திங்கள், 6 அக்டோபர் 2025
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. தேசியச் செய்திகள்
Written By Siva
Last Updated : திங்கள், 6 அக்டோபர் 2025 (17:55 IST)

பீகார் தேர்தலில் 17 புதிய சீர்திருத்தங்கள்: அனைத்து தேர்தல்களிலும் தொடருமா?

பீகார் தேர்தலில் 17 புதிய சீர்திருத்தங்கள்: அனைத்து தேர்தல்களிலும் தொடருமா?
பீகாரில் உள்ள 243 சட்டமன்ற தொகுதிகளுக்கான தேர்தல் நவம்பர் 6 மற்றும் 11 ஆகிய தேதிகளில் இரு கட்டங்களாக நடைபெறுகிறது; முடிவுகள் நவம்பர் 14-ல் அறிவிக்கப்படும். தலைமைத் தேர்தல் ஆணையர் ஞானேஷ் குமார், இந்தத் தேர்தலில் 17 புதிய சீர்திருத்தங்கள் செய்யப்பட்டுள்ளது என்று தெரிவித்தார்.
 
தேர்தல் ஆணையத்தின் 17 புதிய முயற்சிகள் பின்வருமாறு:
 
வாக்காளர் பட்டியல் தூய்மைப்படுத்தல் (SIR): தகுதியற்றவர்களை நீக்கி, தகுதியானவர்களை சேர்த்தல்.
 
ஊதிய உயர்வு: BLO-க்கள் உள்ளிட்ட தேர்தல் பணியாளர்களுக்கு ஊதியம் இரட்டிப்பு.
 
EPIC அட்டை விநியோகம்: 15 நாட்களுக்குள் EPIC அட்டை இலவசமாக வழங்கப்படும்.
 
தெளிவான VIS: வாக்காளர் தகவல் சீட்டில் வரிசை எண்கள் தெளிவாகக் காட்டப்படும்.
 
வாக்காளர் வரம்பு: நெரிசலை தவிர்க்க ஒரு வாக்கு சாவடிக்கு 1,200 பேர் மட்டுமே.
 
மொபைல் வைப்பு வசதி: வாக்கு சாவடிக்கு வெளியே மொபைல் வைக்க கவுன்டர்கள்.
 
வலை ஒளிபரப்பு: அனைத்து வாக்கு சாவடிகளிலும் 100% நிகழ்நேர வெப்காஸ்டிங்.
 
BLA பயிற்சி: பூத் லெவல் ஏஜெண்டுகளுக்குப் பயிற்சி.
 
போலீஸ் பயிற்சி: சட்டம்-ஒழுங்கு பலப்படுத்த போலீஸ் அதிகாரிகளுக்கு சிறப்புப் பயிற்சி.
 
டிஜிட்டல் தளம் (ECINet): நிகழ்நேர வாக்குப்பதிவு விகிதங்களைப் புதுப்பிக்கவும், சேவைகளை வழங்கவும் புதிய செயலி.
 
EVM/VVPAT சீர்திருத்தம்: EVM-களில் வேட்பாளர்களின் வண்ணப் புகைப்படம் முதன்முறையாக இடம்பெறும்.
 
VVPAT எண்ணுதல் கட்டாயம்: EVM தரவு முரண்பட்டால் VVPAT சீட்டுகளை எண்ணுவது கட்டாயம்.
 
தபால் வாக்கு எண்ணுதல்: EVM-களில் இரண்டாவது கடைசிச் சுற்று தொடங்கும் முன் தபால் வாக்குகள் எண்ணி முடிக்கப்பட வேண்டும்.
 
அதிகாரிகளுக்கு அடையாள அட்டை: BLO-க்களுக்கு நிலையான அடையாள அட்டைகள்.
 
வேட்பாளர் பூத்கள்: வாக்குச் சாவடிக்கு 100 மீட்டருக்கு வெளியே வேட்பாளர்கள் பூத் அமைக்க அனுமதி.
 
டிஜிட்டல் குறியீட்டு அட்டைகள்: தேர்தல் தரவை எளிதாக அணுகுவதற்கான தொழில்நுட்ப அமைப்பு.
 
