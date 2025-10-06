10 நாட்களுக்கு முன்பு வரை வாக்காளர் பட்டியலில் பெயர் சேர்க்கலாம்.. தேர்தல் ஆணையர்..!

திங்கள், 6 அக்டோபர் 2025
Written By Mahendran
Last Modified: திங்கள், 6 அக்டோபர் 2025 (17:19 IST)

பிகார் சட்டமன்ற தேர்தலையொட்டி, வாக்காளர் பட்டியலில் பெயர் சேர்ப்பதற்கான காலக்கெடுவை நீட்டிப்பதாக தலைமைத் தேர்தல் ஆணையர் ஞானேஷ் குமார் அறிவித்துள்ளார்.
 
பிகார் சட்டமன்ற தேர்தல் இரண்டு கட்டங்களாக நவம்பர் 6 மற்றும் 11 ஆகிய தேதிகளில் நடைபெறும் என இன்று அறிவிக்கப்பட்ட நிலையில், வாக்காளர்கள் தங்கள் பெயரை சேர்ப்பதற்கான வாய்ப்பும் நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது.
 
வேட்பாளர்கள் தங்கள் வேட்புமனுவை தாக்கல் செய்வதற்கு 10 நாள்களுக்கு முன் வரை பொதுமக்கள் தங்கள் பெயர்களை வாக்காளர் பட்டியலில் புதிதாக சேர்த்துக்கொள்ள முடியும் என்று ஞானேஷ் குமார் தெரிவித்தார். இதன்படி, வாக்காளர்கள் தங்கள் பெயரைப் பதிவு செய்யக் கால அவகாசம் கிடைத்துள்ளது.
 
பிகாரில் சுமார் 14 லட்சம் புதிய வாக்காளர்கள் சேர்க்கப்பட்டுள்ள நிலையில், மொத்தமாக 7.42 கோடி வாக்காளர்கள் இந்த தேர்தலில் வாக்களிக்க தயாராக உள்ளனர். முதல் கட்டத் தேர்தலுக்கான வேட்புமனுத் தாக்கல் நவம்பர் 10-ஆம் தேதி தொடங்குகிறது. இரண்டாம் கட்டத் தேர்தலுக்கான வேட்புமனுத் தாக்கல் நவம்பர் 13-ஆம் தேதி தொடங்குகிறது.
 
 
 
Edited by Mahendran
 

தவெக மீது சில தவறுகள் இருந்தாலும் விஜய்யை குற்றவாளியாக்க கூடாது: அண்ணாமலை பேட்டி..!கரூர் பொதுக்கூட்ட நெரிசல் விவகாரத்தில் தவெக தலைவர் விஜய்யை குற்றவாளியாக ஆக்க கூடாது என்று பா.ஜ.க. முன்னாள் தலைவர் அண்ணாமலை வலியுறுத்தியுள்ளார்.

ரூ.249 ரீசார்ஜ் ப்ளானை நீக்கிய வோடபோன் ஐடியா.. அதுக்கு பதிலா? - பயனர்கள் அதிருப்தி!டெலிகாம் நிறுவனங்கள் தங்கள் குறைந்த விலை ரீசார்ஜ் திட்டங்களை நீக்கி வரும் நிலையில் வோடஃபோனும் தனது பிரபல ரீசார்ஜ் திட்டத்தை நீக்கியுள்ளது.

காலாண்டு முடிந்து வந்த மத்திய கல்வி நிதி! மாணவர் சேர்க்கை அறிவித்த தமிழக அரசு!தனியார் பள்ளிகளில் இலவச கல்வி உரிமை சட்டத்தின் கீழ் பயில்வதற்காக விண்ணப்பிக்கலாம் என தமிழக அரசு அறிவித்துள்ளது.

2025 நோபல் பரிசு: மருத்துவ துறையில் 3 பேருக்கு நோபல்!2025ம் ஆண்டிற்கான நோபல் விருதுகள் தொடங்கியுள்ள நிலையில் முதல் நாளான இன்று மருத்துவ துறைக்கு நோபல் வழங்கப்பட்டுள்ளது.

இது வெறும் தவறோ அல்லது அலட்சியமோ அல்ல, பெரும் அரசியல் குற்றச்செயல் ஆகும்.. செல்வப்பெருந்தகைவாக்குத் திருட்டு குற்றச்சாட்டை காங்கிரஸ் தொடர்ந்து கூறி வரும் நிலையில் இதுகுறித்து தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் மாநில தலைவர் செல்வப்பெருந்தகை அறிக்கை வெளியிட்டுள்ளார். அந்த அறிக்கையில் கூறியிருப்பதாவது:

