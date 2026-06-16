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பூங்கொத்துக்கு பதில் படிப்பு செலவு!.. முதல்வர் விஜயை இம்ப்ரஸ் செய்த விஷால்!...
முதல்வர் விஜய் திரைத்துறையில் 30 வருடங்களுக்கு மேல் நடிகராக இருந்து தற்போது தமிழ்நாட்டின் முதலமைச்சராக மாறியிருப்பது திரையுலகில் பலருக்கும் நம்பிக்கையையும், உற்சாகத்தையும், மகிழ்ச்சியையும் கொடுத்திருக்கிறது. எனவே திரைத்துறையை சேர்ந்த பலரும் முதல்வர் விஜயை நேரில் சென்று சந்தித்து அவருக்கு வாழ்த்துக்களை கூறி வருகிறார்கள். அவர்கள் எல்லோரையும் விஜய் தலைமை செயலகத்தில் சந்திப்பதை தவிர்த்துவிட்டு நீலாங்கரையில் உள்ள தனது வீட்டில் மட்டுமே சந்தித்து வருகிறார்.
நேற்று கூட நடிகை சிம்ரன், நடிகர் சிம்பு மற்றும் ஷ்யாம் ஆகியோர் விஜயின் அலுவலகத்திற்கு சென்று அவரை நேரில் சந்தித்து அவருக்கு வாழ்த்துக்களை கூறி அது தொடர்பான புகைப்படங்களை தங்களின் சமூக வலைதளங்களில் பகிர்ந்தனர்..
இந்நிலையில்தான், நடிகர் விஷால் முதலமைச்சர் விஜயை நேரில்சந்தித்து அவருக்கு வாழ்த்து சொல்லியிருக்கிறார். மேலும் ‘உங்களுக்கு கொடுக்கும் பூங்கொத்து மற்றும் சால்வை போன்ற சம்பரதாயங்களை விட மூன்று ஏழை சிறுமிகளில் படிப்பு செலவை நான் ஏற்றிருக்கிறேன். உங்கள் சார்பாக உங்கள் பெயரில் நான் அந்த உதவியை செய்திருக்கிறேன். அவர்கள் எப்போதும் உங்களை பெருமையோடு நினைவு கூர்வார்கள்’ என்று சமூகவலைத்தளங்களில் பதிவிட்டிருக்கிறார். மேலும் அந்த ஏழை சிறுமிகள் பற்றிய விவரங்களையும் விஷால் பகிர்ந்துள்ளார்.
நேற்று கூட நடிகை சிம்ரன், நடிகர் சிம்பு மற்றும் ஷ்யாம் ஆகியோர் விஜயின் அலுவலகத்திற்கு சென்று அவரை நேரில் சந்தித்து அவருக்கு வாழ்த்துக்களை கூறி அது தொடர்பான புகைப்படங்களை தங்களின் சமூக வலைதளங்களில் பகிர்ந்தனர்..
இந்நிலையில்தான், நடிகர் விஷால் முதலமைச்சர் விஜயை நேரில்சந்தித்து அவருக்கு வாழ்த்து சொல்லியிருக்கிறார். மேலும் ‘உங்களுக்கு கொடுக்கும் பூங்கொத்து மற்றும் சால்வை போன்ற சம்பரதாயங்களை விட மூன்று ஏழை சிறுமிகளில் படிப்பு செலவை நான் ஏற்றிருக்கிறேன். உங்கள் சார்பாக உங்கள் பெயரில் நான் அந்த உதவியை செய்திருக்கிறேன். அவர்கள் எப்போதும் உங்களை பெருமையோடு நினைவு கூர்வார்கள்’ என்று சமூகவலைத்தளங்களில் பதிவிட்டிருக்கிறார். மேலும் அந்த ஏழை சிறுமிகள் பற்றிய விவரங்களையும் விஷால் பகிர்ந்துள்ளார்.
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பூங்கொத்துக்கு பதில் படிப்பு செலவு!.. முதல்வர் விஜயை இம்ப்ரஸ் செய்த விஷால்!...
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’கருப்பு’ பிரச்சனையில் இருந்தபோது சூர்யாவும் உதவவில்லை.. லோகேஷும் உதவவைல்லை.. ஹெச். வினோத் தான் உதவினார்...
நடிகர் சூர்யாவுக்கு மிகப்பெரிய திருப்புமுனையாக அமைந்து, ரூ.340 கோடிக்கும் மேல் வசூலித்து 5-வது வாரமாக திரையரங்குகளில் ஓடிக்கொண்டிருக்கும் திரைப்படம் 'கருப்பு'. இத்திரைப்படம் கடந்த மே 14-ஆம் தேதி வெளியாகவிருந்த நிலையில், தயாரிப்பு நிறுவனம் சந்தித்த கடுமையான கடன் நெருக்கடி காரணமாகத் ரிலீஸ் தள்ளிப்போகும் சூழல் உருவானது. அப்போது சூர்யா சில கோடிகள் மற்றும் உத்தரவாதங்களை வழங்கி பிரச்சினையைத் தீர்க்க முயன்றார்.