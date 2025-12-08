திங்கள், 8 டிசம்பர் 2025
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
Written By Mahendran
Last Modified: திங்கள், 8 டிசம்பர் 2025 (13:47 IST)

அதிமுக - பாஜக கூட்டணி 3-வது இடத்துக்குத் தள்ளப்படும்: டிடிவி தினகரன் கணிப்பு!

அதிமுக - பாஜக கூட்டணி 3-வது இடத்துக்குத் தள்ளப்படும்: டிடிவி தினகரன் கணிப்பு!
அமமுக பொதுச்செயலாளர் டிடிவி தினகரன், திருப்பூரில் செய்தியாளர்களை சந்தித்து பேசுகையில், தமிழக அரசியல் நிலவரம் குறித்துக் கருத்துத் தெரிவித்தார்.
 
அவர் கூறுகையில், தி.மு.க.வை வீழ்த்துவதற்கு, தற்போதைய சூழலில் சில கட்சிகள் பிளவுபட்டுள்ளதையும், அ.தி.மு.க. - பா.ஜ.க. கூட்டணியில் இருந்து கட்சிகள் விலகியிருப்பதையும் சரிசெய்ய வேண்டிய அவசியம் உள்ளது என்றார்.
 
மேலும், நடிகர் விஜய்யின் தமிழக வெற்றிக் கழகம் தலைமையில் ஒரு பலமான கூட்டணி அமையும் பட்சத்தில், அது வரும் தேர்தலில் தமிழகத்தில் நான்கு முனை போட்டிக்கு வழிவகுக்கும். தி.மு.க. கூட்டணி, சீமான் தனித்து போட்டி, தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணி - மற்றும் த.வெ.க. கூட்டணி என போட்டி அமையும்.
 
த.வெ.க. தலைமையிலான கூட்டணி பலமாக இருந்தால், தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி மூன்றாவது இடத்திற்கு தள்ளப்பட வாய்ப்பிருக்கிறது என்றும், இது எடப்பாடி பழனிசாமி மீதான வருத்தத்தால் அல்ல, யதார்த்தத்தை கொண்டே சொல்வதாகவும் தினகரன் குறிப்பிட்டார்.
 
Edited by Mahendran
 

Tvk Meeting: தமிழ்நாட்ல இருந்த யாரும் வராதீங்க!.. என்.ஆனந்த் கோரிக்கை!..

Tvk Meeting: தமிழ்நாட்ல இருந்த யாரும் வராதீங்க!.. என்.ஆனந்த் கோரிக்கை!..கடந்த 5ம் தேதியே சேலத்தில் மக்களை சந்திக்க தவெக தலைவர் விஜய் திட்டமிட்டார். ஆனால் அனுமதி கிடைக்கவில்லை.

மக்களவையில் SIR விவாதம்.. நாளை ராகுல் காந்தி பேச்சில் அனல் பறக்குமா?

மக்களவையில் SIR விவாதம்.. நாளை ராகுல் காந்தி பேச்சில் அனல் பறக்குமா?நாடாளுமன்ற குளிர்காலக் கூட்டத்தொடரில் முக்கிய பிரச்சினையாக எழுப்பப்பட்டு வந்த வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்புத் தீவிரத் திருத்தம் (SIR) தொடர்பான விவாதம், நாளை மக்களவையில் நடைபெற உள்ளது.

50 காசு நாணயம் செல்லுமா? இந்திய ரிசர்வ் வங்கி விளக்கம்..!

50 காசு நாணயம் செல்லுமா? இந்திய ரிசர்வ் வங்கி விளக்கம்..!அன்றாட பயன்பாட்டிலிருந்து பெரும்பாலும் மறைந்துவிட்ட 50 காசு நாணயம் இன்னமும் சட்டப்பூர்வமாக செல்லுபடியாகும் என்று இந்திய ரிசர்வ் வங்கி அறிவித்துள்ளது.

500 கோடி ரூபாய் கொடுத்து முதல்வர் பதவியை விலைக்கு வாங்க எங்களிடம் பணம் இல்லை: சித்து மனைவி

500 கோடி ரூபாய் கொடுத்து முதல்வர் பதவியை விலைக்கு வாங்க எங்களிடம் பணம் இல்லை: சித்து மனைவிகாங்கிரஸ் கட்சியின் மூத்த தலைவரும், முன்னாள் கிரிக்கெட் வீரருமான நவ்ஜோத் சிங் சித்து, கட்சி நிகழ்வுகளில் பங்கேற்காமல் ஒதுங்கி இருக்கும் நிலையில், அவரது மனைவி நவ்ஜோத் கௌர் சித்து பரபரப்பான பேட்டி அளித்துள்ளார்.

ஈரோட்டில் மாற்று இடம் தேர்வு செய்துவிட்டோம்: விஜய் பொதுக்கூட்டம் குறித்து செங்கோட்டையன்..!

ஈரோட்டில் மாற்று இடம் தேர்வு செய்துவிட்டோம்: விஜய் பொதுக்கூட்டம் குறித்து செங்கோட்டையன்..!தமிழக வெற்றி கழக தலைவர் விஜய்யின் ஈரோடு சுற்றுப்பயணத்திற்கான பொதுக்கூட்டத்திற்கு, ஆரம்பத்தில் அனுமதி மறுக்கப்பட்ட நிலையில், மாற்று ஏற்பாடுகள் குறித்து மாநில ஒருங்கிணைப்பாளர் கே.ஏ. செங்கோட்டையன் விளக்கமளித்துள்ளார்.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com