், கூட்ட நெரிசலை தவிர்க்க 'ரோட் ஷோ' தவிர்க்கப்பட்டுள்ளது என்றும், காவல்துறை விதிமுறைகளை பின்பற்றி வெற்றிகரமாக நிகழ்ச்சியை நடத்துவதற்கான பணிகள் நடைபெறுவதாகவும் கூறினார்.
 
காங்கிரஸ் - த.வெ.க. கூட்டணி குறித்து பேசிய அவர், பேச்சுவார்த்தை நடத்தும் வாய்ப்பு இருப்பதாக தெரிவித்தார். மேலும், தான் எந்த நிபந்தனையும் விதிக்காமல், மனமுவந்து கட்சியில் இணைந்ததாகவும் அவர் திட்டவட்டமாக கூறினார்.
 
Edited by Siva
 

500 கோடி ரூபாய் கொடுத்து முதல்வர் பதவியை விலைக்கு வாங்க எங்களிடம் பணம் இல்லை: சித்து மனைவி

500 கோடி ரூபாய் கொடுத்து முதல்வர் பதவியை விலைக்கு வாங்க எங்களிடம் பணம் இல்லை: சித்து மனைவிகாங்கிரஸ் கட்சியின் மூத்த தலைவரும், முன்னாள் கிரிக்கெட் வீரருமான நவ்ஜோத் சிங் சித்து, கட்சி நிகழ்வுகளில் பங்கேற்காமல் ஒதுங்கி இருக்கும் நிலையில், அவரது மனைவி நவ்ஜோத் கௌர் சித்து பரபரப்பான பேட்டி அளித்துள்ளார்.

ஈரோட்டில் மாற்று இடம் தேர்வு செய்துவிட்டோம்: விஜய் பொதுக்கூட்டம் குறித்து செங்கோட்டையன்..!

ஈரோட்டில் மாற்று இடம் தேர்வு செய்துவிட்டோம்: விஜய் பொதுக்கூட்டம் குறித்து செங்கோட்டையன்..!தமிழக வெற்றி கழக தலைவர் விஜய்யின் ஈரோடு சுற்றுப்பயணத்திற்கான பொதுக்கூட்டத்திற்கு, ஆரம்பத்தில் அனுமதி மறுக்கப்பட்ட நிலையில், மாற்று ஏற்பாடுகள் குறித்து மாநில ஒருங்கிணைப்பாளர் கே.ஏ. செங்கோட்டையன் விளக்கமளித்துள்ளார்.

போலீஸ் கையை கடித்த தவெக தொண்டர்... தேடிப்பிடித்து கைது செய்ததால் பரபரப்பு..!

போலீஸ் கையை கடித்த தவெக தொண்டர்... தேடிப்பிடித்து கைது செய்ததால் பரபரப்பு..!தருமபுரி மாவட்டம், பாலக்கோடு பகுதியில் புதிதாக திறக்கப்பட்ட தனியார் மதுபான பாருக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து, தமிழக வெற்றிக் கழகம் சார்பில் நேற்று கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது.

திருமலை ஏழுமலையான் கோயிலில் ஶ்ரீவாரி வைகுண்ட வாசல் தரிசனம்: முக்கிய அறிவிப்பு..!

திருமலை ஏழுமலையான் கோயிலில் ஶ்ரீவாரி வைகுண்ட வாசல் தரிசனம்: முக்கிய அறிவிப்பு..!திருமலை ஏழுமலையான் கோயிலில் வைகுண்ட வாசல் தரிசனத்திற்கான ஏற்பாடுகள் குறித்து திருமலை தேவஸ்தான செயல் அதிகாரி அனில் குமார் சிங்கால் தகவல் அளித்துள்ளார்.

வாரத்தின் முதல் நாளிலேயே பங்குச்சந்தை சரிவு.. முதலீட்டாளர்கள் அதிர்ச்சி

வாரத்தின் முதல் நாளிலேயே பங்குச்சந்தை சரிவு.. முதலீட்டாளர்கள் அதிர்ச்சிவாரத்தின் முதல் நாளிலேயே பங்குச்சந்தை சரிந்துள்ளது முதலீட்டாளர்களுக்கு அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com