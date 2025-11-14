வெள்ளி, 14 நவம்பர் 2025
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. வ‌ணிக‌ம்
  3. சந்தை நிலவரம்
Written By Siva
Last Updated : வெள்ளி, 14 நவம்பர் 2025 (09:56 IST)

ஏறிய வேகத்தில் மீண்டும் இறங்கும் தங்கம் விலை.. இன்றைய சென்னை நிலவரம் என்ன?

ஏறிய வேகத்தில் மீண்டும் இறங்கும் தங்கம் விலை.. இன்றைய சென்னை நிலவரம் என்ன?
தங்கம் விலை நேற்று உயர்ந்த நிலையில், இன்று மீண்டும் சரிந்துள்ளது பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. நேற்று காலை மற்றும் மாலை என இரண்டு முறை தங்கம் விலை உயர்ந்த நிலையில், இன்று சென்னையில் ஒரு கிராமுக்கு ரூ. 60-ம், ஒரு சவரனுக்கு ரூ. 480-ம் குறைந்துள்ளது.
 
தங்கம் விலை போலவே, வெள்ளியின் விலையும் இன்று குறைந்துள்ளது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. வெள்ளி ஒரு கிலோவுக்கு ரூ. 3,000 குறைந்து வர்த்தகமாகி வருகிறது.
 
சென்னையில் நேற்று ஒரு கிராம் ஆபரண தங்கம் விலை: ரூ. 11,900
சென்னையில் இன்று ஒரு கிராம் ஆபரண தங்கம் விலை: ரூ. 11,840
 
சென்னையில் நேற்று ஒரு சவரன் ஆபரண தங்கம் விலை: ரூ. 95,200
சென்னையில் இன்று ஒரு கிராம் ஆபரண தங்கம் விலை: ரூ. 94,720
 
சென்னையில் நேற்று ஒரு கிராம் 24 கேரட் தங்கம் விலை: ரூ. 12,982
சென்னையில் இன்று ஒரு கிராம் 24 கேரட் தங்கம் விலை: ரூ. 12,916
 
சென்னையில் நேற்று 8 கிராம் 24 கேரட் தங்கம் விலை: ரூ. 103,856
சென்னையில் இன்று 8 கிராம் 24 கேரட் தங்கம் விலை: ரூ.  103,328
 
சென்னையில் இன்று ஒரு கிராம் வெள்ளி விலை: 180.00
சென்னையில் இன்று ஒரு கிலோ வெள்ளி விலை: 180,000.00
 
Edited by Siva
 

பீகார் தேர்தல் முடிவுகள்.. ஆரம்பகட்ட நிலவரத்தில் பாஜக கூட்டணி முன்னணி..!

பீகார் தேர்தல் முடிவுகள்.. ஆரம்பகட்ட நிலவரத்தில் பாஜக கூட்டணி முன்னணி..!பிகாரில் சமீபத்தில் சட்டமன்ற தேர்தல் நடைபெற்ற நிலையில், பதிவான வாக்குகள் இன்று காலை 8 மணி முதல் எண்ணப்பட்டு வருகின்றன. முதல் கட்டத் தேர்தல் முடிவுகளில் பா.ஜ.க. கூட்டணி முன்னிலை வகிப்பதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

ஸ்ரேயா கோஷலின் இசை நிகழ்ச்சியில் கட்டுக்கடங்காத கூட்டம்.. இருவர் மயக்கம்..!

ஸ்ரேயா கோஷலின் இசை நிகழ்ச்சியில் கட்டுக்கடங்காத கூட்டம்.. இருவர் மயக்கம்..!ஒடிசாவின் கட்டாக் நகரில் நடைபெற்ற பாலி யாத்திரை திருவிழாவின் கடைசி நாளில், பின்னணி பாடகி ஷ்ரேயா கோஷலின் நேரடி இசை நிகழ்ச்சியின்போது கட்டுக்கடங்காத கூட்டம் ஏற்பட்டது. பிரதான மேடையை நோக்கி பொதுமக்கள் முண்டியடித்ததால் ஏற்பட்ட நெருக்கடியில், மூச்சுத்திணறல் காரணமாக இருவர் மயங்கி விழுந்தனர்.

வாக்கு எண்ணும் முன்பே வெற்றி கொண்டாட்டம்.. 500 கிலோ லட்டு ஆர்டர் செய்த NDA

வாக்கு எண்ணும் முன்பே வெற்றி கொண்டாட்டம்.. 500 கிலோ லட்டு ஆர்டர் செய்த NDAபீகார் சட்டமன்ற தேர்தல் முடிவுகளுக்கு முன்னதாக, தங்களுக்கு சாதகமாக வெளிவந்த கருத்துக்கணிப்புகள் காரணமாக, ஆளும் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி முகாமில் கொண்டாட்டங்கள் தொடங்கிவிட்டன. பாட்னாவில் NDA தொண்டர்கள் மாபெரும் ஏற்பாடுகளைசெய்து வருகின்றனர்.

டெல்லி குண்டுவெடிப்பு குற்றவாளி உமர் முகமது வீடு இடித்து தரைமட்டம்.. பாதுகாப்பு படை அதிரடி..!

டெல்லி குண்டுவெடிப்பு குற்றவாளி உமர் முகமது வீடு இடித்து தரைமட்டம்.. பாதுகாப்பு படை அதிரடி..!டெல்லியின் செங்கோட்டை அருகே நிகழ்ந்த கார் குண்டுவெடிப்பு சம்பவத்தின் முக்கியக் குற்றவாளியாக கருதப்படும் உமர் முகமது என்கிற உமர்-உன்-நபி என்பவரது வீடு, இன்று அதிகாலையில் தெற்கு காஷ்மீரின் புலவாமாவில் பாதுகாப்பு படைகளின் முன்னிலையில் இடித்து தரைமட்டமாக்கப்பட்டது.

தேசிய நெடுஞ்சாலையில் திடீரென தரையிறங்கிய விமானம்.. புதுக்கோட்டையில் பரபரப்பு..!

தேசிய நெடுஞ்சாலையில் திடீரென தரையிறங்கிய விமானம்.. புதுக்கோட்டையில் பரபரப்பு..!திருச்சி - புதுக்கோட்டை தேசிய நெடுஞ்சாலையில் உள்ள நார்த்தாமலை அருகே, வானில் பறந்து கொண்டிருந்த ஒரு சிறிய ரக போர் விமானம் தொழில்நுட்ப கோளாறு காரணமாக சாலையிலேயே அவசரமாக தரையிறக்கப்பட்டது. இந்த சம்பவம் அப்பகுதியில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com