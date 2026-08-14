சூர்யாவுக்காக கொடி அறிமுகம் செய்த ரசிகர்கள்!
கருப்பு படத்தின் வெற்றிக்குப் பிறகு சூர்யா நடிப்பில் வெளியாகியுள்ள திரைப்படம் விஸ்வநாத் அண்ட் சன்ஸ். தெலுங்கு திரையுலகில் முன்னணி இயக்குநராக இருக்கும் வெங்கி அட்லூரி இயக்கியுள்ள இப்படத்தில் சூர்யாவுடன் மமிதா பைஜு, ராதிகா சரத்குமார் உள்ளிட்ட பலர் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடித்துள்ளனர். இன்று திரையரங்குகளில் வெளியாகியுள்ள இப்படத்திற்கு ரசிகர்கள் மத்தியில் வரவேற்பு இருந்தாலும், விமர்சனங்கள் கலவையாக வந்து கொண்டிருக்கின்றன.
இந்நிலையில், சூர்யா ரசிகர்கள் செய்துள்ள ஒரு விஷயம் தற்போது கவனம் பெற்றுள்ளது. தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவர் விஜய் அரசியலில் களமிறங்கியுள்ள நிலையில், தமிழக அரசியலில் நடிகர்களின் அரசியல் வருகை குறித்த விவாதமும் தொடர்ந்து நடைபெற்று வருகிறது. விஜய்க்கு அடுத்ததாக நடிகர் தனுஷும் அரசியலுக்கு வருவதற்கான பணிகளில் ஈடுபட்டு வருவதாக சமூக வலைதளங்களில் பல்வேறு தகவல்கள் பரவி வருகின்றன.
இந்த சூழலில், சூர்யாவின் ரசிகர்கள் தங்களது பங்குக்கு ஒரு அதிரடி சம்பவத்தை அரங்கேற்றியுள்ளனர். நாமக்கல் மாவட்டம் பள்ளிபாளையத்தில் விஸ்வநாத் அண்ட் சன்ஸ்’ திரைப்படத்தின் வெளியீட்டை முன்னிட்டு சூர்யா ரசிகர்கள் திரையரங்கில் கொண்டாட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர். அப்போது, திடீரென ரசிகர் மன்றத்திற்கான புதிய கொடியை அறிமுகப்படுத்திய அவர்கள், அதனை திரையரங்கின் மேல் பகுதியில் நின்று உற்சாகமாக அசைத்துள்ளனர்.
மேலும், நாங்கள் மட்டும் என்ன ? என்ற தொனியில் சூர்யாவையும் அரசியல் களத்தில் பார்க்க வேண்டும் என்ற எதிர்பார்ப்பை வெளிப்படுத்தியிருப்பது தற்போது வைர்ரலாகி வருகிறது.
சூர்யா அரசியலுக்கு வர வேண்டும் என்ற கோரிக்கை அவரது ரசிகர்கள் மத்தியில் ஏற்கனவே அவ்வப்போது எழுந்து வந்துள்ளது. தற்போது விஜய் அரசியலில் களமிறங்கியிருக்கும் சூழலில், சூர்யா ரசிகர்கள் கொடியை அறிமுகப்படுத்தியிருப்பது அந்த விவாதத்தை மீண்டும் சூடுபிடிக்க வைத்துள்ளது.