தொடர்புடைய செய்திகள்
- இந்திய குழந்தைகள் நம் கண் முன்னே மூச்சு திணறி கொண்டிருக்கிறார்கள்.. ராகுல் காந்தியின் எக்ஸ் பதிவு..!
- கணவர் Gay!.. மனைவி எடுத்த விசித்திர முடிவு!.. குவியும் பாராட்டு!...
- ஊழியர் வருங்கால வைப்பு நிதி திட்டத்தில் புதிய அம்சம்.. 75 சதவீத பணத்தை எடுக்கலாம்...
- குழந்தைகள் காப்பகத்தில் நடந்த கொடூரங்கள்.. இப்படி எல்லாம் சித்திரவதை செய்வார்களா?
- வாட்ஸ் அப் வழங்கிய புதிய வசதி.. இது ஆபத்தானது.. எதிர்ப்பு தெரிவிக்கும் இந்திய அரசு...
மின்சார கார்களுக்கு சாலை வரி, பதிவு கட்டணம் ரத்து!.. அதிரடி அறிவிப்பு...
இந்தியாவில் அதிக காற்று மாசுபாடு கொண்ட நகரமாக டெல்லி விளங்குகிறது. இந்தியாவின் தலைநகரான டெல்லியில் அளவுக்கு அதிகமான இருசக்கர மற்றும் நான்கு சக்கர வாகனங்கள் இயக்கப்படுகிறது. அங்கே பெரும்பாலும் பலரும் கார் வைத்திருப்பதாலும் அவர்கள் எல்லோரும் தங்கள் அலுவலகங்களுக்கு காரிலேயே செல்வதாலும் வாகனங்களில் இருந்து வெளியேறும் புகை மூலம் காற்று மாசுபடுகிறது. கடந்த பல வருடங்களாகவே இதை தடுப்பதற்கு டெல்லி அரசு பல நடவடிக்கைகளையும் எடுத்தது எடுத்து வருகிறது
இந்நிலையில்தான், டெல்லி அரசு தனது புதிய மின்வாகனக் கொள்கை 2026ன் கீழ் அதிரடி சலுகைகளை அறிவித்துள்ளது..
ரூ.30 லட்சம் வரையிலான மின்சார கார்களுக்கு 100 சதவீதம் சாலை வரி மற்றும் பதிவு கட்டண விலக்கு என அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது. மேலும், இருசக்கர வாகனங்களுக்கு ரூ.30 ஆயிரம் வரை ஊக்கத்தொகை வழங்கப்படும் எனவும் தெரிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது. அதோடு, 2028 ஏப்ரல் முதல் பெட்ரோல் பைக்குகள் பதிவு செய்ய தடை விதிக்கப்படும் என கூறப்பட்டிருக்கிறது.
இந்நிலையில்தான், டெல்லி அரசு தனது புதிய மின்வாகனக் கொள்கை 2026ன் கீழ் அதிரடி சலுகைகளை அறிவித்துள்ளது..
ரூ.30 லட்சம் வரையிலான மின்சார கார்களுக்கு 100 சதவீதம் சாலை வரி மற்றும் பதிவு கட்டண விலக்கு என அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது. மேலும், இருசக்கர வாகனங்களுக்கு ரூ.30 ஆயிரம் வரை ஊக்கத்தொகை வழங்கப்படும் எனவும் தெரிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது. அதோடு, 2028 ஏப்ரல் முதல் பெட்ரோல் பைக்குகள் பதிவு செய்ய தடை விதிக்கப்படும் என கூறப்பட்டிருக்கிறது.
கரூர் விவகார!ம்.. ஆதவ் அர்ஜுனாவுக்கு எதிராக நீதிமன்றம் செல்லும் திமுக!..
த.வெ.க ஆட்சியை கவிழ்க்க சதியா? இசிஆர் நட்சத்திர ஓட்டலில் திமுக - அதிமுக பிரமுகர்கள் ரகசிய ஆலோசனையா?
தமிழக அரசியல் வட்டாரத்தில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தும் வகையில் புதிய தகவல் ஒன்று வெளியாகியுள்ளது. தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் வளர்ச்சியைத் தடுக்கும் நோக்கோடும், அதன் அரசியல் நகர்வுகளை முடக்கும் வகையிலும், ஆளுங்கட்சியான திமுக மற்றும் முக்கிய எதிர்க்கட்சியான அதிமுகவின் முக்கிய பிரமுகர்கள் இணைந்து ரகசிய ஆலோசனை நடத்தியதாக கூறப்படுகிறது.
அதிரடியாக உயர்ந்த தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை: சவரன் ரூ.1,09,600-ஐ எட்டியது!
கம்ப்யூட்டர் டீச்சரே இல்லையா? விருதுநகர் அரசு பள்ளியில் கணினிகள் தூசி படிந்து கிடந்ததை கண்டு அமைச்சர் கீர்த்தனா அதிர்ச்சி!
விருதுநகர் மாவட்டத்தில் உள்ள அரசுப் பள்ளி ஒன்றில், தமிழக அமைச்சர் கீர்த்தனா திடீர் ஆய்வு மேற்கொண்டார். அப்போது பள்ளியில் உள்ள கணினி ஆய்வகத்திற்கு சென்று அவர் பார்வையிட்டார். அங்கு மாணவர்களின் பயன்பாட்டிற்காக வைக்கப்பட்டிருந்த கணினிகள் அனைத்தும் பல நாட்களாக பயன்படுத்தப்படாமல், தடிமனான தூசிகள் படிந்து கிடக்கையை கண்டு அமைச்சர் கடும் அதிர்ச்சியடைந்தார்.
குதிரை பேரம் என்றால் என்ன? சன் டிவி நிருபருக்கு பாடம் எடுத்த பிரவீன் சக்ரவர்த்தி
தமிழக அரசியல் களம் தற்போது த.வெ.க மற்றும் திமுக இடையே காரசாரமான விவாதங்களால் சூடேறியுள்ளது. சமீபத்தில் த.வெ.க-வில் மாற்றுக்கட்சியினர் இணைந்தது குறித்து திமுகவின் சன் டிவி நிருபர் கேள்விகளை முன்வைத்த நிலையில், அதற்குப் பதிலடி தரும் வகையில் பிரவீன் சக்ரவர்த்தி சில அடுக்கடுக்கான கேள்விகளை எழுப்பியுள்ளார்.