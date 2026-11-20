தமிழ்நாட்டில் மட்டும் ரூ.100 கோடி!.. ரூ.300 கோடி வசூலை தொடுமா சீன்?..
நடிகர் சூர்யாவுக்கு கடந்த பல வருடங்களாகவே வெற்றிப் படங்கள் அமையாத நிலையில் கருப்பு, விஸ்வநாத அண்ட் சன்ஸ் போன்ற படங்கள் தொடர் வெற்றிகளாக அமைந்தது.
மேலும், மலையாள பட இயக்குனர் ஜித்து மாதவன் இயக்கத்தில் அவர் நடித்து உருவான சீன் திரைப்படம் தீபாவளியை முன்னிட்டு கடந்த 6ம் தேதி வெளியானது. சில காரணங்களால்
போலீஸ் வேலையை விட்டுவிட்டு கண்பார்வை இல்லாமல் இருக்கும் சூர்யா ஒரு மொக்கையான டீமை வைத்துக்கொண்டு எப்படி ஒரு சைக்கோ கொலைகாரனை பிடிக்கிறார் என்பது தான் படத்தின் கதை.
அதை டார்க் காமெடி கலந்து சுவாரஸ்யமான திரைக்கதை மூலம் சொன்னதால் இந்த படம் ரசிகர்களை கவர்ந்து விட்டது. இந்நிலையில், படம் வெளியாகி 14 நாட்கள் ஆகிவிட்ட நிலையில் சீன் திரைப்படம் உலகம் முழுவதும் ரூ.260 கோடி வசூல் செய்திருப்பதாக சொல்லப்படுகிறது. இந்தியாவில் இந்த படம் ரூ.170 கோடியும், தமிழகத்தில் ரூ.100 கோடி வசூலையும் பெற்றுள்ளதாக சொல்லப்படுகிறது. அதேநேரம், சீன் திரைப்படம் ரூ.300 கோடி வசூலை தொட வாய்ப்பில்லை என்கிறார்கள்.
போலீஸ் வேலையை விட்டுவிட்டு கண்பார்வை இல்லாமல் இருக்கும் சூர்யா ஒரு மொக்கையான டீமை வைத்துக்கொண்டு எப்படி ஒரு சைக்கோ கொலைகாரனை பிடிக்கிறார் என்பது தான் படத்தின் கதை.
அதை டார்க் காமெடி கலந்து சுவாரஸ்யமான திரைக்கதை மூலம் சொன்னதால் இந்த படம் ரசிகர்களை கவர்ந்து விட்டது. இந்நிலையில், படம் வெளியாகி 14 நாட்கள் ஆகிவிட்ட நிலையில் சீன் திரைப்படம் உலகம் முழுவதும் ரூ.260 கோடி வசூல் செய்திருப்பதாக சொல்லப்படுகிறது. இந்தியாவில் இந்த படம் ரூ.170 கோடியும், தமிழகத்தில் ரூ.100 கோடி வசூலையும் பெற்றுள்ளதாக சொல்லப்படுகிறது. அதேநேரம், சீன் திரைப்படம் ரூ.300 கோடி வசூலை தொட வாய்ப்பில்லை என்கிறார்கள்.