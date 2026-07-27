பிறக்க போகும் குழந்தை பெண் என அறிவித்த விவகாரம்: யூடியூபர் இர்பான் வழக்கு மீண்டும் விசாரணையா?
பிரபல யூடியூபர் இர்பான் தனது மனைவியின் கர்ப்ப காலத்தில் பிறக்க போகும் குழந்தை ஆணா பெண்ணா என்பதை மருத்துவ பரிசோதனை மூலம் கண்டறிந்து வெளிப்படையாக அறிவித்த விவகாரம் மீண்டும் விஸ்வரூபமெடுத்துள்ளது.
இந்த விவகாரத்தில் அதிகாரிகள் லெவலிலேயே வழக்கை முடித்துவிட்டதாகவும், நீதிமன்றத்தின் முறையான அனுமதி இல்லாமல் இதனை சமரசம் செய்யவே முடியாது என்றும் சட்ட வல்லுநர்கள் மற்றும் வழக்கறிஞர்கள் கடும் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளனர்.
சட்டத்திற்கு புறம்பாகக் கருவில் இருக்கும் குழந்தையின் பாலினத்தை கண்டறிந்து அறிவிப்பது பெரும் குற்றமாகும். இந்த வழக்கில் சம்மந்தப்பட்ட யூடியூபர் இர்பானுக்கு எளிதில் ஜாமீன் கிடைப்பது கூட கடினம் என்று வழக்கறிஞர்கள் தரப்பில் குற்றம் சாட்டப்பட்டுள்ளது.
மேலும், சமூக வலைதளங்களில் கோடிக்கணக்கானோரால் பின்தொடரப்படும் ஒரு பிரபல யூடியூபர் இப்படி சட்டத்திற்கு விரோதமான செயலில் ஈடுபட்டுவிட்டு பொதுமக்களுக்கு ஒரு தவறான முன்னுதாரணத்தை உருவாக்கியுள்ளதாகவும் விமர்சனங்கள் எழுந்துள்ளன.
குழந்தை பிறப்பு பாலினத்தை கண்டறிதல் தடை சட்டத்தின் கீழ் கடுமையான விதிகள் நடைமுறையில் உள்ள நிலையில், இந்த விவகாரத்தில் அரசு தரப்பும் சுகாதாரத்துறையும் எந்தவித சமரசமும் செய்யாமல் உரிய சட்ட நடவடிக்கைகளை தீவிரப்படுத்த வேண்டும் என்ற குரல்கள் வலுத்து வருகின்றன. சட்டம் தன் கடமையை சரியாகச் செய்யாவிட்டால், இது போன்ற தவறுகள் எதிர்காலத்தில் மேலும் தொடர வாய்ப்புள்ளது என்றும் சமூக ஆர்வலர்கள் எச்சரித்துள்ளனர்.
Edited by Siva