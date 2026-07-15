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பெண்களின் உள்ளாடைகளை திருடி அணிந்து ஆபாச சைகை!.. சிசிடிவியில் சிக்கிய நபர்!...
உலகில் திருடர்களில் பல வகை உண்டு. பணத்தை திருடுவது, வீட்டில் உள்ள பொருட்களை மட்டும் திருடுவது, செல்போன்களை திருடுவது, நகைகளை மட்டும் திருடுவது என பல வகையான திருடர்கள் இருக்கிறார்கள். காலியாக வீட்டில் யாரும் இல்லாதபோது நுழைந்து பொருட்கள், பணம், நகைகளை கொள்ளையடித்துவிட்டு அந்த வீட்டிலேயே சமைத்து சாப்பிட்டு தூங்கியதால் போலீசாரிடம் சிக்கிய திருடர்கள் பலரும் இருக்கிறார்கள்.. சிலரோ ‘வீட்டில் நகை வைத்திருக்கவும்’ என எழுதிவிட்டு சென்ற திருடர்கள் கூட இருக்கிறார்கள்.
இப்படி திருடர்களில் பல வகை உண்டு. சிலர் மன நோயால் கூட பாதிக்கப்பட்டிருப்பார்கள். அப்படி மனநோயாளி திருடர் ஒருவர் பெங்களூரில் சிக்கியிருக்கிறார். இவர் பெண்களின் உள்ளாடைகளை அவர்களுக்கு தெரியாமல் எடுத்து அதை அணிந்து பார்த்துவிட்டு மீண்டும் அதே இடத்தில் வைத்து விடுவார்.
இவரின் பெயர் சதாம் (23). வீட்டில் காய வைத்திருந்த பெண்களின் உள்ளாடைகளை திருடிச் செல்வதை இவர் வாடிக்கையாக வைத்திருந்தார். புதிய உள்ளாடைகள் காணாமல் போவதும் இரண்டு நாட்களுக்கு பின்னர் அதே இடத்தில் இருப்பதும் தொடர்கதையாக நடந்துள்ளது. இதை கண்டுபிடிக்க அந்த பகுதி பெண்கள் சிசிடிவி கேமராவை பொருத்தியிருக்கிறார்கள். அப்போதுதான் சதாம் அங்கே வந்து அவர்களின் உள்ளாடைகளை அணிந்து ஆபாச செயலில் ஈடுபட்டது தெரியவந்தது. வீடியோவை அந்த பகுதி பெண்கள் போலீசாரிடம் ஒப்படைக்க தற்போது சதாம் கைது செய்யப்பட்டிருக்கிறார்.
இப்படி திருடர்களில் பல வகை உண்டு. சிலர் மன நோயால் கூட பாதிக்கப்பட்டிருப்பார்கள். அப்படி மனநோயாளி திருடர் ஒருவர் பெங்களூரில் சிக்கியிருக்கிறார். இவர் பெண்களின் உள்ளாடைகளை அவர்களுக்கு தெரியாமல் எடுத்து அதை அணிந்து பார்த்துவிட்டு மீண்டும் அதே இடத்தில் வைத்து விடுவார்.
இவரின் பெயர் சதாம் (23). வீட்டில் காய வைத்திருந்த பெண்களின் உள்ளாடைகளை திருடிச் செல்வதை இவர் வாடிக்கையாக வைத்திருந்தார். புதிய உள்ளாடைகள் காணாமல் போவதும் இரண்டு நாட்களுக்கு பின்னர் அதே இடத்தில் இருப்பதும் தொடர்கதையாக நடந்துள்ளது. இதை கண்டுபிடிக்க அந்த பகுதி பெண்கள் சிசிடிவி கேமராவை பொருத்தியிருக்கிறார்கள். அப்போதுதான் சதாம் அங்கே வந்து அவர்களின் உள்ளாடைகளை அணிந்து ஆபாச செயலில் ஈடுபட்டது தெரியவந்தது. வீடியோவை அந்த பகுதி பெண்கள் போலீசாரிடம் ஒப்படைக்க தற்போது சதாம் கைது செய்யப்பட்டிருக்கிறார்.
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இந்தியாவில் மொபைல் போன் தயாரிப்பு.. ரூ.62,500 கோடி நிதி ஒதுக்கீடு.. தமிழ்நாட்டுக்கு அடித்த ஜாக்பாட்...
இந்தியாவில் மொபைல் போன் தயாரிப்பை உலக தரத்திற்கு உயர்த்தும் நோக்கில், மத்திய அமைச்சரவை "மொபைல் போன் உற்பத்தித் திட்டத்திற்கு" ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. இத்திட்டத்திற்காக ரூ.62,500 கோடி நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது. வரும் 2026-27 நிதியாண்டு முதல் 2030-31 நிதியாண்டு வரையிலான 5 ஆண்டுகளுக்கு இத்திட்டம் செயல்படுத்தப்படவுள்ளது.
பழனி மடத்திற்கு சொந்தமான 1.4 ஏக்கர் நிலம் போலி ஆவணங்கள்.. சிபிசிஐடிக்கு வழக்கு மாற்றம்...
பழனி அருள்மிகு தண்டாயுதபாணி சுவாமி மடத்திற்கு சொந்தமான 1.4 ஏக்கர் நிலம் போலி ஆவணங்கள் மூலம் முறைகேடாக பதிவு செய்யப்பட்ட விவகாரம் தமிழகத்தில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இந்த நில மோசடி வழக்கு தொடர்பான விசாரணையை சிபி-சிஐடி பிரிவுக்கு மாற்றி தமிழக சட்டம் ஒழுங்கு காவல்துறை தலைமை இயக்குநர் மகேஷ் குமார் அகர்வால் உத்தரவிட்டுள்ளார்.