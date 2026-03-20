வெள்ளி, 20 மார்ச் 2026
Written By Siva
Last Updated : வெள்ளி, 20 மார்ச் 2026 (13:29 IST)

எண்ணெய் விலை ஏறிகிட்ட போகுது, ஈரானை தாக்க வேண்டாம்.. இஸ்ரேலுக்கு டிரம்ப் அறிவுரை?

ஈரான் மீதான தாக்குதல்கள் குறித்து அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப் மற்றும் இஸ்ரேல் பிரதமர் நெதன்யாகு இடையே நிலவும் சூழல் உலக நாடுகளின் கவனத்தை ஈர்த்துள்ளது. 
 
ஈரானின் எரிவாயு வயல்களை மீண்டும் தாக்க வேண்டாம் என்று தான் நெதன்யாகுவிடம் நேரில் கூறியதாக டிரம்ப் தெரிவித்துள்ளார். ஏற்கனவே இஸ்ரேல் நடத்திய தாக்குதலால் உலக எரிசக்தி சந்தையில் பெரும் பாதிப்பு ஏற்பட்டுள்ள நிலையில், இந்த எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது. 
 
ஈரானின் அணுஆயுத திட்டத்தை முடக்குவதே போர் நோக்கம் என்றாலும், அமெரிக்க தரைப்படையை அங்கு அனுப்ப போவதில்லை என்பதில் டிரம்ப் உறுதியாக உள்ளார்.
 
அதே சமயம், போருக்கான கூடுதல் நிதியாக 200 பில்லியன் டாலர்களை டிரம்ப் நிர்வாகம் கோரியுள்ளது. மேலும், மத்திய கிழக்கு நட்பு நாடுகளான ஐக்கிய அரபு அமீரகம், குவைத் மற்றும் ஜோர்டான் ஆகிய நாடுகளுக்கு 23 பில்லியன் டாலர் மதிப்பிலான ஆயுதங்களை விற்பனை செய்ய அமெரிக்கா ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. 
 
இஸ்ரேல் ஈரானில் ஆட்சி மாற்றத்தை விரும்பினாலும், அமெரிக்கா எரிசக்தி பாதுகாப்பிற்கு முக்கியத்துவம் அளித்து வருகிறது.  
 
