Last Modified: Wednesday, 27 May 2026 (21:25 IST)

எந்த பானத்தை எப்போது குடிக்க வேண்டும்?.. வாங்க பார்ப்போம்..

பொதுவாக எந்தெந்த பானங்களை என்ன நேரத்தில் அருந்தவேண்டும் என பலருக்கும் தெரிவதில்லை.. இது தெரியாமல் பானங்களை அருந்தும்போது உடல்நலக்கோளாறுகளை ஏற்படுத்தும். அந்தவகையில் எந்த பானத்தை எப்போது அருந்தவேண்டும் என்பது பற்றி இங்கு பார்ப்போம்..

காபி - தூங்கி எழுந்து ஒரு மணி நேரத்திற்கு பின் குடிக்க வேண்டும். அதேபோல், உணவு சாப்பிடவுடனே காபியை குடிக்கக்கூடாது. அது செரிமானத்தை தாமதப்படுத்தும்..

தண்ணீர் - காலை தூங்கி எழுந்தவுடன் குடிப்பது நல்ல பலனை தரும்..

தேநீர் - காலை அல்லது மதிய உணவுக்கு பின் ஒரு மணி நேரம் கழித்து அருந்தலாம். இரவில் தூங்குவதற்கு முன் டீ குடிக்கக் கூடாது.

இளநீர் - காலை வேளையில் குடிப்பது நல்லது..

கிரீன் டீ - மதிய வேளையில் அருந்தலாம்..

லெமன் வாட்டர் - வெறும் வயிற்றில் அருந்தலாம்..

ஆப்பிள் சைடர் வினிகர் - வெறும் வயிற்றில் அருந்தலாம்..

பால் - இரவில் தூங்குவதற்கு முன் குடிப்பது நல்லது

புரோட்டின் ஷேக் - உடற்பயிற்சிகு பின்

கோடை காலத்தில் வெயிலை சமாளிப்பது எப்படி?!.. சில ஈஸி டிப்ஸ்!...கோடை காலம் வந்தாலே வெயிலின் தாக்கம் அதிகரிக்க துவங்கிவிடுகிறது.

7 நிமிடத்தில் புற்றுநோய் சிகிச்சை!.. ஒரு டோஸ் விலை என்ன தெரியுமா?...மருத்துவத்துறையால் குணப்படுத்த முடியாத ஒரு நோயாக புற்றுநோய் இருக்கிறது. அதுவும் புற்றுநோய் வீரியமடைந்து விட்டால் அது மரணத்தில் மட்டுமே முடிகிறது..

ஏன் ஒவ்வொரு குடும்பத்திற்கும் ஆரோக்கியத் திட்டமிடல் அவசியமாகிறது?..ஒரு சாதாரண நாளைப் போலவே அது தொடங்குகிறது. குழந்தைக்கு திடீரென காய்ச்சல் வரும், வீட்டிலுள்ள மூத்தவருக்கு உடல்நலக்குறைவு ஏற்படும்,

கரும்பு ஜூஸில் இவ்வளவு நன்மைகளா?.. வாங்க பார்ப்போ!ம்..வெயில் காலம் வந்து விட்டாலே வெயிலில் அலைபவர்கள் எலுமிச்சை ஜூஸ், தர்பூசணி ஜூஸ், கரும்பு ஜூஸ் போன்றவற்றை அருந்துவார்கள்.

உங்கள் மொபைல் போனை பேண்டின் முன் பாக்கெட்டில் வைக்கிறீர்களா? விந்தணு உற்பத்தி பாதிக்கும்..இன்றைய டிஜிட்டல் உலகில் மொபைல் போன் என்பது உடலின் ஒரு அங்கமாகவே மாறிவிட்டது. பெரும்பாலான ஆண்கள் தங்களது கைபேசியை எளிதாக எடுத்து பயன்படுத்த ஏதுவாக பேண்டின் முன் பாக்கெட்டில் வைக்கும் பழக்கத்தை கொண்டுள்ளனர். ஆனால், இந்த எளிய பழக்கம் ஆண்களின் கருவுறுதல் திறனை வெகுவாகப் பாதிக்கும் என மருத்துவ நிபுணர்கள் எச்சரிக்கின்றனர்.