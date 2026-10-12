  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. தேசியச் செய்திகள்
  4. INDIA Bloc Leaders March to Supreme Court Over 'Vote Chori' and SIR Drive
Written By SIVA SIVA
Last Updated : Monday, 12 October 2026 (08:51 IST)

உச்சநீதிமன்ற நீதிபதியை சந்திக்க ஊர்வலமாக செல்ல திட்டம்.. இந்தியா கூட்டணி தலைவர்களின் அடுத்த மூவ்..

INDIA Bloc
Written By: SIVA
Updated: Mon, 12 Oct 2026 (08:51 IST)
google-news
மக்களவை எதிர்க்கட்சித் தலைவர் ராகுல் காந்தி தலைமையில் காங்கிரஸ், சமாஜ்வாதி கட்சி தலைவர் அகிலேஷ் யாதவ், திரிணாமுல் காங்கிரஸ் தலைவர் மம்தா பானர்ஜி மற்றும் ராஷ்டிரிய ஜனதா தள தலைவர் தேஜஸ்வி யாதவ் உள்ளிட்ட 'இந்தியா' கூட்டணி தலைவர்கள் இன்று புதுடெல்லியில் உச்ச நீதிமன்றத்தை நோக்கி மாபெரும் ஆர்ப்பாட்ட பேரணியை மேற்கொள்கின்றனர்.
 
தேர்தல் ஆணையம் நாடு முழுவதும் நடத்தி வரும் சிறப்பு தீவிர வாக்காளர் பட்டியல் திருத்த பணிக்கு உடனடியாக தடை விதிக்க வேண்டும் என்றும், 'வாக்குத்திருட்டு' குற்றச்சாட்டுகளுக்கு பொறுப்பேற்று தலைமை தேர்தல் ஆணையர் ஞானேஷ்குமார் உடனடியாக ராஜினாமா செய்ய வேண்டும் என்றும் வலியுறுத்தி உச்ச நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி சூர்ய காந்திடம் முறையீட்டு மனு ஒன்றை அளிக்க எதிர்க்கட்சிகள் திட்டமிட்டுள்ளன.
 
முன்னதாக, வழக்கின் சட்ட நடைமுறைகளை சுட்டிக்காட்டி தலைமை நீதிபதி சந்திப்புக்கான கோரிக்கையை நிராகரித்தபோதிலும், ஜனநாயகத்தையும் அரசியலமைப்பையும் காக்க 'அன்பு மற்றும் தேசபக்தியுடன்' அமைதியான முறையில் இந்த பேரணியை முன்னெடுப்பதாக ராகுல் காந்தி தெரிவித்துள்ளார்.
 
இந்த பேரணியை முன்னிட்டு டெல்லி காவல்துறையினர் மத்திய டெல்லி பகுதிகளில் கடும் போக்குவரத்து தடைகளையும், பலத்த பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகளையும் செய்துள்ளனர். முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக படேல் சௌக், ஜனபத், ராஜீவ் சௌக், மண்டி ஹவுஸ், சென்ட்ரல் செக்ரட்டேரியட் மற்றும் பாராகம்பா ரோடு ஆகிய 6 முக்கிய மெட்ரோ ரயில் நிலையங்களின் நுழைவு மற்றும் வெளியேறும் கதவுகள் மாலை 4 மணி வரை மூடப்படுவதாக டெல்லி மெட்ரோ நிறுவனம் அறிவித்துள்ளது.
About Writer
SIVA
வெப்துனியாவில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் பணிபுரிந்து வருகிறேன். அரசியல் செய்திகள், பொழுதுபோக்கு, டெக்னாலஜி, மருத்துவம், பிசினஸ் செய்திகள் எழுதுவேன்..... Read More
அடுத்த கட்டுரையில்
விமான நிலையம் - கிளாம்பாக்கம் உள்பட 3 மெட்ரோ வேண்டும்: பிரதமரிடம் முதல்வர் விஜய் கோரிக்கை...

அமைச்சர், எம்.பி பதவிகள் ராஜினாமா!.. எல்.முருகன் அதிரடி முடிவு..

