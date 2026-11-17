அரசு சுகாதார மையத்தில் ஊசி போட்ட பெண்.. சிறிது நேரத்தில் நுரை தள்ளி மரணம்...
உத்தரப் பிரதேச மாநிலம் பல்லியா மாவட்டத்தில் உள்ள அரசு சுகாதார மையத்தில் ஊசி போடப்பட்டதை தொடர்ந்து, 28 வயது இளம்பெண் ஒருவர் உயிரிழந்த சம்பவம் அப்பகுதியில் பெரும் பரபரப்பையும் சோகத்தையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது. சிவன் கலா கிராமத்தை சேர்ந்த குஷ்பூ வர்மா என்ற பெண், தனது முழங்காலுக்கு கீழே வலி ஏற்பட்டதை தொடர்ந்து, திங்கள்கிழமை தனது கணவர் தீபக் வர்மாவுடன் சிக்கந்தர்பூரில் உள்ள சமூக சுகாதார மையத்திற்கு சிகிச்சைக்காக சென்றுள்ளார்.
அங்கு பணியிலிருந்த மருத்துவர், குஷ்பூவிற்கு ஆறு மருந்துகளையும், இரண்டு மாத்திரைகளையும் பரிந்துரைத்ததுடன் ஒரு ஊசியும் போட்டுள்ளார். ஊசி போட்ட சிறிது நேரத்திலேயே குஷ்பூவின் உடல்நிலை கடுமையாக மோசமடைந்து, வாயில் நுரை தள்ள தொடங்கியுள்ளது. நிலைமை கைமீறி போனதை அடுத்து, மருத்துவர்கள் அவரை மாவட்ட மருத்துவமனைக்கு பரிந்துரைத்தனர். ஆனால், அங்குச் சிகிச்சை பலனின்றி அவர் பரிதாபமாக உயிரிழந்தார்.
இதனால் ஆத்திரமடைந்த உறவினர்கள் மருத்துவமனையில் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டதால் பதற்றம் நிலவியது. தகவலறிந்து வந்த காவல்துறையினர் நிலைமையை கட்டுக்குள் கொண்டுவந்து, உடலை பிரேத பரிசோதனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர். இதற்கிடையில், இச்சம்பவம் குறித்து உரிய விசாரணை நடத்த கூடுதல் தலைமை மருத்துவ அதிகாரி தலைமையில் மூன்று பேர் கொண்ட குழுவை சுகாதாரத் துறை அமைத்துள்ளது. விசாரணை அறிக்கையின் அடிப்படையில் தவறிழைத்தவர்கள் மீது கடும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என அதிகாரிகள் உறுதியளித்துள்ளனர்.