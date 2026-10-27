கர்நாடகாவில் SIR மூலம் 1 கோடி வாக்காளர் பெயர்கள் நீக்கம்.. காங்கிரஸ் அரசு என்ன செய்ய போகிறது?
கர்நாடகாவில் மேற்கொள்ளப்பட்ட சிறப்பு தீவிர வாக்காளர் பட்டியல் திருத்த நடவடிக்கையின் இறுதி வாக்காளர் பட்டியலை மாநில தலைமை தேர்தல் அதிகாரி அலுவலகம் செவ்வாய்க்கிழமை வெளியிட்டது. இந்த சிறப்புத் திருத்த நடவடிக்கையின் மூலம் சுமார் 1 கோடி வாக்காளர்களின் பெயர்கள் பட்டியலிலிருந்து நீக்கப்பட்டுள்ளன.
வெளியிடப்பட்டுள்ள புதிய இறுதி பட்டியலின்படி, கர்நாடக மாநிலத்தின் மொத்த வாக்காளர்களின் எண்ணிக்கை 5.54 கோடியிலிருந்து 4.55 கோடியாக குறைந்துள்ளது. இச்சிறப்பு நடவடிக்கையில் மொத்தம் 99.32 லட்சம் பெயர்கள் நீக்கப்பட்டுள்ளன. தற்போதைய 4.55 கோடி வாக்காளர்களில் 2.25 கோடி ஆண் வாக்காளர்களும், 2.29 கோடி பெண் வாக்காளர்களும் அடங்குவர்.
மேலும், இந்த இறுதிப் பட்டியலில் 18 முதல் 19 வயதுக்குட்பட்ட புதிய வாக்காளர்கள் 6.83 லட்சத்துக்கும் அதிகமானோரும், 85 வயதுக்கு மேற்பட்ட முதியவர்கள் 3.92 லட்சத்துக்கும் அதிகமானோரும் சேர்க்கப்பட்டுள்ளனர்.
இறுதி வாக்காளர் பட்டியல் வெளியாகியுள்ள நிலையில், கர்நாடக மாநில வாக்காளர்களின் உரிமைகளை பாதுகாக்கத் தேவையான அனைத்து நடவடிக்கைகளையும் அரசு மேற்கொள்ளும் என்று முதல்வர் டி.கே. சிவகுமார் தெரிவித்துள்ளார். பெங்களூருவில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர், "மாநில வாக்காளர்களை பாதுகாப்பது கர்நாடக அரசின் மற்றும் கட்சியின் கடமையாகும்" என்று வலியுறுத்தினார்.