வெள்ளி, 12 செப்டம்பர் 2025
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. தேசியச் செய்திகள்
Written By Siva
Last Updated : வெள்ளி, 12 செப்டம்பர் 2025 (13:11 IST)

பிரதமர் மோடியின் அம்மா குறித்து சர்ச்சைக்குரிய ஏஐ வீடியோ: பாஜக கண்டனம்..

பிரதமர் மோடியின் அம்மா குறித்து சர்ச்சைக்குரிய ஏஐ வீடியோ: பாஜக கண்டனம்..
பிஹார் காங்கிரஸ் கட்சி, பிரதமர் நரேந்திர மோடி மற்றும் அவரது மறைந்த தாயார் ஹீராபென் மோடியை சித்தரிக்கும் ஏஐ (செயற்கை நுண்ணறிவு) வீடியோ ஒன்றை ‘எக்ஸ்’ தளத்தில் வெளியிட்டு, பெரும் அரசியல் புயலை கிளப்பியுள்ளது. 36 வினாடிகள் கொண்ட இந்த வீடியோ, பிஹார் தேர்தலுக்கு முன் வேண்டுமென்றே தனிப்பட்ட முறையில் தாக்குதல் நடத்துவதாக பாஜக கடுமையாக விமர்சித்துள்ளது.
 
பிரதமர் நரேந்திர மோடியும் அவரது தாயாரும் பேசுவதுபோல கனவு போன்ற காட்சிகளுடன் உருவாக்கப்பட்ட இந்த வீடியோ ஏஐ தொழில்நுட்பத்தால் உருவாக்கப்பட்டதாக குறிப்பிட்டிருந்தாலும், இது குறித்து காங்கிரஸ் கட்சி எந்த விளக்கமும் அளிக்கவில்லை.
 
பிஹார் தேர்தல் களத்தில் அரசியல் களம் ஏற்கனவே சூடுபிடித்திருக்கும் நிலையில், இந்த வீடியோ வெளியாகி மேலும் பதற்றத்தை அதிகரித்துள்ளது. பிரதமர் மோடியின் தனிப்பட்ட வாழ்க்கையை பாதிக்கக்கூடிய வகையில், தேர்தல் நேரத்தில் இத்தகைய வீடியோவை வெளியிட்டதற்காக, பிஹார் காங்கிரஸ் மன்னிப்பு கேட்க வேண்டும் என்று பாஜக வலியுறுத்தியுள்ளது.
 
பிரதமர் மோடி மற்றும் அவரது தாயாரின் பெயர் அரசியலில் சர்ச்சைக்குரிய வகையில் இழுக்கப்படுவது இது முதல் முறையல்ல. ஆகஸ்ட் 27-ஆம் தேதி, காங்கிரஸும், ஆர்ஜேடியும் நடத்திய ‘வாக்காளர் அதிகார் யாத்திரை’யின்போது, பிரதமர் மோடியையும், அவரது தாயாரையும் அவதூறாக பேசும் முழக்கங்கள் மேடையில் இருந்து எழுப்பப்பட்டதாக கூறப்படுகிறது.
 
தற்போது, புதிய ஏஐ வீடியோ வெளியான நிலையில், காங்கிரஸ் கட்சிக்கு கடும் கண்டனங்கள் தெரிவிக்கப்பட்டு வருகிறது.
 
Edited by Siva
 

பிசியோதெரபிஸ்டுகளை டாக்டர் என அழைக்கலாமா? 8 மணி நேரத்தில் திரும்ப பெற்ற உத்தரவு..!

பிசியோதெரபிஸ்டுகளை டாக்டர் என அழைக்கலாமா? 8 மணி நேரத்தில் திரும்ப பெற்ற உத்தரவு..!பிசியோதெரபிஸ்டுகள் தங்கள் பெயருக்கு முன்னால் 'டாக்டர்' என்ற பட்டத்தை பயன்படுத்தலாமா கூடாதா என்பது குறித்த மத்திய அரசின் நிலைப்பாட்டில் மீண்டும் குழப்பம் நிலவுகிறது. இந்த விவகாரத்தில் மத்திய அரசு அடிக்கடி தனது முடிவுகளை மாற்றி வருவது மருத்துவர்கள்மத்தியில் அதிருப்தியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

ராமரை ஏற்காத திமுகவுடன் கூட்டணி ஏன்? காங்கிரஸ், ஆர்ஜேடி கட்சிகளுக்கு அனுராக் தாக்குர் கேள்வி

ராமரை ஏற்காத திமுகவுடன் கூட்டணி ஏன்? காங்கிரஸ், ஆர்ஜேடி கட்சிகளுக்கு அனுராக் தாக்குர் கேள்விதமிழக முதல்வர் மு.க. ஸ்டாலின் ராமரை ஏற்காதவர் என்றும், ராமர் கோவில் கட்டப்படுவதை எதிர்த்தவர் என்றும் கூறி, அவருடன் ஏன் காங்கிரஸ் மற்றும் ராஷ்டிரிய ஜனதா தளம் கூட்டணி வைத்துள்ளனர் என்று மத்திய அமைச்சர் அனுராக் தாக்குர் கேள்வி எழுப்பினார்.

கோயம்பேட்டில் நிறுத்தப்பட்டிருந்த பஸ் திருட்டு.. ஒடிசாவை சேர்ந்த ஒருவர் கைது..!

கோயம்பேட்டில் நிறுத்தப்பட்டிருந்த பஸ் திருட்டு.. ஒடிசாவை சேர்ந்த ஒருவர் கைது..!கோயம்பேடு பேருந்து பணிமனையிலிருந்து காணாமல் போன திருப்பதி செல்லும் அரசுப் பேருந்து, ஆந்திர மாநிலம் நெல்லூரில் மீட்கப்பட்டுள்ளது. இந்த சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

சிக்கன் சமைக்க வேண்டாம்.. மனைவி பேச்சை கேட்காத கணவர்.. பரிதாபமாக பலியான உயிர்..!

சிக்கன் சமைக்க வேண்டாம்.. மனைவி பேச்சை கேட்காத கணவர்.. பரிதாபமாக பலியான உயிர்..!உத்தரப் பிரதேச மாநிலத்தில், கணவன் மதுபோதையில் சிக்கன் சமைத்து சாப்பிட்டதால், ஆத்திரமடைந்த மனைவி தற்கொலை செய்து கொண்ட சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

ஒரே நாளில் இனி ₹10 லட்சம் யூபிஐ-யில் பரிவர்த்தனை செய்யலாம்.. தனி நபருக்கு எவ்வளவு?

ஒரே நாளில் இனி ₹10 லட்சம் யூபிஐ-யில் பரிவர்த்தனை செய்யலாம்.. தனி நபருக்கு எவ்வளவு?இந்தியாவில் யுபிஐ பணப் பரிவர்த்தனை முறை அறிமுகமானதில் இருந்து, மக்கள் மிகவும் எளிதாக பணப் பரிமாற்றம் செய்து வருகின்றனர். இந்தியாவில் மட்டுமின்றி, தற்போது உலகின் சில நாடுகளிலும் இந்த வசதி அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இந்நிலையில், யுபிஐ பரிவர்த்தனையின் வரம்பு உயர்த்தப்பட்டுள்ளதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com