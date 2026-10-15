ஒட்டுமொத்த அரசையே ஆட்டம் காண வைக்கும் ஒரே ஒரு எம்.எல்.ஏ.. அவர் தான் பிரசாந்த் கிஷோர்...
பீகார் முதலமைச்சராக பாஜகவின் சாம்ராட் சௌத்ரி பொறுப்பேற்று ஆறு மாதங்கள் நிறைவடைந்துள்ள நிலையில், அவருக்கு பிரதான எதிர்க்கட்சியான ஆர்.ஜே.டியை விடவும், ஜன சுராஜ் கட்சியின் ஒரே ஒரு எம்.எல்.ஏ-வான பிரசாந்த் கிஷோர் மிகப்பெரிய சவாலாக உருவெடுத்துள்ளார்.
சமீபத்தில் நடைபெற்ற பாங்கிப்பூர் இடைத்தேர்தலில் பாஜகவின் 30 ஆண்டுக்கால கோட்டையை தகர்த்து வெற்றி பெற்ற பிரசாந்த் கிஷோர், சட்டமன்றத்திற்குள் நுழைந்து சாம்ராட் சௌத்ரியின் தலைமையை கேள்விக்குள்ளாக்கியுள்ளார்.
சாம்ராட் சௌத்ரியின் கல்வித் தகுதி, குற்றப்பின்னணி மற்றும் நிர்வாக திறனை கடுமையாக விமர்சித்து வரும் பிரசாந்த் கிஷோர், பா.ஜ.க தலைமையிலான என்.டி.ஏ கூட்டணியில் உள்ள உட்கட்சி பூசல்களையும் திறம்பப் பயன்படுத்தி வருகிறார். ஐக்கிய ஜனதா தளம் மற்றும் உபேந்திர குஷ்வாஹாவின் ஆர்.எல்.எம் கட்சிகளுக்குள் எழுந்துள்ள உள்கட்சி மோதல்களை தனக்குச் சாதகமாக மாற்றி, கூட்டணிக் கட்டுப்பாட்டை சீர்குலைக்க முயல்கிறார்.
கல்வி, வேலைவாய்ப்பு மற்றும் வேலைவாய்ப்பின்மை பிரச்சினைகளை மையமாக கொண்டு நகரும் பிரசாந்த் கிஷோரின் இந்த அதிரடி அரசியல், பீகார் அரசிற்கு பெரும் நெருக்கடியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. ஒரே ஒரு சட்டமன்ற உறுப்பினரை வைத்து கொண்டு, ஒட்டுமொத்த ஆளும் கூட்டணியின் அரசியல் நகர்வுகளைத் தீர்மானிக்கும் சக்தியாகப் பிரசாந்த் கிஷோர் உருவெடுத்துள்ளார்.