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Written By Webdunia

பழனி கோயில் நில விவகாரம்: திண்டுக்கல் மாவட்ட பதிவாளர் அதிரடி சஸ்பெண்ட்!

பழனி கோயில் நில விவகாரம்
Written By: Webdunia
Updated: Thu, 16 Jul 2026 (09:09 IST)
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பழனி கோயில் மடத்திற்கு சொந்தமான நிலத்தை தனியாருக்கு மாற்றி பத்திரப்பதிவு செய்த விவகாரத்தில், திண்டுக்கல் மாவட்ட பதிவாளர் சசிகலா அதிரடியாக சஸ்பெண்ட் செய்யப்பட்டுள்ளார். பதிவுத்துறை அமைச்சர் லோகேஷ் தமிழ்ச்செல்வன் இந்த சஸ்பெண்ட் உத்தரவை பிறப்பித்துள்ளார். இத்துறையில் தவறு செய்தது யாராக இருந்தாலும், அது அமைச்சராகவே இருந்தாலும் இந்த அரசு அவர்களை காப்பாற்றாது என்று அரசு தரப்பில் மிக உறுதியாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
 
இதே விவகாரத்தில், பழனி கோயில் மடத்தின் நிலத்தை தனிநபர்கள் இருவருக்கு பத்திரப்பதிவு செய்ததில் முறைகேடு நடந்ததாகக் கூறி, இந்து சமய அறநிலையத்துறை அமைச்சரை மையப்படுத்தி அவதூறு பரப்பிய வழக்கில் மூன்று பேர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர். அவர்கள் மீது மூன்று பிரிவுகளின் கீழ் போலீஸார் வழக்குப் பதிவு செய்து தீவிர விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.
 
கோயில் நிலங்களை முறைகேடாக பத்திரப்பதிவு செய்யும் அதிகாரிகள் மற்றும் இடைத்தரகர்கள் மீது அரசு எடுத்து வரும் இந்த தொடர் அதிரடி நடவடிக்கைகள், அரசு நிலங்களையும் கோயில் சொத்துகளையும் பாதுகாப்பதில் இந்த அரசு காட்டும் தீவிரத்தை வெளிப்படுத்தியுள்ளது. இச்சம்பவம் திண்டுக்கல் மற்றும் சுற்றுவட்டாரப் பகுதிகளில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
 
Edited by Siva

பழனி கோயில் நில விவகாரம்: திண்டுக்கல் மாவட்ட பதிவாளர் அதிரடி சஸ்பெண்ட்!

பழனி கோயில் நில விவகாரம்: திண்டுக்கல் மாவட்ட பதிவாளர் அதிரடி சஸ்பெண்ட்!பழனி கோயில் மடத்திற்கு சொந்தமான நிலத்தை தனியாருக்கு மாற்றி பத்திரப்பதிவு செய்த விவகாரத்தில், திண்டுக்கல் மாவட்ட பதிவாளர் சசிகலா அதிரடியாக சஸ்பெண்ட் செய்யப்பட்டுள்ளார். பதிவுத்துறை அமைச்சர் லோகேஷ் தமிழ்ச்செல்வன் இந்த சஸ்பெண்ட் உத்தரவை பிறப்பித்துள்ளார். இத்துறையில் தவறு செய்தது யாராக இருந்தாலும், அது அமைச்சராகவே இருந்தாலும் இந்த அரசு அவர்களை காப்பாற்றாது என்று அரசு தரப்பில் மிக உறுதியாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

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