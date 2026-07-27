8 மாத கர்ப்பிணியை கொலை செய்த தந்தை!.. போலீசாரிடம் காட்டிக்கொடுத்த 5 வயது மகன்!..
குடும்பத் தகராறு காரணமாக 8 மாதம் கர்ப்பமாக இருந்த தனது மனைவியை கணவனே கொலை செய்துவிட்டு நாடகமாடிய சம்பவம் உத்தர பிரதேசத்தில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது.
உத்திரபிரதேசம் மஹோபா மாவட்டத்தில் உள்ள பிஜாரி எனும் கிராமத்தில்தான் இந்த சம்பவம் நடந்திருக்கிறது.
அந்த கிராமத்தில் வசித்து வரும் அனீப் மன்சூரிக்கு அதிக அளவில் குடிப்பழக்கமும், சூதாடும் பழக்கமும் இருந்திருக்கிறது. இதன் காரணமாக அவரின் மனைவி மனிஷா மன்சூரிக்கும் அவருக்கும் இடையே தொடர்ந்து சண்டை நடந்து வந்தது. இந்த தம்பதிக்கு ஐந்து வயதில் ஒரு மகன் இருக்கிறார். மேலும், மனிஷா தற்போது 8 மாத கர்ப்பிணியாக இருந்தர்.
தினமும் குடித்துவிட்டு வரும் அனீப் வீட்டுக்கு வந்து அவரின் மனைவி மனிஷாவிடம் சண்டை போடுவது வழக்கமாகக் கொண்டிருக்கிறார். இந்த நிலையில்தான் கடந்த 25ஆம் தேதி இரவு மதுபோதையில் வந்த அனீப் அவரின் மனைவி மனிஷாவுடன் சண்டை போட்டுள்ளார். அப்போது ஏற்பட்ட வாக்குவாதத்தில் ஆத்திரமடைந்த அனீப் தனது மனைவி மனிஷாவை அரிவாளால் வெட்டி கொலை செய்துள்ளார்.
ஆனால் போலீசாரிடம் தனது மனைவியை வேறு யாரோ கொலை செய்து விட்டனர் என நாடகமாடியிருக்கிறார். ஆனால் ‘எனது அப்பாதான் அம்மாவை கொன்றார்.. அதை நான் நேரில் பார்த்தேன்’ என அவரின் மகன் 5 வயது மகன் சொல்லிவிட்டான். இதையடுத்து மனைவியை கொலை செய்ததை அனீப் போலீசாரிடம் ஒத்துக்கொண்டார்.
உத்திரபிரதேசம் மஹோபா மாவட்டத்தில் உள்ள பிஜாரி எனும் கிராமத்தில்தான் இந்த சம்பவம் நடந்திருக்கிறது.
அந்த கிராமத்தில் வசித்து வரும் அனீப் மன்சூரிக்கு அதிக அளவில் குடிப்பழக்கமும், சூதாடும் பழக்கமும் இருந்திருக்கிறது. இதன் காரணமாக அவரின் மனைவி மனிஷா மன்சூரிக்கும் அவருக்கும் இடையே தொடர்ந்து சண்டை நடந்து வந்தது. இந்த தம்பதிக்கு ஐந்து வயதில் ஒரு மகன் இருக்கிறார். மேலும், மனிஷா தற்போது 8 மாத கர்ப்பிணியாக இருந்தர்.
தினமும் குடித்துவிட்டு வரும் அனீப் வீட்டுக்கு வந்து அவரின் மனைவி மனிஷாவிடம் சண்டை போடுவது வழக்கமாகக் கொண்டிருக்கிறார். இந்த நிலையில்தான் கடந்த 25ஆம் தேதி இரவு மதுபோதையில் வந்த அனீப் அவரின் மனைவி மனிஷாவுடன் சண்டை போட்டுள்ளார். அப்போது ஏற்பட்ட வாக்குவாதத்தில் ஆத்திரமடைந்த அனீப் தனது மனைவி மனிஷாவை அரிவாளால் வெட்டி கொலை செய்துள்ளார்.