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இன்றைய தங்கம் விலை நிலவரம்
இன்றைய சந்தை நிலவரப்படி, ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை கிராமுக்கும் மற்றும் சவரனுக்கும் குறைந்துள்ளது.
கடந்த சில நாட்களாக ஏறுமுகத்தில் இருந்து வந்த தங்கம் விலை, இன்று ஆபரணத் தங்கம் வாங்குவோருக்கு சற்று நிம்மதி அளிக்கும் வகையில் சரிவைக் கண்டுள்ளது. சென்னையில் இன்று 22 கேரட் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை சவரனுக்கு ரூ. 240 வரை குறைந்து விற்பனையாகிறது. 1 கிராம் தங்கம் விலை ரூ. 13,150க்கு விற்பனை ஆகிறது.
சர்வதேச பொருளாதாரச் சூழல் மற்றும் உலகளாவிய சந்தையில் ஏற்படும் மாற்றங்கள் காரணமாக தங்கம் விலை தொடர்ந்து ஏற்ற இறக்கங்களைச் சந்தித்து வருகிறது. கடந்த வார இறுதி முதல் தங்கம் விலை சற்றே ஏறுமுகமாக இருந்த நிலையில், இன்று ஏற்பட்டுள்ள இந்த விலை சரிவு, திருமண சீசனை முன்னிட்டு நகை வாங்கத் திட்டமிட்டிருக்கும் நடுத்தர மக்களுக்கு ஒரு சாதகமான செய்தியாக அமைந்துள்ளது.
இருப்பினும், தங்கம் விலை ஒரு சவரன் 1 லட்சத்து 5 ஆயிரம் ரூபாயைத் தாண்டியே நீடித்து வருவதால், சந்தை நிபுணர்கள் முதலீட்டு நோக்கில் தங்கம் வாங்குபவர்கள் விலையைத் தொடர்ந்து கவனித்து வருமாறு கூறுகிறார்கள்.
பழனி கோயில் நில விவகாரம்: திண்டுக்கல் மாவட்ட பதிவாளர் அதிரடி சஸ்பெண்ட்!
பழனி கோயில் மடத்திற்கு சொந்தமான நிலத்தை தனியாருக்கு மாற்றி பத்திரப்பதிவு செய்த விவகாரத்தில், திண்டுக்கல் மாவட்ட பதிவாளர் சசிகலா அதிரடியாக சஸ்பெண்ட் செய்யப்பட்டுள்ளார். பதிவுத்துறை அமைச்சர் லோகேஷ் தமிழ்ச்செல்வன் இந்த சஸ்பெண்ட் உத்தரவை பிறப்பித்துள்ளார். இத்துறையில் தவறு செய்தது யாராக இருந்தாலும், அது அமைச்சராகவே இருந்தாலும் இந்த அரசு அவர்களை காப்பாற்றாது என்று அரசு தரப்பில் மிக உறுதியாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
குழந்தைகள் மற்றும் பாராசிட்டமால் மருந்துகளில் ஆல்கஹால்? தமிழக சுகாதாரத் துறை விளக்கம்!
குழந்தைகளுக்கான மருந்துகளிலும், பாராசிட்டமால் மருந்துகளிலும் ஆல்கஹால் பயன்படுத்தப்படுவது குறித்து சமூக வலைத்தளங்களில் பரவி வரும் வதந்திகளுக்கு தமிழக சுகாதாரத் துறை முற்றுப்புள்ளி வைத்துள்ளது. மருந்துகளில் ஆல்கஹால் சரியான மற்றும் பாதுகாப்பான விகிதத்தில் மட்டுமே பயன்படுத்தப்படுகிறது என்றும், பொதுமக்கள் வீண் வதந்திகளை பரப்ப வேண்டாம் என்றும் கேட்டுக்கொண்டுள்ளது.