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  4. cjp days we wont finish the protest till two things
Written By மகேந்திரன் மகேந்திரன்
Last Modified: Saturday, 25 July 2026 (15:42 IST)

இந்த ரெண்டையும் செய்யணும்!.. போராட்டம் தொடரும்.. CJP அபிஜீத் தீப்கே திட்டவட்டம்!..

abhjet dipke
Written By: மகேந்திரன்
Updated: Sat, 25 Jul 2026 (15:44 IST)
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நீட் தேர்வு முறைகேடு மற்றும் வினாத்தாள் கசிவு ஆகியவற்றுக்கு பொறுப்பேற்று மத்திய கல்வியமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான பதவி விலக வேண்டும் என்கிற கோரிக்கை கோரிக்கையை வலியுறுத்தி கடந்த 20ம் தேதி முதல் கரப்பான் பூச்சி ஜனதா தளம் கட்சியை சேர்ந்தவர்களும், இளைஞர்களும், மாணவர்களும் டெல்லியில் உள்ள ஜந்தர் மந்தரில் போராட்டம் நடத்தி வருகிறார்கள்.

இதையடுத்து சென்னையிலும் நீட் தேர்வுக்கு எதிராக போராட்டங்கள் தொடங்கியது. இது மத்திய அரசுக்கு அதிர்ச்சியை கொடுத்தது. இதையடுத்து தற்போது மத்திய கல்வி அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான் தனது பதவியை ராஜினாமா செய்திருக்கிறார். இதை கரப்பான் பூச்சி ஜனதா தள கட்சியின் இயக்குனர் அபிஜீத் தீப்கே வரவேற்றுள்ளார்.

அதேநேரம், தர்மேந்திர பிரதான் ராஜினாமா செய்து விட்டாலும் எங்களின் மேலும் இரண்டு கோரிக்கைகள் நிறைவேறும் வரை போராட்டம் தொடரும்.. நீட் தேர்வு ரத்தால் தற்கொலை செய்து கொண்ட மாணவர்களின் குடும்பங்களுக்கு தலா ஒரு கோடி நிவாரணம், மாணவர்கள் மீது அராஜகத்தில் ஈடுபட்ட காவல்துறையின் மீது நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் வரை போராட்டத்தை கைவிடப் போவதில்லை’ எனவும் அவர் கூறியிருக்கிறார்..
About Writer
மகேந்திரன்
14 ஆண்டுகள் பல்வேறு இணையதள செய்தி பிரிவில் பணியாற்றிய அனுபவம் உள்ளவர். அரசியல், விளையாட்டு, பொழுதுபோக்கு, ஆன்மிகம், தொழில்நுட்ப செய்திகள் எழுதுவதில் அனுபவம் உள்ளவர்..... Read More
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