மேற்கு வங்கத்தில் ஆட்சியை இழக்கிறாரா மம்தா பானர்ஜி?.. கருத்துக்கணிப்பில் தகவல்..
தமிழ்நாடு, புதுச்சேரி, அசாம், மேற்கு வங்கம், கேரளா ஆகிய 5 மாநிலங்களுக்கான சட்டசபை தேர்தல் சமீபத்தில் நடந்து முடிந்திருக்கிறது. இதில் மேற்கு வங்கத்தில் மட்டும் இரண்டு கட்டமாக தேர்தல் நடைபெற்றது. கடந்த 23ம் தேதி முதல் கட்டமாக 152 தொகுதிகளிலும், இன்று இரண்டாவது கட்டமாக 142 தொகுதிகளிலும் நடைபெற்றது.
மேற்கு வங்கத்தில் மொத்தம் 294 தொகுதிகள் என்பதால் பெரும்பான்மையை பெற 148 இடங்களில் வெற்றி பெற வேண்டும். இந்நிலையில்தான் தேர்தலுக்குப் பிந்தைய கருத்துக்கணிப்புகள் தற்போது வெளியாகியிருக்கிறது. அதில் பீப்பிள் பல்ஸ் நடத்திய கருத்துக்கணிப்பில் மம்தா பானர்ஜியின் திரிணாமுல் காங்கிரஸ் 177 முதல் 187 இடங்களைப் பிடித்து ஆட்சியை பிடிக்கும் என தெரிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது.
மேலும் பாஜக 95 முதல் 110 இடங்களிலும், காங்கிரஸ் 1 முதல் 3 இடங்களிலும், இடதுசாரி ஒரு இடத்திலும், மற்றவை 1 முதல் 3 இடங்களிலும் வெற்றி பெறும் என தெரிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது. ஆனால் இந்த ஒரு கருத்துக்கணிப்பு தவிர மற்ற கருத்துக்கணிப்புகள் எல்லாமே மேற்கு வங்கத்தில் பாஜக ஆட்சி அமைக்கும் என கூறியிருக்கிறது..
Chanakya Strategies வெளியிட்டுள்ள கருத்துக்கணிப்பில் பாஜக 146 முதல் 161 இடங்களிலும், திரிணாமுல் காங்கிரஸ் 125 முதல் 140 தொகுதிகளிலும், மற்ற கட்சிகள் 6 முதல் 10 இடங்களிலும் வெற்றி பெறும் என கூறப்பட்டிருக்கிறது. அதேபோல், P - MARQ நடத்திய கருத்துக்கணிப்பில் பாஜக 150 - 170 இடங்களிலும், திரிணாமுல் காங்கிரஸ் 118-138 இடங்களிலும், மற்ற கட்சிகள் 2-6 இடங்களிலும் வெற்றி பெறும் என கூறப்பட்டிருக்கிறது.
அதேபோல், Poll Diary வெளியிட்டுள்ள கருத்துக்கணிப்பில் பாஜக 142 - 172 இடங்களிலும், திரிணாமுல் காங்கிரஸ் 99-127 இடங்களிலும், மற்றவை - தொகுதியிலும் வெற்றி பெறும் என தெரிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது. அதேபோல், Praja Poll வெளியிட்டுள்ள கருத்துக்கணிப்பில் பாஜக 172 - 208 இடங்களிலும், திரிணாமூல் காங்கிரஸ் 85 - 110 தொகுதிகளிலும், மற்றவை 5 தொகுதிகளிலும் வெற்றி பெறும் என கூறப்பட்டிருக்கிறது.