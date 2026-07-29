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  4. Why is Rice Price Surging Suddenly in Tamil Nadu? Complete Details
Written By Webdunia
Last Updated : Wednesday, 29 July 2026 (12:11 IST)

தமிழ்நாட்டில் அரிசி விலை கிடுகிடு உயர்வு ஏன்? அரிசி ஆலை உரிமையாளர்களின் முக்கிய கோரிக்கை...!

அரிசி விலை உயர்வு
Written By: Webdunia
Updated: Wed, 29 Jul 2026 (12:11 IST)
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தமிழ்நாட்டில் கடந்த சில நாட்களாக அரிசி விலை திடீரென உயர்ந்து வருவது பொதுமக்களிடையே பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. ஆந்திரா மற்றும் கர்நாடகா உள்ளிட்ட அண்டை மாநிலங்களில் சன்ன ரக அரிசி விளைச்சல் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளதும், உரம் மற்றும் எரிபொருள் விலை உயர்ந்ததும் இதற்கு முக்கிய காரணமாகக் கூறப்படுகிறது.
 
தமிழகத்தின் ஆண்டு அரிசி தேவை 91 லட்சம் மெட்ரிக் டன் ஆகும். ஆனால், மாநிலத்தில் 72 லட்சம் மெட்ரிக் டன் மட்டுமே உற்பத்தி செய்யப்படுவதால், மீதமுள்ள தேவைக்காக அண்டை மாநில இறக்குமதியையே முழுமையாக நம்பியிருக்க வேண்டியுள்ளது. அங்கு விளைச்சல் குறைந்ததே இந்த விலை ஏற்றத்திற்கு வழிவகுத்துள்ளது.
 
இதற்கிடையே, 25 கிலோ மற்றும் அதற்கு குறைவான எடையுள்ள அரிசி மூட்டைகளுக்கு விதிக்கப்படும் ஜிஎஸ்டி வரியால் ஏழை மற்றும் நடுத்தர மக்களே நேரடியாக பாதிக்கப்படுகின்றனர். எனவே, மக்களின் பொருளாதாரச் சுமையைக் குறைக்க அரிசி மீதான ஜிஎஸ்டி வரியை நீக்கக் கோரி மத்திய அரசிடம் முதலமைச்சர் விஜய் வலியுறுத்த வேண்டும் என அரிசி ஆலை உரிமையாளர்கள் சங்கம் கோரிக்கை விடுத்துள்ளது. 
 
மாநிலத்திற்குள்ளேயே நெல் உற்பத்தியைப் பெருக்கினால் மட்டுமே இதற்கு நிரந்தரத் தீர்வு காண முடியும்.
 
Edited by Siva
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