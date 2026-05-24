Last Updated : Sunday, 24 May 2026 (10:15 IST)

மின்னல் வேகத்தில் செயல்படும் TANGEDCO பணிகள்.. விரைவில் மின்தடை இல்லா தமிழகம்..!

TANGEDCO என்ற தமிழக மின்சார வாரியத்தின் துரிதமான செயல்பாடுகள் மீண்டும் ஒருமுறை பாராட்டுகளை பெற்றுள்ளன. 
 
திருவள்ளூர் மின் பகிர்மான வட்டத்தில் உள்ள செம்பரம்பாக்கம் பகுதியில், புதிய AB Switch பொருத்தும் பணி மிகவும் சவாலான சூழலில் மேற்கொள்ளப்பட்டது. இந்த மேம்பாட்டு பணியை மின்சார வாரிய களப்பணியாளர்கள் மிகுந்த பொறுப்புணர்வுடன், காலதாமதமின்றி வெற்றிகரமாக முடித்துள்ளனர். இதனால் அப்பகுதி மக்களின் மின் விநியோகம் மிக விரைவாக தடையின்றி மீண்டும் சீரமைக்கப்பட்டுள்ளது.
 
தவெக அரசு நிர்வாகத்தின் செயல்பாடுகள் குறித்து அரசியல் ரீதியான விவாதங்கள் ஒருபுறம் நடந்தாலும், பொதுமக்களின் அத்தியாவசிய தேவைகளை நிறைவேற்றுவதில் களப்பணியாளர்களின் பங்களிப்பு மிகவும் முக்கியமானது. 
 
இத்தகைய வளர்ச்சி பணிகள் மற்றும் பராமரிப்பு நடவடிக்கைகள் மூலமே மின் கட்டமைப்பு வலுப்படுத்தப்படுகிறது. குறிப்பாக, செம்பரம்பாக்கம் போன்ற முக்கிய பகுதிகளில் மேற்கொள்ளப்படும் இந்த நவீனப்படுத்தல் பணிகள், வருங்காலத்தில் மின்தடை ஏற்படுவதை குறைக்கவும், தடையற்ற மின்சாரத்தை வழங்கவும் உதவும்.
 
அரசியல் விமர்சனங்களுக்கு அப்பால், களத்தில் பணியாற்றும் அரசு ஊழியர்களின் இத்தகைய கடமை உணர்வு, தற்போதைய அரசு நிர்வாகத்தின் மீதான நம்பிக்கையை அதிகரித்துள்ளது. 
 
திமுக பெரும் விளைவுகளை சந்திக்க நேரிடும்.. தமிழக காங்கிரஸ் அமைச்சர் எச்சரிக்கை..!தமிழக அரசியலில் காங்கிரஸ் மற்றும் திமுக இடையிலான நீண்டகால கூட்டணி முறிந்துள்ள நிலையில், காங்கிரஸ் அமைச்சரான ராஜேஷ்குமார் விடுத்த எச்சரிக்கை பெரும் அரசியல் அதிர்வுகளை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

மதுரை மேயர் பதவிக்கு குறி வைக்கிறாரா முக அழகிரி மகள்? விரைவில் தவெகவில் இணைப்பு?தமிழக அரசியலில் பெரும் எதிர்பார்ப்புகளை தூண்டிய நிகழ்வாக, தமிழக வெற்றி கழக தலைவர் மற்றும் முதல்வர் விஜயின் பதவியேற்பு விழாவில் மு.க. அழகிரியின் மகள் கயல்விழி கலந்துகொண்டது அமைந்துள்ளது. கலைஞரின் குடும்பத்திலிருந்து ஒருவர் இந்த விழாவில் பங்கேற்றது, கோட்டை முதல் டெல்லி வரை பல்வேறு அரசியல் கணக்குகளை மாற்றி அமைத்துள்ளது. விரைவில் கயல்விழி தவெகவில் இணைவார் என்ற தகவல் பரவி வரும் நிலையில், இது மதுரை அரசியலில் மிகப்பெரிய அதிர்வுகளை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

திருச்செந்தூர் கோவிலில் உயரதிகாரிகள் முதல் கடைகோடி ஊழியர் வரை மோசடி.. ஒருத்தரையும் விடாதீங்க அமைச்சர் ரமேஷ்...!திருச்செந்தூர் முருகன் கோயிலில் 100 ரூபாய் தரிசன டிக்கெட் விற்பனையில் சுமார் 25 லட்சம் ரூபாய் மோசடி நடைபெற்றிருப்பது பக்தர்களிடையே பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. அலுவலக உதவியாளர் கட்டுக்கட்டாக பணத்தைப் பதுக்கி வைத்த காட்சிகள் சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகி வரும் நிலையில், இந்த முறைகேட்டில் அவருக்கு மட்டுமே தொடர்பிருப்பதாக கூறப்படுவதை மக்கள் நம்ப மறுக்கின்றனர்.

அம்மா உணவக இட்லிகள் ஹோட்டலுக்கு செல்கிறதா? 1 ரூபாய்க்கு வாங்கி 10 ரூபாய்க்கு விற்கும் கொடுமை?தூத்துக்குடி மாவட்டம் கோவில்பட்டியில் உள்ள அம்மா உணவகங்களில் நடைபெறும் முறைகேடுகள் குறித்த செய்திகள், பொதுமக்களிடையே கடும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளன. ஏழை மற்றும் நடுத்தர மக்களின் பசியைப் போக்க உருவாக்கப்பட்ட இந்த உணவகத்தில், சில தனிநபர்களின் சுயலாபத்திற்காக மிகப்பெரிய ஊழல் நடைபெறுவது கண்டறியப்பட்டுள்ளது.

தவெக ஆட்சி 5 ஆண்டுகள் நீடிக்காது.. திமுக கூட்டணி கட்சிகளின் தயவில் தான் ஆட்சி நடக்கிறது: முக ஸ்டாலின்தமிழக வெற்றி கழகத்தின் ஆட்சி ஐந்து ஆண்டுகள் நீடிக்காது என்றும், அது திமுகவின் தயவில் இயங்குகிறது என்றும் முன்னாள் முதல்வர் ஸ்டாலின் கூறிய கருத்து அரசியல் களத்தில் பெரும் சலசலப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.