85+ வாக்காளருக்குச் சலுகை: 85 வயதுக்கு மேற்பட்டவர்களுக்கு வீட்டிலிருந்தே வாக்களிக்கும் வசதி.
 
இந்தச் சீர்திருத்தங்கள் மூலம் வெளிப்படையான, திறமையான தேர்தலை நடத்தத் தேர்தல் ஆணையம் இலக்கு நிர்ணயித்துள்ளது.
 
Edited by Siva
 

ராகுல் காந்தி தொகுதியான ரேபரேலி தலித் இளைஞர் அடித்துக் கொலை: பெரும் சர்ச்சை!

ராகுல் காந்தி தொகுதியான ரேபரேலி தலித் இளைஞர் அடித்துக் கொலை: பெரும் சர்ச்சை!காங்கிரஸ் தலைவர் ராகுல் காந்தி தொகுதியான உத்தரப் பிரதேசத்தின் ரேபரேலி மாவட்டத்தில் 38 வயது தலித் இளைஞர் ஹரியோம் அடித்து கொல்லப்பட்ட சம்பவம் பெரும் அரசியல் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

படப்பிடிப்பு தளத்தில் சஷ்டி பூஜை கொண்டாடிய ஸ்மிருதி இரானி.. படக்குழு முழுவதும் பக்திமயம்..!

படப்பிடிப்பு தளத்தில் சஷ்டி பூஜை கொண்டாடிய ஸ்மிருதி இரானி.. படக்குழு முழுவதும் பக்திமயம்..!பிரபல நடிகையும் அரசியல்வாதியுமான ஸ்மிருதி இரானி, தான் நடிக்கும் புதிய தொலைக்காட்சி தொடரின் படப்பிடிப்புத் தளத்தில் சமீபத்தில் சஷ்டி பூஜையை சிறப்பாக கொண்டாடினார். படப்பிடிப்புக் குழுவினருக்கும், நடிகர்களுக்கும் இது ஒரு விசேஷமான மற்றும் மங்களகரமான நிகழ்வாக அமைந்தது.

மாலையில் மீண்டும் தங்கம் விலை உயர்வு.. ஒரு சவரன் ரூ.90,000ஐ நெருங்கியது . 1 லட்சம் தொட்டுவிடுமா?

மாலையில் மீண்டும் தங்கம் விலை உயர்வு.. ஒரு சவரன் ரூ.90,000ஐ நெருங்கியது . 1 லட்சம் தொட்டுவிடுமா?சென்னையில் ஆபரணத் தங்கம் விலை இன்று (அக்டோபர் 7, 2025) ஒரே நாளில் வரலாறு காணாத அளவுக்கு உயர்ந்து, வாடிக்கையாளர்களுக்குப் பெரும் அதிர்ச்சியை அளித்துள்ளது.

பீகார் தேர்தலில் 17 புதிய சீர்திருத்தங்கள்: அனைத்து தேர்தல்களிலும் தொடருமா?

பீகார் தேர்தலில் 17 புதிய சீர்திருத்தங்கள்: அனைத்து தேர்தல்களிலும் தொடருமா?பீகாரில் உள்ள 243 சட்டமன்ற தொகுதிகளுக்கான தேர்தல் நவம்பர் 6 மற்றும் 11 ஆகிய தேதிகளில் இரு கட்டங்களாக நடைபெறுகிறது; முடிவுகள் நவம்பர் 14-ல் அறிவிக்கப்படும். தலைமைத் தேர்தல் ஆணையர் ஞானேஷ் குமார், இந்தத் தேர்தலில் 17 புதிய சீர்திருத்தங்கள் செய்யப்பட்டுள்ளது என்று தெரிவித்தார்.

மயக்க மருந்து கொடுத்து பாலியல் பலாத்காரம்: ஐபிஎல் வர்ணனையாளர் அதிரடி கைது..!

மயக்க மருந்து கொடுத்து பாலியல் பலாத்காரம்: ஐபிஎல் வர்ணனையாளர் அதிரடி கைது..!பிரபல போஜ்புரி நடிகர், ஐ.பி.எல். வர்ணனையாளர் மற்றும் யூடியூபர் மணி மெராஜ் என்பவரை காசியாபாத் போலீசார் பிகாரின் தலைநகர் பாட்னாவில் கைது செய்துள்ளனர்.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com