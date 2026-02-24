செவ்வாய், 24 பிப்ரவரி 2026
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
Written By Mahendran
Last Modified: செவ்வாய், 24 பிப்ரவரி 2026 (16:17 IST)

வளர்ப்பு நாய் கடித்து ஒருவர் உயிரிழப்பு!.. அலட்சியமே காரணம்!..

dog
கடந்த சில வருடங்களாகவே தமிழகத்தில் தெரு நாய்கள்களின் எண்ணிக்கை அதிகரித்து விட்டது.. அதற்கு முக்கிய காரணம் முன்பெல்லாம் தெருநாய்களை மாநகராட்சியில் வந்து பிடித்து செல்வார்கள். அதில் பல நாய்களை விஷ ஊசி போட்டு கொன்றுவிடுவார்கள். அதேபோல் பெண் நாய்களுகுக் கருத்தடை ஊசி போட்டு மேலும் அந்த நாய் குட்டி போடாமல் தடுப்பார்கள். எனவே நாய் இனப்பெருக்கம் கட்டுப்பாட்டில் இருந்தது..

ஆனால் நாய்களை நகராட்சி அமைப்பு கொல்லக்கூடாது என சில அமைப்புகள் சில வருடங்களுக்கு முன்பு நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்ததால் நாய்களை பிடித்து ஊசி போட்டுக் கொள்வதை நகராட்சி மற்றும் மாநகராட்சிகள் நிறுத்திவிட்டன. மேலும், பெண் நாய்களுக்கு குடும்ப கட்டுப்படு ஊசியும் போடப்படுவதில்லை.

இதன் காரணமாக கடந்த பல வருடங்களாகவே நாய்களின் எண்ணிக்கை பல மடங்கு அதிகரித்துவிட்டது. ஒரு சின்ன தெருவில் கூட 10க்கும் மேற்பட்ட நாய்கள் இருக்கின்றன.. அதில் சில நாய்கள் ரேபிஸ் நோய் தாக்கி, அந்த நாய்கள் மனிதர்களை கடிப்பதன் மூலம் மனிதர்களுக்கும் ரேபீஸ் நோய் பரவுகிறது.. கடந்த சில வருடங்களில் தெரு நாய் கடித்து ரேபிஸ் நோய் தாக்கி பலரும் இறந்துள்ளனர்.

இந்நிலையில், திருமயம் அருகே வளர்ப்பு நோய் கடித்து ஒருவர் உயிரிழந்த சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது. 5 மாதங்களுக்கு முன்பு அந்த நாய் கடித்திருக்கிறது. ஆனால் அவர் ரேபிஸ் தடுப்பூசி போடாமல் அலட்சியமாக இருந்தது தெரிய வந்திருக்கிறது.

திமுக குடும்ப இயக்குனராக மாறிட்டாரா மாரி செல்வராஜ்?!.. இது அவருக்கு சரியா வருமா?..

திமுக குடும்ப இயக்குனராக மாறிட்டாரா மாரி செல்வராஜ்?!.. இது அவருக்கு சரியா வருமா?..பரியேறும் பெருமாள் திரைப்படம் மூலம் தமிழ் சினிமாவில் இயக்குனராக களமிறங்கிய மாரி செல்வராஜ் அதன்பின் கர்ணன், வாழை, மாமன்னன், பைசன் ஆகிய திரைப்படங்களை இயக்கினார்.

கட்டாயப்படுத்தி முதல்வர் ஆக்கினார்கள்!.. கொளுத்திப்போட்ட ஓபிஎஸ்!...

கட்டாயப்படுத்தி முதல்வர் ஆக்கினார்கள்!.. கொளுத்திப்போட்ட ஓபிஎஸ்!...அதிமுக ஆட்சியில் 3 முறை முதல்வராக இருந்தவர் ஓ.பன்னீர் செல்வம்.

எனக்கும் பேச தெரியும்.. வேண்டாம்னு பாக்குறேன்.. டிடிவி தினகரனுக்கு ஓபிஎஸ் பதிலடி...

எனக்கும் பேச தெரியும்.. வேண்டாம்னு பாக்குறேன்.. டிடிவி தினகரனுக்கு ஓபிஎஸ் பதிலடி...தமிழக முன்னாள் முதல்வர் ஓ.பன்னீர்செல்வம் சமீபத்தில் ‘திமுக 5 வருடங்கள் சிறப்பாக ஆட்சி செய்திருக்கிறது..

விஜய் என்ன வேணா பேசட்டும்!. வின்னர் நாங்கதான்!. தெறிக்கவிட்ட வானதி சீனிவாசன்!..

விஜய் என்ன வேணா பேசட்டும்!. வின்னர் நாங்கதான்!. தெறிக்கவிட்ட வானதி சீனிவாசன்!..தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவர் விஜய் நேற்று வேலூரில் நடந்த பொதுக்கூட்டத்தில் கலந்து கொண்டு வழக்கம் போல் திமுகவுக்கு எதிராக மிகவும் ஆவேசமாக பேசினார் .

விஜய் வரும்போது அலகு குத்தி கிரேனில் தொங்கிய ரசிகர்!.. போலீசார் அதிரடி நடவடிக்கை...

விஜய் வரும்போது அலகு குத்தி கிரேனில் தொங்கிய ரசிகர்!.. போலீசார் அதிரடி நடவடிக்கை...தவெக தலைவர் விஜய் நேற்று வேலூரில் நடந்த பொதுக்கூட்டத்தில் கலந்து கொண்டு பேசினார்..

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2026, Webdunia.com