வியாழன், 13 நவம்பர் 2025
Written By Mahendran
Last Modified: வியாழன், 13 நவம்பர் 2025 (15:52 IST)

தோனியை விட இவரை தான் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும்: சென்னையில் ஹர்மன்பிரீத் கௌர் பேட்டி..!

தோனியை விட இவரை தான் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும்: சென்னையில் ஹர்மன்பிரீத் கௌர் பேட்டி..!
மகளிர் ஒருநாள் உலகக் கோப்பையை முதல்முறையாக வென்று சாதனை படைத்த இந்திய அணியின் கேப்டன் ஹர்மன்பிரீத் கௌருக்கு, சென்னையில் உள்ள ஒரு தனியார் பள்ளியில் உற்சாக வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டது. மேளதாளங்கள் முழங்க பிரமாண்ட மாலை அணிவிக்கப்பட்டு கௌர் கௌரவிக்கப்பட்டார்.
 
மாணவிகள் இந்திய அணியின் வெற்றி கொண்டாட்டத்தை நடித்து காட்டி மகிழ்வித்தனர். இதை தொடர்ந்து, மாணவ மாணவிகளுடன் கௌர் கலந்துரையாடினார்.
 
அப்போது, மாணவர் ஒருவர் "தோனி, விராட் கோலி - இவர்களில் யார் உங்களுக்குப் பிடித்த வீரர்?" என்று கேள்வி எழுப்பினார். உடனடியாக கௌர் "எம்.எஸ்.தோனி" என்று பதிலளித்தார். 
 
இந்த கேள்விக்கு அரங்கமே ஆர்ப்பரித்தது. பின்னர், "தோனி, ஸ்மிருதி மந்தனா – யாருக்கு அதிக விருப்பம்?" என்று கேட்கப்பட்டபோது, "ஸ்மிருதி மந்தனா" என்று பதிலளித்து கூட்டத்தை ஆச்சரியப்படுத்தினார். இந்தக் கலந்துரையாடல் வீடியோ சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகி வருகிறது.

