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Last Updated : Wednesday, 17 June 2026 (10:39 IST)

பிரதமர் மோடி சொல்லியும் தங்கம் வாங்குவதை குறைக்காத இந்தியர்கள்.. இறக்குமதி அளவு அதிகரிப்பு...!

தங்க இறக்குமதி உயர்வு
Publish: Wed, 17 Jun 2026 (10:38 IST) Updated: Wed, 17 Jun 2026 (10:39 IST)
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பிரதமர் மோடியின் பேச்சையும் மீறி, தங்கம் விலை தொடர்ந்து உயருமோ என்ற அச்சத்தில் பொதுமக்கள் பலரும் மே மாதத்தில் தங்கத்தை வாங்கிக்குவித்துள்ளதாக மத்திய வர்த்தகம் மற்றும் தொழில்துறை அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது. குறிப்பாக, நாட்டின் தங்க இறக்குமதி மே மாதத்தில் 34 சதவீதம் அதிகரித்து, 3.42 பில்லியன் டாலராக உயர்ந்துள்ளது அனைவரையும் ஆச்சரியத்தில் ஆழ்த்தியுள்ளது.
 
மத்திய அமைச்சகம் வெளியிட்டுள்ள அதிகாரப்பூர்வ தரவுகளின்படி, நடப்பு நிதியாண்டின் முதல் இரண்டு மாதங்களான ஏப்ரல் மற்றும் மே மாதங்களில், இந்தியா மொத்தம் 9.04 பில்லியன் டாலர் மதிப்பிலான தங்கத்தை இறக்குமதி செய்துள்ளது. இது கடந்தாண்டுடன் ஒப்பிடும்போது 60 சதவீதம் மிக அதிகமாகும்.
 
அதே நேரத்தில், தங்கத்தின் மீதான மோகம் அதிகரித்துள்ள வேளையில், வெள்ளியின் இறக்குமதி படுவீழ்ச்சியைச் சந்தித்துள்ளது. கடந்த 2025 மே மாதத்தில் 566.22 மில்லியன் டாலராக இருந்த வெள்ளியின் இறக்குமதி, நடப்பாண்டு மே மாதத்தில் வெறும் 75.57 மில்லியன் டாலராகக் குறைந்துள்ளது. இது சுமார் 86.65 சதவீத வீழ்ச்சி என்று தரவுகள் காட்டுகின்றன. தங்க விலை உயர்வு குறித்த பயமே இந்த அதிரடி மாற்றத்திற்கு காரணமாக பார்க்கப்படுகிறது.
 
Edited by Siva
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Webdunia

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