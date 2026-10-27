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  4. 2.1 Million Social Media Followers, But Just 33 Votes: Rajasthan Influencer Faces Harsh Electoral Reality
Written By SIVA SIVA
Last Updated : Tuesday, 27 October 2026 (12:23 IST)

சமூக வலைத்தளத்தில் 21 லட்சம் ஃபாலோயர்கள்.. ஆனால் கிடைத்ததோ வெறும் 33 ஓட்டு..இதில் இருந்து என்ன தெரியுது?

Rajasthan Panchayat Election
Written By: SIVA
Updated: Tue, 27 Oct 2026 (12:23 IST)
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சமூக வலைதளங்களில் லட்சக்கணக்கான ஃபாலோயர்கள் இருப்பதும், களத்தில் மக்களின் ஆதரவு இருப்பதும் முற்றிலும் வேறுபட்டவை என்பதை ராஜஸ்தானை சேர்ந்த ஒரு யூடியூபர் உணர்ந்துள்ளார்.
 
ராஜஸ்தான் மாநிலம் ஜோத்பூர் மாவட்டத்தில் உள்ள இந்தோன் கி தானி-II கிராம பஞ்சாயத்து சர்பஞ்ச் தேர்தலில் ஓம்பிரகாஷ் பிஷ்னோய் என்பவர் போட்டியிட்டார். சோதிடரான இவர் இன்ஸ்டாகிராமில் 14 லட்சம், யூடியூப்பில் 5 லட்சம் என சமூக வலைதளங்களில் மொத்தம் 21 லட்சத்திற்கும் அதிகமான ஃபாலோயர்களை கொண்டுள்ளார்.
 
1,600 வாக்காளர்களைக் கொண்ட இந்த கிராமத்தில், சமூக வலைதளங்கள் மூலம் தீவிர பிரச்சாரம் மேற்கொண்ட பிஷ்னோய், எளிதில் வெற்றிபெற்றுவிடலாம் என நம்பினார். ஆனால் தேர்தல் முடிவுகள் வெளியானபோது அவருக்கு பெரும் அதிர்ச்சி காத்திருந்தது. அவருக்கு விழுந்த மொத்த வாக்குகள் வெறும் 33 மட்டுமே! இதில் 11 வாக்குகள் இவரது குடும்பத்தினருடையது.
 
"கிராம மக்கள் என்னை போட்டியிட சொல்லி வெற்றிபெற வைப்பதாக வாக்களித்தனர், ஆனால் வாக்குப்பெட்டியை திறந்தபோது வெறும் 33 வாக்குகள் மட்டுமே கிடைத்தன. சமூக வலைதள பிரபலத்திற்கும், நிஜமான கள நிலவரத்திற்கும் மிகப்பெரிய வித்தியாசம் உள்ளது" என பிஷ்னோய் தெரிவித்தார். இருப்பினும் இந்த தோல்வியிலிருந்து பாடம் கற்றுக்கொண்டதாகவும், தொடர்ந்து மக்களுக்காக பணியாற்றப் போவதாகவும் அவர் கூறியுள்ளார்.
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SIVA
வெப்துனியாவில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் பணிபுரிந்து வருகிறேன். அரசியல் செய்திகள், பொழுதுபோக்கு, டெக்னாலஜி, மருத்துவம், பிசினஸ் செய்திகள் எழுதுவேன்..... Read More
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