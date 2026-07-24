Swiggy, Zomato மூலம் வரும் இலவச உணவுகள்!.. டெல்லி போராட்டத்தில் மனித நேயம்!..
நீட் தேர்வு வினாத்தாள் கசிந்தது தொடர்பாக மத்திய அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான் பதவி விலக வேண்டும் என வலியுறுத்தி கரப்பான் பூச்சி ஜனதா தளம் கட்சியை சேர்ந்தவர்களும், மாணவர்களும் டெல்லியில் உள்ள ஜந்தன் மந்தரில் கடந்த சில நாட்களாகவே போராட்டம் நடத்தி வருகிறார்கள்.
ஆனால் அவர்களை ஒடுக்க ஒன்றிய அரசு முயற்சி செய்து வருகிறது. போலீசாரை வைத்து அவர்கள் மீது தடியடி நடத்துவது, கண்ணீர் புகை குண்டுகளை வீசுவது, கைது செய்வது என அடக்குமுறையில் ஈடுபட்டு வருகிறார்கள். ஆனாலும் போராட்டம் ஓய்ந்தபாடில்லை.
இன்னும் சொல்லப் போனால் போராட்டம் தற்போது அதிகரித்திருக்கிறது. டெல்லி மட்டுமில்லாமல் தமிழகத்திலும் நீட் தேர்வுக்கு எதிரான போராட்டம் வலுப்பெற்றுள்ளது. பல கல்லூரி மாணவர்களும், பல இடங்களில் போராட்டத்தை முன்னெடுத்திருக்கிறார்கள்.
இந்நிலையில்தான், டெல்லி ஜந்தர் மந்தரில் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வருபவர்களுக்கு அத்தியாவசிய பொருட்கள் மற்றும் உணவுகளை பலரும் ஆர்டர் செய்து அனுப்பி வருகிறார்கள். யார் ஆர்டர் செய்து அனுப்புகிறார்கள் என்பதே தெரியாததால் போராட்டக்காரர்கள் வீடியோ மூலம் அவர்களுக்கு நெகிழ்ச்சியுடன் நன்றி தெரிவித்து வருகிறார்கள்
ஆனால் அவர்களை ஒடுக்க ஒன்றிய அரசு முயற்சி செய்து வருகிறது. போலீசாரை வைத்து அவர்கள் மீது தடியடி நடத்துவது, கண்ணீர் புகை குண்டுகளை வீசுவது, கைது செய்வது என அடக்குமுறையில் ஈடுபட்டு வருகிறார்கள். ஆனாலும் போராட்டம் ஓய்ந்தபாடில்லை.
இன்னும் சொல்லப் போனால் போராட்டம் தற்போது அதிகரித்திருக்கிறது. டெல்லி மட்டுமில்லாமல் தமிழகத்திலும் நீட் தேர்வுக்கு எதிரான போராட்டம் வலுப்பெற்றுள்ளது. பல கல்லூரி மாணவர்களும், பல இடங்களில் போராட்டத்தை முன்னெடுத்திருக்கிறார்கள்.