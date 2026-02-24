செவ்வாய், 24 பிப்ரவரி 2026
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. தேசியச் செய்திகள்
Written By Mahendran
Last Modified: செவ்வாய், 24 பிப்ரவரி 2026 (17:36 IST)

மனைவி வீட்ல சும்மா இருக்காங்கன்னு சொல்லக்கூடாது!.. நீதிமன்றம் கருத்து!...

divorce
இந்தியாவில் குடும்ப உறவுகளை பொறுத்த வரை கிராமங்கள் மற்றும் சின்ன நகரங்களில் கணவர்கள் பணம் சம்பாதிப்பவர்களும் பெண்கள் குழந்தைகளை பார்த்துக்கொண்டு வீட்டு வேலை செய்பவர்களாகவே கருதப்படுகிறார்கள். அதனால்தான் கிராமம் மற்றும் சிறு நகரங்களில் பெண்களை ஆண்கள் ஆதிக்கம் செய்வது பரவலாக இருக்கிறது. ஒருபக்கம் சென்னை போன்ற பெரிய நகரங்களில் வசிக்கும் பலரும் கருத்து வேறுபாடு ஏற்பட்டு திருமண வாழ்க்கையை முறித்துக்கொள்கிறார்கள். கடத்த பல வருடங்களாகவே திருமண உறவுகளில் விவாகரத்து அதிகரித்துக் கொண்டே செல்கிறது..

அந்த விவாகரத்தில் ஜீவனாம்சம் ஒரு முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது. விவாகரத்து வழக்கில் பெண்களுக்கு அவர்களின் கணவர் ஜீவனாசம் கொடுக்கவேண்டும் என்கிற விதிமுறை இருக்கிறது. எவ்வளவு குழந்தைகள்? குடும்ப செலவு? கல்வி செலவு? இதையெல்லாம் பொறுத்து அந்த பெண்ணுக்கு கணவர் இவ்வளவு ஜீவனாம்சம் கொடுக்க வேண்டும் என நீதிமன்றம் கூறுகிறது.. ஆனால் சில வழக்குகளில் நீதிமன்றம் சொல்லும் தொகையை கொடுக்க முடியாது என பல ஆண்கள் சொல்கிறார்கள். இந்நிலையில், ஜீவனாம்சம் தொடர்பான ஒரு வழக்கில் டெல்லி உயர்நீதிமன்றம் கூறியுள்ள கருத்து முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக பார்க்கப்படுகிறது.

என் மனைவி வீட்டில் எந்த வேலையும் செய்யாமல் சும்மாதான் இருக்கிறார் என அப்பெண்ணின் கணவர் சொல்ல நீதிபதிக்கு கோபம் வந்துவிட்டது.. குடும்பத் தலைவியாக இருக்கும் பெண் குழந்தைகள் மற்றும் வீட்டை கவனித்ததன் மூலம் முக்கிய பங்களிப்பை வகிக்கிறார்.. அந்த பங்களிப்பை புறக்கணித்து சும்மா இருப்பவர் என சொல்லக்கூடாது.. அது நியாயம் இல்லை..

எனவே ஜீவனாம்சத்தை தீர்மானிக்கும் போது வருமானம் மட்டும் இல்லாமல் குடும்பத்திற்கான அவரது உழைப்பின் பொருளாதார மதிப்பையும் கணக்கில் சேர்த்துக் கொள்ள வேண்டும் என டெல்லி உயர்நீதிமன்றம் கருத்து கூறியிருக்கிறது..

வளர்ப்பு நாய் கடித்து ஒருவர் உயிரிழப்பு!.. அலட்சியமே காரணம்!..

வளர்ப்பு நாய் கடித்து ஒருவர் உயிரிழப்பு!.. அலட்சியமே காரணம்!..கடந்த சில வருடங்களாகவே தமிழகத்தில் தெரு நாய்கள்களின் எண்ணிக்கை அதிகரித்து விட்டது..

திமுக குடும்ப இயக்குனராக மாறிட்டாரா மாரி செல்வராஜ்?!.. இது அவருக்கு சரியா வருமா?..

திமுக குடும்ப இயக்குனராக மாறிட்டாரா மாரி செல்வராஜ்?!.. இது அவருக்கு சரியா வருமா?..பரியேறும் பெருமாள் திரைப்படம் மூலம் தமிழ் சினிமாவில் இயக்குனராக களமிறங்கிய மாரி செல்வராஜ் அதன்பின் கர்ணன், வாழை, மாமன்னன், பைசன் ஆகிய திரைப்படங்களை இயக்கினார்.

கட்டாயப்படுத்தி முதல்வர் ஆக்கினார்கள்!.. கொளுத்திப்போட்ட ஓபிஎஸ்!...

கட்டாயப்படுத்தி முதல்வர் ஆக்கினார்கள்!.. கொளுத்திப்போட்ட ஓபிஎஸ்!...அதிமுக ஆட்சியில் 3 முறை முதல்வராக இருந்தவர் ஓ.பன்னீர் செல்வம்.

எனக்கும் பேச தெரியும்.. வேண்டாம்னு பாக்குறேன்.. டிடிவி தினகரனுக்கு ஓபிஎஸ் பதிலடி...

எனக்கும் பேச தெரியும்.. வேண்டாம்னு பாக்குறேன்.. டிடிவி தினகரனுக்கு ஓபிஎஸ் பதிலடி...தமிழக முன்னாள் முதல்வர் ஓ.பன்னீர்செல்வம் சமீபத்தில் ‘திமுக 5 வருடங்கள் சிறப்பாக ஆட்சி செய்திருக்கிறது..

விஜய் என்ன வேணா பேசட்டும்!. வின்னர் நாங்கதான்!. தெறிக்கவிட்ட வானதி சீனிவாசன்!..

விஜய் என்ன வேணா பேசட்டும்!. வின்னர் நாங்கதான்!. தெறிக்கவிட்ட வானதி சீனிவாசன்!..தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவர் விஜய் நேற்று வேலூரில் நடந்த பொதுக்கூட்டத்தில் கலந்து கொண்டு வழக்கம் போல் திமுகவுக்கு எதிராக மிகவும் ஆவேசமாக பேசினார் .

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2026, Webdunia.com