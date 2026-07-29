வெள்ளத்தில் சிக்கிய நாயை காப்பாற்ற உயிரைவிட்ட 13 வயது சிறுவன்!.. அசாமில் சோகம்..
அசாம் மாநிலத்தில் கடந்த சில நாட்களாகவே கடுமையான மழை பெய்து வருகிறது. இதன் காரணமாக அந்த மாநிலத்தில் பல மாவட்டங்களிலும் வெள்ளம் கரை புரண்டு ஓடுகிறது. குறிப்பாக அசாம் மாநிலத்தின் சிவசாகர், கோல்பாரா, காக்சார், லக்கிம்பர், தீமாஜி உள்ளிட்ட 25 மாவட்டங்கள் மழை வெள்ளத்தால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளன.
இதன் காரணமாக இதுவரை 68 பேர் உயிரிழந்துள்ளனர். மேலும் 11 லட்சத்திற்கும் மேற்பட்டோர் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள். எனவே அங்கு மீட்பு பணிகள் நடைபெற்று வருகிறது. இந்நிலையில்தான் வெள்ளத்தில் அடித்துச் சென்ற தனது நாய்க்குட்டிய காப்பாற்ற முயன்ற 13 வயது சிறுவன் நாயை காப்பாற்றிவிட்டு நீரில் அடித்துசெல்லப்பட்டு 13 வயது சிறுவன் உயிரிழந்த சம்பவம் சோகத்தை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது..
அசாமின் நசீரா என்கிற பகுதியில்தான் இந்த சம்பவம் நடந்துள்ளது. ஏழாம் வகுப்பு படித்து வரும் ஹ்ரிதி தான் ஆசையாக வளர்க்கும் நாய்க்குட்டி வெள்ளத்தில் அடித்து சென்றதைப் பார்த்து பதறி நாயை காப்பாற்றுவதற்காக தண்ணீரில் குதித்துள்ளான். சிறுவன் நாயை காப்பாற்றி விட்ட நிலையில் அவன் வெள்ளத்தில் அடித்துச் செல்லப்பட்டான். அதன்பின் சிறுவனின் உடல் மீட்கப்பட்டிருக்கிறது. வெள்ளத்தில் வாழ்விடத்தை இழந்த நிலையில் தற்போது தங்களின் ஒரே மகனையும் இழந்ததாக பெற்றோர்கள் கதறி துடித்தது சோகத்தை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது.
இதன் காரணமாக இதுவரை 68 பேர் உயிரிழந்துள்ளனர். மேலும் 11 லட்சத்திற்கும் மேற்பட்டோர் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள். எனவே அங்கு மீட்பு பணிகள் நடைபெற்று வருகிறது. இந்நிலையில்தான் வெள்ளத்தில் அடித்துச் சென்ற தனது நாய்க்குட்டிய காப்பாற்ற முயன்ற 13 வயது சிறுவன் நாயை காப்பாற்றிவிட்டு நீரில் அடித்துசெல்லப்பட்டு 13 வயது சிறுவன் உயிரிழந்த சம்பவம் சோகத்தை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது..
அசாமின் நசீரா என்கிற பகுதியில்தான் இந்த சம்பவம் நடந்துள்ளது. ஏழாம் வகுப்பு படித்து வரும் ஹ்ரிதி தான் ஆசையாக வளர்க்கும் நாய்க்குட்டி வெள்ளத்தில் அடித்து சென்றதைப் பார்த்து பதறி நாயை காப்பாற்றுவதற்காக தண்ணீரில் குதித்துள்ளான். சிறுவன் நாயை காப்பாற்றி விட்ட நிலையில் அவன் வெள்ளத்தில் அடித்துச் செல்லப்பட்டான். அதன்பின் சிறுவனின் உடல் மீட்கப்பட்டிருக்கிறது. வெள்ளத்தில் வாழ்விடத்தை இழந்த நிலையில் தற்போது தங்களின் ஒரே மகனையும் இழந்ததாக பெற்றோர்கள் கதறி துடித்தது சோகத்தை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது.