வளர்ப்பு நாய் கடித்து ஒருவர் உயிரிழப்பு!.. அலட்சியமே காரணம்!..
கடந்த சில வருடங்களாகவே தமிழகத்தில் தெரு நாய்கள்களின் எண்ணிக்கை அதிகரித்து விட்டது.. அதற்கு முக்கிய காரணம் முன்பெல்லாம் தெருநாய்களை மாநகராட்சியில் வந்து பிடித்து செல்வார்கள். அதில் பல நாய்களை விஷ ஊசி போட்டு கொன்றுவிடுவார்கள். அதேபோல் பெண் நாய்களுகுக் கருத்தடை ஊசி போட்டு மேலும் அந்த நாய் குட்டி போடாமல் தடுப்பார்கள். எனவே நாய் இனப்பெருக்கம் கட்டுப்பாட்டில் இருந்தது..
ஆனால் நாய்களை நகராட்சி அமைப்பு கொல்லக்கூடாது என சில அமைப்புகள் சில வருடங்களுக்கு முன்பு நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்ததால் நாய்களை பிடித்து ஊசி போட்டுக் கொள்வதை நகராட்சி மற்றும் மாநகராட்சிகள் நிறுத்திவிட்டன. மேலும், பெண் நாய்களுக்கு குடும்ப கட்டுப்படு ஊசியும் போடப்படுவதில்லை.
இதன் காரணமாக கடந்த பல வருடங்களாகவே நாய்களின் எண்ணிக்கை பல மடங்கு அதிகரித்துவிட்டது. ஒரு சின்ன தெருவில் கூட 10க்கும் மேற்பட்ட நாய்கள் இருக்கின்றன.. அதில் சில நாய்கள் ரேபிஸ் நோய் தாக்கி, அந்த நாய்கள் மனிதர்களை கடிப்பதன் மூலம் மனிதர்களுக்கும் ரேபீஸ் நோய் பரவுகிறது.. கடந்த சில வருடங்களில் தெரு நாய் கடித்து ரேபிஸ் நோய் தாக்கி பலரும் இறந்துள்ளனர்.
இந்நிலையில், திருமயம் அருகே வளர்ப்பு நோய் கடித்து ஒருவர் உயிரிழந்த சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது. 5 மாதங்களுக்கு முன்பு அந்த நாய் கடித்திருக்கிறது. ஆனால் அவர் ரேபிஸ் தடுப்பூசி போடாமல் அலட்சியமாக இருந்தது தெரிய வந்திருக்கிறது.