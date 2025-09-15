திங்கள், 15 செப்டம்பர் 2025
Written By Mahendran
Last Modified: திங்கள், 15 செப்டம்பர் 2025 (11:00 IST)

நான் விஷத்தை குடித்துவிடுவேன்: அஸ்ஸாம் பொதுக்கூட்டத்தில் பிரதமர் மோடி பேச்சு..!

நான் விஷத்தை குடித்துவிடுவேன்: அஸ்ஸாம் பொதுக்கூட்டத்தில் பிரதமர் மோடி பேச்சு..!
வடகிழக்கு மாநிலங்களில் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டு வரும் பிரதமர் மோடி, அசாமில் நடந்த நிகழ்ச்சியில் பேசியபோது, தன் மீதான தனிப்பட்ட தாக்குதல்களுக்கும், அவதூறுகளுக்கும் பதிலடி கொடுத்தார். "என் மீது அவதூறு பரப்பினால், அந்த விஷத்தை நான் விழுங்குவேன், ஏனெனில் நான் சிவ பக்தன்" என்று அவர் உணர்ச்சிபூர்வமாக குறிப்பிட்டார்.
 
அசாமில் வளர்ச்சி திட்டங்களைத் தொடங்கி வைத்த பிறகு பேசிய மோடி, "மோடி மீண்டும் அழுகிறார் என்று காங்கிரஸ் கூறலாம், ஆனால் மக்கள் தான் என் கடவுள். அவர்கள் என் முன் தங்கள் வலியை வெளிப்படுத்தவில்லை என்றால் நான் எங்கு செல்வேன்? அவர்கள் தான் எனது குரு, எனது கடவுள், எல்லாமே" என்று தெரிவித்தார்.
 
மேலும், "எனது தாயாரை வார்த்தைகளால் அவமதித்தார்கள். நான் ஒரு சிவ பக்தன். என் மீது பரப்பப்படும் வெறுப்பு என்ற விஷத்தை நான் விழுங்கி விடுவேன்" என்று அவர் கூறினார். 
 
எதிர்க்கட்சிகளின் விமர்சனங்களை சமாளிக்கும் தனது பாணியை, சிவன் ஆலகால விஷத்தை விழுங்கிய நிகழ்வுடன் ஒப்பிட்டு பேசிய அவரது கருத்துகள் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
 
Edited by Mahendran

இந்தியா - பாகிஸ்தான் போட்டி பஹல்காம் தியாகத்தின் அவமானம்! - இறந்தவரின் மனைவி வேதனை!

இந்தியா - பாகிஸ்தான் போட்டி பஹல்காம் தியாகத்தின் அவமானம்! - இறந்தவரின் மனைவி வேதனை!நேற்று ஆசியக்கோப்பை போட்டியில் இந்தியா - பாகிஸ்தான் அணிகள் இடையே நடந்த போட்டி பஹல்காம் தாக்குதலில் உயிரிழந்தவர்களுக்கு நடந்த அவமானம் என உயிரிழந்தவரின் மனைவி பேசியுள்ளார்.

புரிய வேண்டியவங்களுக்கு புரியும்! இபிஎஸ்க்கு செங்கோட்டையன் சூசக செய்தி!

புரிய வேண்டியவங்களுக்கு புரியும்! இபிஎஸ்க்கு செங்கோட்டையன் சூசக செய்தி!அதிமுகவிலிருந்து பிரிந்தவர்களை ஒன்று சேர்க்க வேண்டும் என பேசியிருந்த செங்கோட்டையன் தற்போது மீண்டும் ஒரு சூசக செய்தியை விடுத்துள்ளார்.

இளையராஜா விழாவா? மது விளம்பர விழாவா? ரஜினி பேச்சுக்கு காங்கிரஸ் கண்டனம்..!

இளையராஜா விழாவா? மது விளம்பர விழாவா? ரஜினி பேச்சுக்கு காங்கிரஸ் கண்டனம்..!இசையமைப்பாளர் இளையராஜாவின் 50 ஆண்டுகால இசை பயணத்தை பாராட்டும் வகையில், தமிழக அரசு சார்பில் நடைபெற்ற விழாவில் நடிகர் ரஜினிகாந்த் பேசியது சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியுள்ளது. அவரது பேச்சுக்கு தமிழக காங்கிரஸ் துணைத் தலைவர் பொன். கிருஷ்ணமூர்த்தி கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார். இதுகுறித்து அவர் வெளியிட்ட அறிக்கையில் கூறியிருப்பதாவது:

ராமேஸ்வரத்தில் இருந்து காசிக்கு இலவச ஆன்மீக பயணம்.. தமிழக அரசு ஏற்பாடு..!

ராமேஸ்வரத்தில் இருந்து காசிக்கு இலவச ஆன்மீக பயணம்.. தமிழக அரசு ஏற்பாடு..!தமிழக இந்து சமய அறநிலையத்துறை, 600 பக்தர்களை ராமேஸ்வரத்தில் இருந்து காசிக்கு இலவசமாக ஆன்மிகப் பயணம் அழைத்து செல்ல திட்டமிட்டுள்ளது. இந்த திட்டத்தின் கீழ், 2025-2026 ஆம் ஆண்டுக்கான பயண ஏற்பாடுகள் தொடங்கப்பட்டுள்ளன. பக்தர்கள் ராமேஸ்வரத்தில் இருந்து ரயிலில் 10 நாட்கள் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொள்வார்கள்.

இந்திய பங்குச்சந்தை இன்று ஏற்றமா? சரிவா? குழப்பத்தில் தொடங்கிய வர்த்தகம்..!

இந்திய பங்குச்சந்தை இன்று ஏற்றமா? சரிவா? குழப்பத்தில் தொடங்கிய வர்த்தகம்..!இந்திய பங்குச்சந்தை கடந்த வாரம் முழுவதும் ஏற்றத்தில் இருந்த நிலையில், இந்த வாரம் முதல் நாளில் ஏற்ற இறக்கத்துடன் வர்த்தகமாகி வருகிறது. இதனால் முதலீட்டாளர்கள் புதிய முதலீடுகளை மேற்கொள்வதில் தயக்கம் காட்டுகின்றனர்.

