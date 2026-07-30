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Written By சு. பாலகிருஷ்ணன் சு. பாலகிருஷ்ணன்
Last Modified: Thursday, 30 July 2026 (17:25 IST)

50 கோடி பாக்கி!. விஷாலின் மகுடம் படம் ரிலீஸுக்கு வந்த சிக்கல்..

magudam
Written By: சு. பாலகிருஷ்ணன்
Updated: Thu, 30 Jul 2026 (17:27 IST)
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விஷால் முதன்முதலாக இயக்கி நடித்திருக்கும் திரைப்படம் மகுடம். இந்த படத்தை ரவி அரசு இயக்கி வந்தார். ஆனால், சில காரணங்களால் அவர் அந்த படத்திலிருந்து வெளியேறிவிட விஷாலே இந்த படத்தை தற்போது இயக்கி முடித்திருக்கிறார்.

இந்த படத்திற்கு ஜிவி பிரகாஷ் இசையமைத்திருக்கிறார். மேலும் அஞ்சலி உள்ளிட்ட பலரும் இந்த படத்தில் நடித்திருக்கிறார்கள்.இந்த படம் வருகிற ஆகஸ்ட் 14ம் தேதி ரிலீஸ் என ஏற்கனவே அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கப்பட்டது. மகுடம் திரைப்படம் தமிழ் மற்றும் தெலுங்கு ஆகிய இரண்டு மொழிகளிலும் வெளியாகிறது..

ஆனால், இந்த படத்தின் ரிலீஸ் தேதி தள்ளிப்போக வாய்ப்பிருப்பதாக சொல்லப்படுகிறது.
ஏனெனில் ரூ.52 கோடி வரை கடன் இருப்பதால் அதை கொடுத்தால் மட்டுமே இந்த படம் வெளியாகும் என்கிறார்கள். அதில் லைக்காவுக்கு விஷால் கொடுக்க வேண்டிய பணமே ரூ.22 கோடி.  எனவே திட்டமிட்டபடி இந்த படம் ஆகஸ்ட் 14ம் தேதி வெளியாகாது என்கிறார்கள். எனவே பணப்பிரச்சனைகளை முடித்துவிட்டு ஆகஸ்ட் 28ம் தேதி வெளியிடலாம் என்கிற முடிவுக்கு விஷால் வந்துவிட்டதாக சொல்லப்படுகிறது.
About Writer
சு. பாலகிருஷ்ணன்
18 ஆண்டுகள் தமிழ் முன்னணி  நாளிதழ்களின் டிஜிட்டல் செய்தி பிரிவில் பணியாற்றிய அனுபவம் உள்ளவர்.  அரசியல், பொழுதுபோக்கு செய்திகள் எழுதுவதில் ஆர்வம் உள்ளவர்.  .... Read More
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