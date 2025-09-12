வெள்ளி, 12 செப்டம்பர் 2025
Written By Siva
Last Updated : வெள்ளி, 12 செப்டம்பர் 2025 (16:25 IST)

பிரதமர் மோடி நாளை மணிப்பூர் பயணம்: நல்லிணக்கத்திற்கான நம்பிக்கை அதிகரிப்பு!

கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளாக இன மோதல்களால் பாதிக்கப்பட்டுள்ள மணிப்பூர் மாநிலத்திற்கு பிரதமர் நரேந்திர மோடி நாளை பயணம் மேற்கொள்ள உள்ளார். 
 
பிரதமரின் வருகையையொட்டி, இம்பாலில் உள்ள காங்லா கோட்டை மற்றும் சுராசந்த்பூர் உள்ளிட்ட முக்கிய இடங்களில் பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் பலப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. 
 
இந்த பயணத்தின்போது, ரூ. 1,200 கோடி மதிப்புள்ள திட்டங்களை நாட்டுக்கு அர்ப்பணிக்கவும், சுமார் ரூ. 8,500 கோடி மதிப்பிலான புதிய திட்டங்களுக்கு அடிக்கல் நாட்டவும் திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. இந்த மேம்பாட்டுத் திட்டங்கள், மோதல்களுக்கு பிறகு மாநிலத்தில் மீண்டும் இயல்புநிலையை கொண்டுவர உதவும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
 
பிரதமரின் இந்த வருகை, மணிப்பூரில் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு ஒரு புதிய நம்பிக்கையை அளிப்பதாகக் கருதப்படுகிறது. 
 
Edited by Siva

வங்கக்கடலில் உருவானது காற்றழுத்த தாழ்வு.. எங்கெல்லாம் மழை பெய்யும்?

வங்கக்கடலில் உருவானது காற்றழுத்த தாழ்வு.. எங்கெல்லாம் மழை பெய்யும்?வங்கக் கடலில் புதிய காற்றழுத்தத் தாழ்வுப் பகுதி உருவாகியுள்ளது. இதன் காரணமாக தமிழகம் மற்றும் புதுச்சேரியில் அடுத்த சில நாட்களுக்கு மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது என மாநில வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது.

பால் பண்ணை அமைக்க வங்கியில் கடன் வாங்கிய அண்ணாமலை.. முத்திரைத்தாள் கட்டணம் மட்டும் ரூ.40,59,220

பால் பண்ணை அமைக்க வங்கியில் கடன் வாங்கிய அண்ணாமலை.. முத்திரைத்தாள் கட்டணம் மட்டும் ரூ.40,59,220பால் பண்ணை அமைப்பதற்கான முயற்சிகளில் ஈடுபட்டுள்ளதாகவும் அதற்காக லோன் வாங்கியிருப்பதாகவும், தமிழக பாஜ முன்னாள் தலைவர் அண்ணாமலை தெரிவித்துள்ளார். இதுகுறித்து அவரது அறிக்கை இதோ;

கடனில் செல்போன் வாங்கி தவணை கட்டவில்லை என்றால் செல்போன் முடக்கப்படும்: ரிசர்வ் வங்கி

கடனில் செல்போன் வாங்கி தவணை கட்டவில்லை என்றால் செல்போன் முடக்கப்படும்: ரிசர்வ் வங்கிகடனை திருப்பி செலுத்தாதவர்களின் ஸ்மார்ட்போன்களை செயலற்றதாக்க நிதி நிறுவனங்களுக்கு இந்திய ரிசர்வ் வங்கி அனுமதி வழங்க இருப்பதாக தெரிகிறது. இது, பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது,.

கேரளாவில் நவீன சுயம்வரம் திட்டம்.. 3000 ஆண்களுக்கு 200 பெண்கள் மட்டுமே பதிவு..!

கேரளாவில் நவீன சுயம்வரம் திட்டம்.. 3000 ஆண்களுக்கு 200 பெண்கள் மட்டுமே பதிவு..!கேரள மாநிலம் கண்ணூர் மாவட்டத்திலுள்ள பய்யாவூர் கிராம பஞ்சாயத்து, இளைஞர்களுக்கு திருமணம் செய்துவைக்க ஒரு மாபெரும் மக்கள் திருமண சுயம்வரம் திட்டத்தை தொடங்கியுள்ளது. ஆனால், இந்த திட்டத்திற்கான விண்ணப்பங்கள் ஆண்களிடமிருந்து அதிக அளவிலும், பெண்களிடமிருந்து மிக குறைந்த அளவிலும் வந்திருப்பது ஆச்சரியத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

பிரபல இயக்குனர் மீது வரதட்சணை குற்றச்சாட்டு: மருமகள் போலீசில் புகார்..!

பிரபல இயக்குனர் மீது வரதட்சணை குற்றச்சாட்டு: மருமகள் போலீசில் புகார்..!கன்னட திரைப்பட இயக்குநர் எஸ்.நாராயணன், அவரது மனைவி பாக்யலட்சுமி மற்றும் மகன் பவன் ஆகியோர் மீது வரதட்சணை கொடுமை மற்றும் குடும்ப வன்முறை வழக்குகளை பெங்களூரு காவல்துறை பதிவு செய்துள்ளது.

