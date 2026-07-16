  1. செய்திகள்
  2. வ‌ணிக‌ம்
  3. சந்தை நிலவரம்
  4. gold rate today
Written By சு. பாலகிருஷ்ணன் சு. பாலகிருஷ்ணன்
Last Modified: Thursday, 16 July 2026 (10:47 IST)

இன்றைய தங்கம் விலை நிலவரம்

தங்கம் விலை
Written By: சு. பாலகிருஷ்ணன்
Updated: Thu, 16 Jul 2026 (10:49 IST)
google-news
இன்றைய சந்தை நிலவரப்படி, ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை கிராமுக்கும் மற்றும் சவரனுக்கும் குறைந்துள்ளது.
கடந்த சில நாட்களாக ஏறுமுகத்தில் இருந்து வந்த தங்கம் விலை, இன்று ஆபரணத் தங்கம் வாங்குவோருக்கு சற்று நிம்மதி அளிக்கும் வகையில் சரிவைக் கண்டுள்ளது. சென்னையில் இன்று 22 கேரட் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை சவரனுக்கு ரூ. 240 வரை குறைந்து விற்பனையாகிறது. 1 கிராம் தங்கம் விலை ரூ. 13,150க்கு விற்பனை ஆகிறது.
 
சர்வதேச பொருளாதாரச் சூழல் மற்றும் உலகளாவிய சந்தையில் ஏற்படும் மாற்றங்கள் காரணமாக தங்கம் விலை தொடர்ந்து ஏற்ற இறக்கங்களைச் சந்தித்து வருகிறது. கடந்த வார இறுதி முதல் தங்கம் விலை சற்றே ஏறுமுகமாக இருந்த நிலையில், இன்று ஏற்பட்டுள்ள இந்த விலை சரிவு, திருமண சீசனை முன்னிட்டு நகை வாங்கத் திட்டமிட்டிருக்கும் நடுத்தர மக்களுக்கு ஒரு சாதகமான செய்தியாக அமைந்துள்ளது.
 
இருப்பினும், தங்கம் விலை ஒரு சவரன் 1 லட்சத்து 5 ஆயிரம் ரூபாயைத் தாண்டியே நீடித்து வருவதால், சந்தை நிபுணர்கள் முதலீட்டு நோக்கில் தங்கம் வாங்குபவர்கள் விலையைத் தொடர்ந்து கவனித்து வருமாறு கூறுகிறார்கள்.
About Writer
சு. பாலகிருஷ்ணன்
18 ஆண்டுகள் தமிழ் முன்னணி  நாளிதழ்களின் டிஜிட்டல் செய்தி பிரிவில் பணியாற்றிய அனுபவம் உள்ளவர்.  அரசியல், பொழுதுபோக்கு செய்திகள் எழுதுவதில் ஆர்வம் உள்ளவர்.  .... Read More

பழனி கோயில் நில விவகாரம்: திண்டுக்கல் மாவட்ட பதிவாளர் அதிரடி சஸ்பெண்ட்!

பழனி கோயில் நில விவகாரம்: திண்டுக்கல் மாவட்ட பதிவாளர் அதிரடி சஸ்பெண்ட்!பழனி கோயில் மடத்திற்கு சொந்தமான நிலத்தை தனியாருக்கு மாற்றி பத்திரப்பதிவு செய்த விவகாரத்தில், திண்டுக்கல் மாவட்ட பதிவாளர் சசிகலா அதிரடியாக சஸ்பெண்ட் செய்யப்பட்டுள்ளார். பதிவுத்துறை அமைச்சர் லோகேஷ் தமிழ்ச்செல்வன் இந்த சஸ்பெண்ட் உத்தரவை பிறப்பித்துள்ளார். இத்துறையில் தவறு செய்தது யாராக இருந்தாலும், அது அமைச்சராகவே இருந்தாலும் இந்த அரசு அவர்களை காப்பாற்றாது என்று அரசு தரப்பில் மிக உறுதியாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

குழந்தைகள் மற்றும் பாராசிட்டமால் மருந்துகளில் ஆல்கஹால்? தமிழக சுகாதாரத் துறை விளக்கம்!

குழந்தைகள் மற்றும் பாராசிட்டமால் மருந்துகளில் ஆல்கஹால்? தமிழக சுகாதாரத் துறை விளக்கம்!குழந்தைகளுக்கான மருந்துகளிலும், பாராசிட்டமால் மருந்துகளிலும் ஆல்கஹால் பயன்படுத்தப்படுவது குறித்து சமூக வலைத்தளங்களில் பரவி வரும் வதந்திகளுக்கு தமிழக சுகாதாரத் துறை முற்றுப்புள்ளி வைத்துள்ளது. மருந்துகளில் ஆல்கஹால் சரியான மற்றும் பாதுகாப்பான விகிதத்தில் மட்டுமே பயன்படுத்தப்படுகிறது என்றும், பொதுமக்கள் வீண் வதந்திகளை பரப்ப வேண்டாம் என்றும் கேட்டுக்கொண்டுள்ளது.

தமிழகத்திற்கு காவிரி தண்ணீர் திறந்து விட முடியாது: கர்நாடகா மீண்டும் திட்டவட்டம்!

தமிழகத்திற்கு காவிரி தண்ணீர் திறந்து விட முடியாது: கர்நாடகா மீண்டும் திட்டவட்டம்!உச்ச நீதிமன்றத்தின் தெளிவான உத்தரவு இருந்தபோதிலும், தமிழகத்திற்கு காவிரி நீரை திறந்து விட முடியாது என்று கர்நாடக அரசு மீண்டும் திட்டவட்டமாக மறுத்துள்ளது. காவிரி நீர் ஒழுங்குமுறை குழுவின் கூட்டத்தில் இந்த விவகாரம் விவாதத்திற்கு வந்தபோது கர்நாடக தரப்பு இந்த பிடிவாதமான முடிவை அறிவித்துள்ளது.

நாடாளுமன்றத்தில் ஸ்மார்ட் வாட்ச் மற்றும் சாதனங்களுக்கு தடை: மக்களவை செயலகம் அதிரடி அறிவுறுத்தல்!

நாடாளுமன்றத்தில் ஸ்மார்ட் வாட்ச் மற்றும் சாதனங்களுக்கு தடை: மக்களவை செயலகம் அதிரடி அறிவுறுத்தல்!நாடாளுமன்ற மழைக்கால கூட்டத்தொடர் வரும் ஜூலை 20-ஆம் தேதி தொடங்கி ஆகஸ்ட் 13-ஆம் தேதி வரை நடைபெற உள்ளது. இந்த சூழலில், நாடாளுமன்றத்திற்கு வரும் மக்களவை மற்றும் மாநிலங்களவை உறுப்பினர்களுக்கு மக்களவை செயலகம் ஒரு புதிய அதிரடி அறிவுறுத்தலை வழங்கியுள்ளது.

லஞ்சம் வாங்கிய விவகாரம்!.. ஊராட்சி மன்ற தலைவர் வீராசாமி கைது!...

லஞ்சம் வாங்கிய விவகாரம்!.. ஊராட்சி மன்ற தலைவர் வீராசாமி கைது!...தமிழகத்தில் தற்போது தவெக ஆட்சி அமைந்து அக்கட்சியின் தலைவர் ஜோசப் விஜய் தமிழக முதலமைச்சராக மாறியிருக்கிறார்.