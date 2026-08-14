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Written By மகேந்திரன் மகேந்திரன்
Last Modified: Friday, 14 August 2026 (14:53 IST)

இயக்குனராக ஜெயித்தாரா விஷால்? மகுடம் படம் எப்படி இருக்கு?....

magudam
Written By: மகேந்திரன்
Updated: Fri, 14 Aug 2026 (14:56 IST)
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விஷால் முதன் முறையாக இயக்கி நடித்துள்ள திரைப்படம் மகுடம் திரைப்படம் இன்று தியேட்டர்களில் வெளியாகியிருக்கிறது. இந்நிலையில், படம் பார்த்த ரசிகர்கள் படத்தை பற்றி சமூகவலைத்தளங்களில் பதிவிட்டு வருகிறார்கள்.

முதல் பாதி ஆவரேஜ், செகண்ட் ஆப் சுமாராக இருக்கிறது.. மகன், தந்தை என இரண்டு வேடங்களில் நடித்திருக்கிறார் விஷால். அதில், அப்பா வேஷம் மட்டுமே நன்றாக இருக்கிறது.. அஞ்சலி, துஷரா விஜயன் ஆகியோரின் கதாபாத்திரங்கள் கிரின்ச்சாக இருக்கிறது. ஜிவி பிரகாஷ் பின்னணி இசை சிறப்பு. படத்தை காப்பாற்ற முயற்சி செய்திருக்கிறார். 3 மணி நேர நீளம் சோதிக்க வைக்கிறது.. இடைவேளையில்தான் படமே துவங்குகிறது.. திரைக்கதையை இன்னும் சிறப்பாக எழுதியிருக்கலாம்.. ஒருமுறை பார்க்கலாம்’ என ஒருவர் பதிவிட்டிருக்கிறார்.

சிலர் படம் நன்றாக இல்லை. விஷாலுக்கு இயக்கம் வரவில்லை. படம் போர்.. மார்க் ஆண்டனி போல படத்தை கொடுக்க வேண்டும் என முயற்சி செய்திருக்கிறார். ஆனால், அது நடக்கவில்லை. படம் தலைவி’ என பதிவிட்டு வருகிறார்கள். விமர்சனங்களை பார்க்கும்போது மகுடம் திரைப்படம் விஷாலுக்கு ஒரு சூப்பர் ஹிட் படமாக அமையாது என்றே கணிக்கப்படுகிறது.
About Writer
மகேந்திரன்
14 ஆண்டுகள் பல்வேறு இணையதள செய்தி பிரிவில் பணியாற்றிய அனுபவம் உள்ளவர். அரசியல், விளையாட்டு, பொழுதுபோக்கு, ஆன்மிகம், தொழில்நுட்ப செய்திகள் எழுதுவதில் அனுபவம் உள்ளவர்..... Read More
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