உச்சநீதிமன்ற நீதிபதியை சந்திக்க ஊர்வலமாக செல்ல திட்டம்.. இந்தியா கூட்டணி தலைவர்களின் அடுத்த மூவ்..
மக்களவை எதிர்க்கட்சித் தலைவர் ராகுல் காந்தி தலைமையில் காங்கிரஸ், சமாஜ்வாதி கட்சி தலைவர் அகிலேஷ் யாதவ், திரிணாமுல் காங்கிரஸ் தலைவர் மம்தா பானர்ஜி மற்றும் ராஷ்டிரிய ஜனதா தள தலைவர் தேஜஸ்வி யாதவ் உள்ளிட்ட 'இந்தியா' கூட்டணி தலைவர்கள் இன்று புதுடெல்லியில் உச்ச நீதிமன்றத்தை நோக்கி மாபெரும் ஆர்ப்பாட்ட பேரணியை மேற்கொள்கின்றனர்.
தேர்தல் ஆணையம் நாடு முழுவதும் நடத்தி வரும் சிறப்பு தீவிர வாக்காளர் பட்டியல் திருத்த பணிக்கு உடனடியாக தடை விதிக்க வேண்டும் என்றும், 'வாக்குத்திருட்டு' குற்றச்சாட்டுகளுக்கு பொறுப்பேற்று தலைமை தேர்தல் ஆணையர் ஞானேஷ்குமார் உடனடியாக ராஜினாமா செய்ய வேண்டும் என்றும் வலியுறுத்தி உச்ச நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி சூர்ய காந்திடம் முறையீட்டு மனு ஒன்றை அளிக்க எதிர்க்கட்சிகள் திட்டமிட்டுள்ளன.
முன்னதாக, வழக்கின் சட்ட நடைமுறைகளை சுட்டிக்காட்டி தலைமை நீதிபதி சந்திப்புக்கான கோரிக்கையை நிராகரித்தபோதிலும், ஜனநாயகத்தையும் அரசியலமைப்பையும் காக்க 'அன்பு மற்றும் தேசபக்தியுடன்' அமைதியான முறையில் இந்த பேரணியை முன்னெடுப்பதாக ராகுல் காந்தி தெரிவித்துள்ளார்.
இந்த பேரணியை முன்னிட்டு டெல்லி காவல்துறையினர் மத்திய டெல்லி பகுதிகளில் கடும் போக்குவரத்து தடைகளையும், பலத்த பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகளையும் செய்துள்ளனர். முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக படேல் சௌக், ஜனபத், ராஜீவ் சௌக், மண்டி ஹவுஸ், சென்ட்ரல் செக்ரட்டேரியட் மற்றும் பாராகம்பா ரோடு ஆகிய 6 முக்கிய மெட்ரோ ரயில் நிலையங்களின் நுழைவு மற்றும் வெளியேறும் கதவுகள் மாலை 4 மணி வரை மூடப்படுவதாக டெல்லி மெட்ரோ நிறுவனம் அறிவித்துள்ளது.