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Written By SIVA SIVA

மனு கொடுக்க வரும் ராகுல் காந்தியை சந்திக்க மறுப்பு.. உச்சநீதிமன்ற நீதிபதி அதிரடி...

இந்தியா கூட்டணி
Written By: SIVA
Updated: Mon, 12 Oct 2026 (10:33 IST)
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தலைமை தேர்தல் ஆணையர் ஞானேஷ்குமாருக்கு எதிராக தொடர் போராட்டங்களில் ஈடுபட்டு வரும் 'இந்தியா' கூட்டணி கட்சியினர், டெல்லியில் உச்ச நீதிமன்றத்தை நோக்கி பேரணி நடத்தத் திட்டமிட்டுள்ளனர். 
 
நாடு முழுவதும் நடத்தப்படும் சிறப்பு தீவிர வாக்காளர் பட்டியல் திருத்த பணிக்கு தடை விதிக்க கோரியும், தலைமைத் தேர்தல் ஆணையர் பதவி விலக கோரியும் உச்ச நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதியிடம் மனு அளிக்க லோக்சபா எதிர்க்கட்சித் தலைவர் ராகுல் காந்தி அழைப்பு விடுத்துள்ளார். மாணவர்களும் பல்வேறு அமைப்பினரும் நடத்தி வரும் போராட்டங்களால் டெல்லியில் தொடர் பரபரப்பான சூழல் நிலவி வருகிறது.
 
இதற்கிடையே, காங்கிரஸ் தலைவர் மல்லிகார்ஜுன கார்கே மற்றும் ராகுல் காந்தி தலைமையிலான இந்தியா கூட்டணியினர் தங்களை சந்திக்க அனுமதி கோரியிருந்த கோரிக்கையை உச்ச நீதிமன்றத் தலைமை நீதிபதி சூர்யகாந்த் திட்டவட்டமாக நிராகரித்துள்ளார். 
 
நீதிமுறை ஒழுங்கு மற்றும் நடைமுறைகளின்படி, இதுதொடர்பான மனுக்களை உரிய நீதிமுறை நடவடிக்கைகள் மூலமாகவே நீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்ய வேண்டும் என்று இமெயில் மூலம் தெரிவித்துவிட்டதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன. சந்திப்புக்கான கோரிக்கை நிராகரிக்கப்பட்ட போதிலும், திட்டமிட்டபடி பேரணியை தொடர எதிர்க்கட்சிகள் முடிவு செய்துள்ளன.
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SIVA
வெப்துனியாவில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் பணிபுரிந்து வருகிறேன். அரசியல் செய்திகள், பொழுதுபோக்கு, டெக்னாலஜி, மருத்துவம், பிசினஸ் செய்திகள் எழுதுவேன்..... Read More
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