  1. பொழுதுபோக்கு
  2. சினிமா
  3. சினிமா செய்தி
  4. Fans unveiled a special flag dedicated to actor Suriya.
Written By சு. பாலகிருஷ்ணன் சு. பாலகிருஷ்ணன்
Last Modified: Friday, 14 August 2026 (12:39 IST)

சூர்யாவுக்காக கொடி அறிமுகம் செய்த ரசிகர்கள்!

சூர்யா
Written By: சு. பாலகிருஷ்ணன்
Updated: Fri, 14 Aug 2026 (12:43 IST)
google-news
கருப்பு படத்தின் வெற்றிக்குப் பிறகு சூர்யா நடிப்பில் வெளியாகியுள்ள திரைப்படம் விஸ்வநாத் அண்ட் சன்ஸ். தெலுங்கு திரையுலகில் முன்னணி இயக்குநராக இருக்கும் வெங்கி அட்லூரி இயக்கியுள்ள இப்படத்தில் சூர்யாவுடன் மமிதா பைஜு, ராதிகா சரத்குமார் உள்ளிட்ட பலர் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடித்துள்ளனர். இன்று திரையரங்குகளில் வெளியாகியுள்ள இப்படத்திற்கு ரசிகர்கள் மத்தியில் வரவேற்பு இருந்தாலும், விமர்சனங்கள் கலவையாக வந்து கொண்டிருக்கின்றன.
 
இந்நிலையில், சூர்யா ரசிகர்கள் செய்துள்ள ஒரு விஷயம் தற்போது கவனம் பெற்றுள்ளது. தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவர் விஜய் அரசியலில் களமிறங்கியுள்ள நிலையில், தமிழக அரசியலில் நடிகர்களின் அரசியல் வருகை குறித்த விவாதமும் தொடர்ந்து நடைபெற்று வருகிறது. விஜய்க்கு அடுத்ததாக நடிகர் தனுஷும் அரசியலுக்கு வருவதற்கான பணிகளில் ஈடுபட்டு வருவதாக சமூக வலைதளங்களில் பல்வேறு தகவல்கள் பரவி வருகின்றன. 
 
இந்த சூழலில், சூர்யாவின் ரசிகர்கள் தங்களது பங்குக்கு ஒரு அதிரடி சம்பவத்தை அரங்கேற்றியுள்ளனர். நாமக்கல் மாவட்டம் பள்ளிபாளையத்தில்  விஸ்வநாத் அண்ட் சன்ஸ்’ திரைப்படத்தின் வெளியீட்டை முன்னிட்டு சூர்யா ரசிகர்கள் திரையரங்கில் கொண்டாட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர். அப்போது, திடீரென ரசிகர் மன்றத்திற்கான புதிய கொடியை அறிமுகப்படுத்திய அவர்கள், அதனை திரையரங்கின் மேல் பகுதியில் நின்று உற்சாகமாக அசைத்துள்ளனர்.
 
மேலும்,  நாங்கள் மட்டும் என்ன ?  என்ற தொனியில் சூர்யாவையும் அரசியல் களத்தில் பார்க்க வேண்டும் என்ற எதிர்பார்ப்பை வெளிப்படுத்தியிருப்பது தற்போது வைர்ரலாகி வருகிறது.
 
சூர்யா அரசியலுக்கு வர வேண்டும் என்ற கோரிக்கை அவரது ரசிகர்கள் மத்தியில் ஏற்கனவே அவ்வப்போது எழுந்து வந்துள்ளது. தற்போது விஜய் அரசியலில் களமிறங்கியிருக்கும் சூழலில், சூர்யா ரசிகர்கள் கொடியை அறிமுகப்படுத்தியிருப்பது அந்த விவாதத்தை மீண்டும் சூடுபிடிக்க வைத்துள்ளது.
About Writer
சு. பாலகிருஷ்ணன்
18 ஆண்டுகள் தமிழ் முன்னணி  நாளிதழ்களின் டிஜிட்டல் செய்தி பிரிவில் பணியாற்றிய அனுபவம் உள்ளவர்.  அரசியல், பொழுதுபோக்கு செய்திகள் எழுதுவதில் ஆர்வம் உள்ளவர்.  .... Read More
அடுத்த கட்டுரையில்
வாவ்.. என்னா பாடம்!.. விஸ்வநாத் & சன்ஸ் படத்தை பாராட்டிய கார்த்தி!...

DC சூப்பர் ஹிட்!.. லோகேஷுக்கு இன்ப அதிர்ச்சி கொடுத்த சன் பிக்சர்ஸ்!...

DC சூப்பர் ஹிட்!.. லோகேஷுக்கு இன்ப அதிர்ச்சி கொடுத்த சன் பிக்சர்ஸ்!...சன் பிக்சர்ஸ் தயாரிப்பில் அருண் மாதேஸ்வரன் இயக்கத்தில் இயக்குனர் லோகேஷ் கனகராஜ் கதாநாயகனாக நடித்துள்ள திரைப்படம் டிசி. இந்த படத்திற்கு அனிருத் இசையமைத்திருந்தார்.

மீண்டும் சிறுத்தை சிவாவுடன் இணையும் அஜித்!.. புரட்யூசர் யார் தெரியுமா?...

மீண்டும் சிறுத்தை சிவாவுடன் இணையும் அஜித்!.. புரட்யூசர் யார் தெரியுமா?...நடிகர் அஜித் கலந்த சில வருடங்களாகவே தொடர்ந்து கார் ரேஸில் ஈடுபட்டு வருகிறார்.

பில்டப்பில் வாழுறீங்க!.. சூர்யாவை திட்டிய மன்சூர் அலிகான்.. காரணம் இதுதான்!..

பில்டப்பில் வாழுறீங்க!.. சூர்யாவை திட்டிய மன்சூர் அலிகான்.. காரணம் இதுதான்!..80களில் பல திரைப்படங்களில் குரூப் டேன்சர்களில் ஒருவராக நடனமாடியவர்தான் மன்சூர் அலிகான்.

மொத்தமா காலி!. ஒரு கோடி கூட வரலயே!.. மகுடம் முதல் நாள் வசூல் அப்டேட்!...

மொத்தமா காலி!. ஒரு கோடி கூட வரலயே!.. மகுடம் முதல் நாள் வசூல் அப்டேட்!...இதுவரை நடிகராக மட்டுமே இருந்த விஷால் மகுடம் திரைப்படம் மூலம் இயக்குனராக மாறியிருக்கிறார்.

சுதந்திர தினவிழா ஸ்பெஷல்!.. தர்மன் புது போஸ்டர் வேற லெவல்..

சுதந்திர தினவிழா ஸ்பெஷல்!.. தர்மன் புது போஸ்டர் வேற லெவல்..ஜெயிலர் 2 படப்பிடிப்பு முடிந்து விட்டநிலையில் ரஜினி தற்போது டிராகன் படத்தை இயக்கிய அஸ்வத் மாரிமுத்து இயக்கத்தில் தர்மன் என்கிற படத்தில் நடித்து வருகிறார்.