அமைச்சர், எம்.பி பதவிகள் ராஜினாமா!.. எல்.முருகன் அதிரடி முடிவு..கடந்த 15 வருடங்களாக பாஜகவில் செயல்பட்டு வருபவர் எல்.முருகன். 2011 சட்டமன்றத் தேர்தலில் ராசிபுரம் சட்டமன்ற தொகுதியில் பாஜக வேட்பாளராக போட்டியிட்டு தோல்வியடைந்தார்.

திடீரென உச்சத்திற்கு சென்றது பங்குச்சந்தை.. ஒரே நாளில் சென்செக்ஸ் 1000 புள்ளிகளுக்கும் மேல் உயர்வு..

திடீரென உச்சத்திற்கு சென்றது பங்குச்சந்தை.. ஒரே நாளில் சென்செக்ஸ் 1000 புள்ளிகளுக்கும் மேல் உயர்வு..இன்றைய பங்குச் சந்தை வர்த்தகம் வலுவான மீட்சியுடன் நிறைவடைந்துள்ளது. ஐடி, நிதி மற்றும் எஃப்எம்சிஜி துறைப் பங்குகள் ஏற்றம் கண்டன. இதன் காரணமாக, சென்செக்ஸ் 1,109.10 புள்ளிகள் உயர்ந்து 73,033.78 புள்ளிகளாகவும், நிஃப்டி 358.60 புள்ளிகள் உயர்ந்து 22,721.95 புள்ளிகளாகவும் நிறைவடைந்தன. கடந்த நான்கு மாதங்களில் பங்குச் சந்தையில் பதிவான மிகப்பெரிய ஒற்றை நாள் ஏற்றமாக இது அமைந்தது.

ஆந்திர முதல்வர் சந்திரபாபு நாயுடுவுடன் தமிழக முதல்வர் விஜய் சந்திப்பு.. முக்கிய பேச்சுவார்த்தை...

ஆந்திர முதல்வர் சந்திரபாபு நாயுடுவுடன் தமிழக முதல்வர் விஜய் சந்திப்பு.. முக்கிய பேச்சுவார்த்தை...தமிழ்நாட்டின் முதலமைச்சர் ஜோசப் விஜய் ஆந்திர மாநிலத்திற்கு பயணம் மேற்கொண்டுள்ள நிலையில், அம்மாநில முதலமைச்சர் சந்திரபாபு நாயுடுவை அமராவதியில் உள்ள அவரது இல்லத்தில் இன்று நேரில் சந்தித்து பேசினார்.

மத்திய அமைச்சர் எல் முருகன் ராஜினாமா? தமிழக அரசியலை கவனிக்க போவதாக அறிவிப்பு...!

மத்திய அமைச்சர் எல் முருகன் ராஜினாமா? தமிழக அரசியலை கவனிக்க போவதாக அறிவிப்பு...!மத்திய தகவல் மற்றும் ஒளிபரப்புத் துறை மற்றும் நாடாளுமன்ற விவகாரங்கள் துறை இணையமைச்சராக இருந்த எல். முருகன், தனது மத்திய அமைச்சர் பதவியை ராஜினாமா செய்துள்ளார். மேலும், மாநிலங்களவை உறுப்பினர் பதவியில் இருந்தும் விடுவிக்குமாறு பிரதமர் நரேந்திர மோடியிடம் அவர் கேட்டுக்கொண்டுள்ளார்.

அடுத்த 48 மணி நேரத்தில்!.. வடகிழக்கு பருவமழை அப்டேட் கொடுத்த வானிலை மையம்!...

அடுத்த 48 மணி நேரத்தில்!.. வடகிழக்கு பருவமழை அப்டேட் கொடுத்த வானிலை மையம்!...வடகிழக்கு பருவமழை அக்டோபர் 15 முதல் 21ம் தேதிக்குள் தொடங்க வாய்ப்பிருப்பதாக இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் ஏற்கனவே தெரிவித்திருந்தது. மேலும் தென்மேற்கு பருவமழை இரண்டு அல்லது மூன்று நாட்களில் முடிவடையும் எனவும் கூறப்பட்டிருந்தது..