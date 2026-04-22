பேசுறதை எல்லாம் பேசிவிட்டு மருத்துவமனையில் நாடகமாடுகிறாரா பப்பு யாதவ் எம்பி? நெட்டிசன்கள் கிண்டல்..!
பீகார் மாநிலம் பூர்ணியா தொகுதி நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் பப்பு யாதவ், பெண் அரசியல்வாதிகள் குறித்து சர்ச்சைக்குரிய வகையில் பேசியதற்காக நோட்டீஸ் அனுப்பப்பட்ட நிலையில், திடீரென உடல்நலக்குறைவு ஏற்பட்டதாக கூறி மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார்.
அண்மையில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர், "90 சதவீத பெண்கள் ஒரு ஆண் அரசியல்வாதியின் படுக்கை அறைக்குள் நுழையாமல் அரசியலில் நீடிக்க முடியாது" என்று பாலின ரீதியாக இழிவாக கருத்து தெரிவித்திருந்தார்.
இந்த விவகாரத்தை மிக தீவிரமாக எடுத்த பீகார் மாநில மகளிர் ஆணையம், பப்பு யாதவுக்கு விளக்கம் கேட்டு நோட்டீஸ் அனுப்பியது. ஏன் உங்கள் எம்.பி பதவியை ரத்து செய்யக்கூடாது என்றும் கேள்வி எழுப்பப்பட்டது. இந்த நோட்டீஸ் கிடைத்த சில மணி நேரங்களிலேயே, மேற்கு வங்கத்தில் தேர்தல் பிரச்சாரத்தில் ஈடுபட்டிருந்த பப்பு யாதவ், கடுமையான வெப்பம் மற்றும் சோர்வு காரணமாக தனக்கு மயக்கம் ஏற்பட்டதாக கூறி மருத்துவமனையில் படுத்து கொண்டார்.
இது தொடர்பாக அவர் சிகிச்சை பெறும் புகைப்படங்கள் சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகி வரும் நிலையில், நெட்டிசன்கள் அவரை கடுமையாகக் கிண்டல் செய்து வருகின்றனர். கடந்த பிப்ரவரி மாதம் ஒரு பழைய வழக்கில் போலீசார் கைது செய்ய வந்தபோதும், இதேபோல அவர் உடல்நலக்குறைவு ஏற்பட்டதாக நாடகமாடியதை மக்கள் நினைவூட்டுகின்றனர்.
விசாரணை அல்லது நோட்டீஸ் என்று வந்துவிட்டால் அரசியல்வாதிகளுக்கு தானாகவே உடல்நிலை சரியில்லாமல் போய்விடும்" என்று நெட்டிசன்கள் அவரை 'சிறந்த நடிகர்' என சாடி வருகின்றனர்.
