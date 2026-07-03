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அதிரடியாக உயர்ந்த தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை: சவரன் ரூ.1,09,600-ஐ எட்டியது!
சென்னையில் தங்கம் மற்றும் வெள்ளியின் விலை இன்று ஒரே நாளில் அதிரடியாக உயர்ந்து புதிய உச்சத்தைத் தொட்டுள்ளது. கடந்த சில நாட்களாக ஏற்ற இறக்கத்துடன் காணப்பட்ட ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை, இன்று மிகக் கடுமையான உயர்வைச் சந்தித்துள்ளது நுகர்வோரிடையே அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
இன்றைய நிலவரப்படி, சென்னையில் 22 கேரட் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை கிராமுக்கு ரூ.150 உயர்ந்து, ரூ.13,700-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. இதன் மூலம், ஒரு சவரன் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை ஒரே நாளில் ரூ.1,200 அதிகரித்து, ரூ.1,09,600 என்ற வரலாற்றுச் சாதனை விலையை எட்டியுள்ளது. அதேபோல், 24 கேரட் தூய தங்கத்தின் விலை ஒரு கிராம் ரூ.14,945 ஆகவும், ஒரு சவரன் ரூ.1,19,560 ஆகவும் உயர்ந்துள்ளது.
தங்கத்தைத் தொடர்ந்து வெள்ளியின் விலையும் இன்று வரலாறு காணாத வகையில் ராக்கெட் வேகத்தில் உயர்ந்துள்ளது. ஒரு கிராம் வெள்ளியின் விலை ரூ.5 அதிகரித்து ரூ.260-க்கு விற்பனையாகிறது. இதன் காரணமாக, ஒரு கிலோ ரெடி வெள்ளியின் விலை ஒரே நாளில் ரூ.5,000 உயர்ந்து, ரூ.2,60,000 என்ற புதிய உச்சத்தைத் தொட்டுள்ளது.
சர்வதேச சந்தை நிலவரங்கள் மற்றும் அமெரிக்க டாலரின் மதிப்பு மாற்றம் போன்ற காரணங்களால் இந்தத் திடீர் விலை உயர்வு ஏற்பட்டுள்ளதாகப் பொருளாதார நிபுணர்கள் தெரிவிக்கின்றனர்.
Edited by Siva
த.வெ.க ஆட்சியை கவிழ்க்க சதியா? இசிஆர் நட்சத்திர ஓட்டலில் திமுக - அதிமுக பிரமுகர்கள் ரகசிய ஆலோசனையா?
தமிழக அரசியல் வட்டாரத்தில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தும் வகையில் புதிய தகவல் ஒன்று வெளியாகியுள்ளது. தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் வளர்ச்சியைத் தடுக்கும் நோக்கோடும், அதன் அரசியல் நகர்வுகளை முடக்கும் வகையிலும், ஆளுங்கட்சியான திமுக மற்றும் முக்கிய எதிர்க்கட்சியான அதிமுகவின் முக்கிய பிரமுகர்கள் இணைந்து ரகசிய ஆலோசனை நடத்தியதாக கூறப்படுகிறது.
அதிரடியாக உயர்ந்த தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை: சவரன் ரூ.1,09,600-ஐ எட்டியது!
கம்ப்யூட்டர் டீச்சரே இல்லையா? விருதுநகர் அரசு பள்ளியில் கணினிகள் தூசி படிந்து கிடந்ததை கண்டு அமைச்சர் கீர்த்தனா அதிர்ச்சி!
விருதுநகர் மாவட்டத்தில் உள்ள அரசுப் பள்ளி ஒன்றில், தமிழக அமைச்சர் கீர்த்தனா திடீர் ஆய்வு மேற்கொண்டார். அப்போது பள்ளியில் உள்ள கணினி ஆய்வகத்திற்கு சென்று அவர் பார்வையிட்டார். அங்கு மாணவர்களின் பயன்பாட்டிற்காக வைக்கப்பட்டிருந்த கணினிகள் அனைத்தும் பல நாட்களாக பயன்படுத்தப்படாமல், தடிமனான தூசிகள் படிந்து கிடக்கையை கண்டு அமைச்சர் கடும் அதிர்ச்சியடைந்தார்.
குதிரை பேரம் என்றால் என்ன? சன் டிவி நிருபருக்கு பாடம் எடுத்த பிரவீன் சக்ரவர்த்தி
தமிழக அரசியல் களம் தற்போது த.வெ.க மற்றும் திமுக இடையே காரசாரமான விவாதங்களால் சூடேறியுள்ளது. சமீபத்தில் த.வெ.க-வில் மாற்றுக்கட்சியினர் இணைந்தது குறித்து திமுகவின் சன் டிவி நிருபர் கேள்விகளை முன்வைத்த நிலையில், அதற்குப் பதிலடி தரும் வகையில் பிரவீன் சக்ரவர்த்தி சில அடுக்கடுக்கான கேள்விகளை எழுப்பியுள்ளார்.
ரூ.23 லட்சம் மோசடி: முன்னாள் அமைச்சர் உதவியாளர் எனகூறிய நபரின் வீட்டிற்கு சீல்! DVAC அதிரடி
அரியலூர் மாவட்டம் ஜெயங்கொண்டத்தை சேர்ந்த இளஞ்செழியன் என்பவர், முன்னாள் போக்குவரத்துத்துறை அமைச்சர் சிவசங்கரனின் உதவியாளர் என்று கூறிக்கொண்டு, அரசு வேலை வாங்கி தருவதாக பலரிடம் பணம் வசூலித்ததாக புகார் எழுந்துள்ளது. குறிப்பாக, அரசு பணி பெற்று தருவதாகக் கூறி சுமார் 23 லட்ச ரூபாய் லஞ்சம் பெற்றதாக அவர் மீது லஞ்ச ஒழிப்புத்துறையினருக்கு புகார்கள் வந்தன.