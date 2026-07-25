அபிஜீத் தீப்கே போல என் குழந்தைகள் வளரவேண்டும்!.. நீட் போராட்டத்திற்கு ஜோதிகா ஆதரவு...
நீட் தேர்வு வினாத்தாள் கசிந்தது தொடர்பாக மத்திய கல்வி அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான் உடனடியாக பதவி விலக வேண்டும் என்கிற கோரிக்கையை வலியுறுத்தி கரப்பான் பூச்சி ஜனதா தளம் கட்சியினரும் மாணவர்களும் டெல்லியில் கடந்த சில நாட்களாகவே போராட்டம் நடத்தி வருகிறார்கள். ஒருபக்கம் சமூக ஆர்வலர்..
சோனம் வாங்சுக் பல நாட்கள் உண்ணாவிரதம் இருந்து சமீபத்தில்தான் அதைகைவிட்டார். மத்திய அரசுக்கு எதிராக டெல்லியில் போராட்டம் தீவிரமடைந்துள்ளது. ஒருபக்கம் தமிழகத்திலும் நீட் தேர்வுக்கு எதிராக மாணவர்கள் போராட்டத்தை கையில் எடுத்திருக்கிறார்கள். சமூக ஆர்வலர்கள் பலரும் போராட்டத்திற்கு ஆதரவு தெரிவித்து வரும் நிலையில் திரைத்துறையிலிருந்து வெகு சிலர் மட்டுமே ஒன்றிய அரசுக்கு எதிராக கருத்து தெரிவித்துள்ளனர். குறிப்பாக பாலிவுட்டில் ஒரு சிலரை தவிர மற்ற யாரும் பாஜக அரசை எதிர்த்து குரல் கொடுக்கவில்லை. மாணவர்களின் போராட்டத்திற்கு ஆதரவு கொடுக்கவில்லை.
இந்நிலையில்தான் நடிகை ஜோதிகா தனது இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில் இட்டுள்ள பதிவில் ‘தர்மேந்திர பிரதான் பதவி விலக வேண்டும்.. நான் இந்தியாவின் எதிர்காலத்தை நிர்ணயிக்கும் மாணவர்களோடு நிற்கிறேன்.. நான் பொறுப்புடன் இருக்க விரும்புகிறேன்.. ஜனநாயக இந்தியாவுக்காக நான் நிற்க விரும்புகிறேன்.. கல்வியை மாற்ற வேண்டும் என்பதற்காக நான் நிற்கிறேன்..
ஒரு தாயாக அபிஜித் தீப்கே, சௌரவ் தாஸ் போல என் குழந்தைகளை வளர்க்க விரும்புகிறேன். .ஜென்சி இளைஞர்களை பார்த்து பெருமைப்படுகிறேன். நாம்தான் இந்தியா என்பதை நீங்கள் நிரூபித்து காட்டியிருக்கிறீர்கள்.. மன அழுத்தத்தை உடைத்ததற்கு நன்றி.. எங்களை பயமில்லாமல் மாற்றியதற்கு நன்றி.. ஜெய்ஹிந்த்’ என பதிவிட்டிஇருக்கிறார்.
ஜோதிகாவின் இந்த பதிவை பலரும் பாராட்டி வருகிறார்கள்.. பல திரைப்பட பிரபலங்களுக்கு இதுபோல பேசுவதற்கு தைரியம் இல்லை என பலரும் அவரை பாராட்டி வருகிறார்கள்.
சோனம் வாங்சுக் பல நாட்கள் உண்ணாவிரதம் இருந்து சமீபத்தில்தான் அதைகைவிட்டார். மத்திய அரசுக்கு எதிராக டெல்லியில் போராட்டம் தீவிரமடைந்துள்ளது. ஒருபக்கம் தமிழகத்திலும் நீட் தேர்வுக்கு எதிராக மாணவர்கள் போராட்டத்தை கையில் எடுத்திருக்கிறார்கள். சமூக ஆர்வலர்கள் பலரும் போராட்டத்திற்கு ஆதரவு தெரிவித்து வரும் நிலையில் திரைத்துறையிலிருந்து வெகு சிலர் மட்டுமே ஒன்றிய அரசுக்கு எதிராக கருத்து தெரிவித்துள்ளனர். குறிப்பாக பாலிவுட்டில் ஒரு சிலரை தவிர மற்ற யாரும் பாஜக அரசை எதிர்த்து குரல் கொடுக்கவில்லை. மாணவர்களின் போராட்டத்திற்கு ஆதரவு கொடுக்கவில்லை.
இந்நிலையில்தான் நடிகை ஜோதிகா தனது இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில் இட்டுள்ள பதிவில் ‘தர்மேந்திர பிரதான் பதவி விலக வேண்டும்.. நான் இந்தியாவின் எதிர்காலத்தை நிர்ணயிக்கும் மாணவர்களோடு நிற்கிறேன்.. நான் பொறுப்புடன் இருக்க விரும்புகிறேன்.. ஜனநாயக இந்தியாவுக்காக நான் நிற்க விரும்புகிறேன்.. கல்வியை மாற்ற வேண்டும் என்பதற்காக நான் நிற்கிறேன்..
ஜோதிகாவின் இந்த பதிவை பலரும் பாராட்டி வருகிறார்கள்.. பல திரைப்பட பிரபலங்களுக்கு இதுபோல பேசுவதற்கு தைரியம் இல்லை என பலரும் அவரை பாராட்டி வருகிறார்கள்.